Динамическая загрузка CSS файлов через JavaScript: CORS решение

JS Скопировать код

var existingSheets = document.getElementsByTagName('link'); var targetStyleSheet = 'path/to/style.css'; // Укажите абсолютный путь к файлу for (var i = 0; i < existingSheets.length; i++) { if (existingSheets[i].href === targetStyleSheet) { return; // Данный CSS уже подключён } } var cssLink = document.createElement('link'); cssLink.rel = 'stylesheet'; cssLink.href = targetStyleSheet; document.head.appendChild(cssLink);