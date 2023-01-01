CSS: выбор всех дочерних элементов за исключением первого и последнего#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
При необходимости исключить из выборки первого и последнего дочерних элементов в CSS вы можете воспользоваться псевдоклассом
:not(), используя его вместе с
:first-child и
:last-child:
#navigation ul li:not(:first-child):not(:last-child) {
/* Стили для элементов, исключая крайние */
}
Этот селектор применяется только к элементам, расположенным между первым и последним, и не воздействует на крайние дочерние элементы.
Обзор использования :not()
Эффективность селекторов
:not() позволяет точечно исключать элементы из выборки, минуя сложную логику, которая часто требуется для других селекторов. Отметим, что псевдокласс
:not() не поддерживает несколько условий внутри себя, поэтому запись вида
li:not(:first-child, :last-child) будет неверной.
Изменение специфичности
Использование
:not() увеличивает специфичность селекторов, однако его применение требует обдуманного подхода. Добавление нескольких
:not() в одно и то же выражение увеличивает "вес" селектора, но такой селектор всё ещё будет менее специфичным по сравнению с классами и идентификаторами.
В случае проблем с HTML и браузерами
Если в следствие некорректной работы CSS-селекторов
:first-child и
:last-child («здравствуйте», Internet Explorer) возникают проблемы, то в качестве альтернативы вы можете использовать
:nth-child().
Визуализация
Возьмем для примера следующую таблицу:
| Порядок попадания | Гость | Право на подарок |
| ---------------- | ------------- | ---------------- |
| Первый | 👤 (Пропускаем)| ❌ |
| Второй | 👤 (Включаем) | ✅ |
| Гости посередине | 👤 (Включаем) | ✅ |
| Предпоследний | 👤 (Включаем) | ✅ |
| Последний | 👤 (Пропускаем)| ❌ |
В данном контексте наш CSS-код "приглашает на праздник" все элементы, кроме первого и последнего.
Когда базовые селекторы не справляются
Использование :nth-child() и :nth-last-child()
Если в проекте
:first-child и
:last-child не справляются со своими задачами, рассмотрите возможность использования
:nth-child(n) и
:nth-last-child(n). Такие селекторы позволяют выбирать или игнорировать дочерние элементы в зависимости от позиции, выраженной числом или математическим выражением.
Когда CSS требует осторожности
Не стоит злоупотреблять использованием
:not(). Несмотря на то, что это мощный инструмент, его избыточное использование может негативно сказаться на производительности браузера. Воспринимайте
:not() как "вишенку на торте", а не основу для написания стилей.
Работах с классами
Если вам нужно стилизовать определенный класс, но при этом исключить некоторые его элементы,
:not() может быть полезным помощником:
.special:not(:first-child):not(:last-child) {
/* Внимание: здесь стили для элементов класса .special, кроме первого и последнего */
}
Полезные материалы
- :not() – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — подробное изложение о применении псевдокласса
:not()в CSS.
- Полезные рецепты для :nth-child | CSS-Tricks — познакомьтесь со множеством утонченных способов использования селектора
:nth-child.
- CSS :nth-child() Selector — освойте мастер-класс по использованию селектора
:nth-child(), который может стать неотъемлемой частью вашего CSS-инструментария.
- CSS-селектор для первого элемента с классом – Stack Overflow — советы и стратегии по выбору определенных элементов без задействования первого и последнего на Stack Overflow.
- CSS :nth-of-type() Selector — изучите
:nth-of-type()как прекрасную альтернативу для точной выборки дочерних элементов.
- Калькулятор специфичности — узнайте точный "вес" ваших селекторов, используя этот полезный сервис.
- Приручение продвинутых CSS-селекторов — Smashing Magazine — всестороннее руководство по использованию продвинутых CSS-селекторов для более эффективного создания стилей.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда