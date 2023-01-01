CSS: выбор всех дочерних элементов за исключением первого и последнего

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Быстрый ответ

При необходимости исключить из выборки первого и последнего дочерних элементов в CSS вы можете воспользоваться псевдоклассом :not() , используя его вместе с :first-child и :last-child :

CSS Скопировать код #navigation ul li:not(:first-child):not(:last-child) { /* Стили для элементов, исключая крайние */ }

Этот селектор применяется только к элементам, расположенным между первым и последним, и не воздействует на крайние дочерние элементы.

Обзор использования :not()

Эффективность селекторов

:not() позволяет точечно исключать элементы из выборки, минуя сложную логику, которая часто требуется для других селекторов. Отметим, что псевдокласс :not() не поддерживает несколько условий внутри себя, поэтому запись вида li:not(:first-child, :last-child) будет неверной.

Изменение специфичности

Использование :not() увеличивает специфичность селекторов, однако его применение требует обдуманного подхода. Добавление нескольких :not() в одно и то же выражение увеличивает "вес" селектора, но такой селектор всё ещё будет менее специфичным по сравнению с классами и идентификаторами.

В случае проблем с HTML и браузерами

Если в следствие некорректной работы CSS-селекторов :first-child и :last-child («здравствуйте», Internet Explorer) возникают проблемы, то в качестве альтернативы вы можете использовать :nth-child() .

Визуализация

Возьмем для примера следующую таблицу:

Markdown Скопировать код | Порядок попадания | Гость | Право на подарок | | ---------------- | ------------- | ---------------- | | Первый | 👤 (Пропускаем)| ❌ | | Второй | 👤 (Включаем) | ✅ | | Гости посередине | 👤 (Включаем) | ✅ | | Предпоследний | 👤 (Включаем) | ✅ | | Последний | 👤 (Пропускаем)| ❌ |

В данном контексте наш CSS-код "приглашает на праздник" все элементы, кроме первого и последнего.

Когда базовые селекторы не справляются

Использование :nth-child() и :nth-last-child()

Если в проекте :first-child и :last-child не справляются со своими задачами, рассмотрите возможность использования :nth-child(n) и :nth-last-child(n) . Такие селекторы позволяют выбирать или игнорировать дочерние элементы в зависимости от позиции, выраженной числом или математическим выражением.

Когда CSS требует осторожности

Не стоит злоупотреблять использованием :not() . Несмотря на то, что это мощный инструмент, его избыточное использование может негативно сказаться на производительности браузера. Воспринимайте :not() как "вишенку на торте", а не основу для написания стилей.

Работах с классами

Если вам нужно стилизовать определенный класс, но при этом исключить некоторые его элементы, :not() может быть полезным помощником:

CSS Скопировать код .special:not(:first-child):not(:last-child) { /* Внимание: здесь стили для элементов класса .special, кроме первого и последнего */ }

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