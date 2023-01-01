CSS: Стилизация DIV до низа страницы при отсутствии контента

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Быстрый ответ

Чтобы блок DIV занимал всю высоту видимой области экрана, задайте ему свойство CSS min-height , установив его в 100vh .

CSS Скопировать код div { min-height: 100vh; }

Свойство min-height гарантирует минимальную высоту DIV, равную высоте окна браузера. При этом DIV может расширяться при наличии большего количества содержимого.

Глубокое погружение: Техники и советы

Давайте детально рассмотрим методы, позволяющие блоку div занять всю высоту страницы с учетом особенностей его использования.

Установка исходных условий

Вначале нужно установить высоту тегов html и body равной 100% и убрать отступы, поскольку они могут вызвать появление неожиданных пробелов вокруг DIV.

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; }

Гибкость благодаря Flexbox

Flexbox облегчает управление расположением элементов. Примените display: flex; к родительскому контейнеру, например, к body.

CSS Скопировать код body { display: flex; flex-direction: column; /* Элементы выстраиваются в колонку */ }

Для основного блока .content установите flex-grow: 1; , чтобы он заполнил все свободное пространство.

CSS Скопировать код .content { flex-grow: 1; /* DIV займет все доступное место */ }

Применение сетки CSS Grid

В качестве альтернативы Flexbox вы можете использовать CSS Grid. Превратите body или родительский контейнер в сетку с тремя строками ( auto 1fr auto ), где центральная строка предназначена для содержимого.

CSS Скопировать код body { display: grid; grid-template-rows: auto 1fr auto; /* Размеры шапки, содержимого и подвала */ }

Запрет на сжатие содержимого

Необходимо предотвратить сжимание элементов при уменьшении области просмотра.

CSS Скопировать код body > * { min-height: 0; min-width: 0; /* Элементы не уменьшат свои размеры */ }

Визуальная проверка

Примените background-color или рамку для визуальной проверки, что DIV действительно занимает всю высоту окна браузера. После удостоверения в этом можно удалить эти свойства.

CSS Скопировать код div { min-height: 100vh; background-color: lime; /* Выделение DIV цветом для проверки */ }

Визуализация

Инфографика демонстрирует положение вашего DIV на странице:

Структура страницы Визуал Заголовок 🔝 Содержимое (ваш DIV) 🖥️ Подвал 🔻

Используя описанные методы, вы сможете растянуть ваш контентный блок между заголовком и подвалом, независимо от объема содержимого.

Учет различий между браузерами

Помните, что Flexbox и Grid Layout могут поддерживаться в разных браузерах по-разному. Всегда проверяйте совместимость на специализированных ресурсах, таких как Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc.

Кроме того, веб-сайты тестовая страница Брунильдо и QuirksMode помогут вам вникнуть в нюансы отображения в разных браузерах.

Практические соображения

В процессе разработки макета не забывайте о важности доступности: иногда пользователи ожидают увидеть подвал в самом низу страницы. Забота о удобстве использования должна быть на первом месте, когда вы стремитесь растянуть DIV на всю высоту страницы.

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