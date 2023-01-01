CSS: Стилизация DIV до низа страницы при отсутствии контента
Быстрый ответ
Чтобы блок DIV занимал всю высоту видимой области экрана, задайте ему свойство CSS
min-height, установив его в
100vh.
div {
min-height: 100vh;
}
Свойство min-height гарантирует минимальную высоту DIV, равную высоте окна браузера. При этом DIV может расширяться при наличии большего количества содержимого.
Глубокое погружение: Техники и советы
Давайте детально рассмотрим методы, позволяющие блоку
div занять всю высоту страницы с учетом особенностей его использования.
Установка исходных условий
Вначале нужно установить высоту тегов html и body равной
100% и убрать отступы, поскольку они могут вызвать появление неожиданных пробелов вокруг DIV.
html, body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
}
Гибкость благодаря Flexbox
Flexbox облегчает управление расположением элементов. Примените
display: flex; к родительскому контейнеру, например, к body.
body {
display: flex;
flex-direction: column; /* Элементы выстраиваются в колонку */
}
Для основного блока
.content установите
flex-grow: 1;, чтобы он заполнил все свободное пространство.
.content {
flex-grow: 1; /* DIV займет все доступное место */
}
Применение сетки CSS Grid
В качестве альтернативы Flexbox вы можете использовать CSS Grid. Превратите body или родительский контейнер в сетку с тремя строками (
auto 1fr auto), где центральная строка предназначена для содержимого.
body {
display: grid;
grid-template-rows: auto 1fr auto; /* Размеры шапки, содержимого и подвала */
}
Запрет на сжатие содержимого
Необходимо предотвратить сжимание элементов при уменьшении области просмотра.
body > * {
min-height: 0;
min-width: 0; /* Элементы не уменьшат свои размеры */
}
Визуальная проверка
Примените background-color или рамку для визуальной проверки, что DIV действительно занимает всю высоту окна браузера. После удостоверения в этом можно удалить эти свойства.
div {
min-height: 100vh;
background-color: lime; /* Выделение DIV цветом для проверки */
}
Визуализация
Инфографика демонстрирует положение вашего DIV на странице:
|Структура страницы
|Визуал
|Заголовок
|🔝
|Содержимое (ваш DIV)
|🖥️
|Подвал
|🔻
Используя описанные методы, вы сможете растянуть ваш контентный блок между заголовком и подвалом, независимо от объема содержимого.
Учет различий между браузерами
Помните, что Flexbox и Grid Layout могут поддерживаться в разных браузерах по-разному. Всегда проверяйте совместимость на специализированных ресурсах, таких как Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc.
Кроме того, веб-сайты тестовая страница Брунильдо и QuirksMode помогут вам вникнуть в нюансы отображения в разных браузерах.
Практические соображения
В процессе разработки макета не забывайте о важности доступности: иногда пользователи ожидают увидеть подвал в самом низу страницы. Забота о удобстве использования должна быть на первом месте, когда вы стремитесь растянуть DIV на всю высоту страницы.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – Подробное руководство по работе с Flexbox.
- Основы CSS-модели коробки – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN – Введение в модель коробки CSS.
- html – Как сделать height body равным 100% высоты браузера – Stack Overflow – Советы и обсуждения на Stack Overflow.
- Свойство position в CSS – W3Schools – Информация о свойстве
positionв CSS.
- Использование единиц vh во вьюпорте | CSS-Tricks – CSS-Tricks – Об использовании единиц
vh.
- Примеры CSS Grid – Изучение CSS Grid через примеры.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc – Проверка совместимости Flexbox.