CSS: Обрезка текста с многоточием на конце без изменения HTML#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для добавления многоточия в конец усечённого текста применяется CSS-свойство
text-overflow: ellipsis:
.ellipsis {
overflow: hidden;
white-space: nowrap;
text-overflow: ellipsis;
}
<div class="ellipsis" style="width: 100px;">
В этом месте будет находиться длинный текст, который при необходимости обрежется и завершится многоточием.
</div>
Ширина контейнера задаёт предел, при превышении которого в действие вступает механизм многоточия из-за переполнения.
Принципы работы свойства многоточия
Группа CSS-свойств
text-overflow: ellipsis,
overflow: hidden и
white-space: nowrap дает возможность реализовать появление многоточия. Свойство
white-space удерживает текст в одной строке, предотвращая его перенос, в то время как
overflow: hidden осуществляет обрезку лишнего. Их взаимодействие содействует возникновению многоточия при превышении заданной ширины контейнера.
Многострочное обрезание и адаптация под размеры экрана
Для многострочной обрезки текста используются сочетания
-webkit-line-clamp и
-webkit-box-orient: vertical;:
.multiline-ellipsis {
display: -webkit-box;
-webkit-line-clamp: 3;
-webkit-box-orient: vertical;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
}
Отметим, что свойство
-webkit-line-clamp срабатывает наиболее корректно в браузерах на основе webkit. В связке с адаптивным дизайном и
max-width вместо
width, размеры контейнера и многоточие будут адекватно отображаться на разных экранах.
Наведение: всё скрытое становится явным
Чтобы при наведении курсора текст полностью раскрывался, вам следует изменить свойства
white-space и
text-overflow на исходные, обозначив
overflow как видимый:
.ellipsis:hover {
white-space: normal;
text-overflow: clip;
overflow: visible;
}
Получившийся эффект наведения смотрится аккуратно и информативно.
Влияние свойства display на многоточие
Свойство
display оказывает влияние на работу
text-overflow: ellipsis. У инлайновых элементов используйте
display: inline-block:
.inline-ellipsis {
display: inline-block;
/* Остальные свойства аналогичны .ellipsis */
}
Для блочных элементов достаточно указать
display: block.
Визуализация
Воспринимайте
overflow:hidden как контролёра, обрезающего лишний текст:
Исходный текст:
🎫 [Этот текст слишком длинный, чтобы поместиться здесь]
После применения `overflow:hidden`:
🎫 [Этот текст сли...]
Аналогичное преобразование применимо ко всем элементам, например, к билету:
.ticket {
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
white-space: nowrap;
width: 200px; /* Ширина билета строго фиксирована */
}
Проверка билета выполнена, и весь текст, выступающий за пределы
.ticket, заменён на многоточие.
Навигация краевых случаев и обеспечение совместимости браузеров
При работе с
text-overflow: ellipsis всегда обращайте внимание на совместимость браузеров, используя ресурсы, как Can I use.... Обратите внимание на отличия в работе свойства
direction: rtl; для языков с направлением письма слева направо.
Доступность и индексация поисковыми системами
Не стоит забывать про доступность – 'ellipsis' выглядит эстетично, но экранным читалкам требуется доступ к полному тексту, а поисковые системы индексируют только то, что видимо. Поэтому ключевые слова и информация должны быть всегда доступны.
Прогрессивные методы обрезки текста
При создании сложных макетов используйте псевдо-элементы CSS или flexbox. Псевдо-элементы могут добавлять дополнительные визуальные элементы к усечённому тексту. Flexbox упрощает управление переполнением текста в контейнерах.
Полезные материалы
- Свойство CSS text-overflow – W3Schools — Углубленное знакомство с базовыми принципами и примерами.
- Обрезка строки с многоточием | CSS-Tricks — Практика применения на реальных примерах.
- overflow – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Детальный анализ свойства overflow.
- Управление длинными словами и URL (Принудительный перенос, перенос по слогам, и т.д.) | CSS-Tricks — Как избежать нарушений в макетах.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Управление содержимым с применением flexbox.
- Могу ли я использовать... Таблицы поддержки для HTML5, CSS3 и т.д. — Контроль совместимости браузеров для
text-overflow.
- Чистый CSS для многострочного обрезания с многоточием – Hacking UI — Многострочное обрезание текста без применения JavaScript.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда