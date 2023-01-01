CSS: Обрезка текста с многоточием на конце без изменения HTML

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Быстрый ответ

Для добавления многоточия в конец усечённого текста применяется CSS-свойство text-overflow: ellipsis :

CSS Скопировать код .ellipsis { overflow: hidden; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; }

HTML Скопировать код <div class="ellipsis" style="width: 100px;"> В этом месте будет находиться длинный текст, который при необходимости обрежется и завершится многоточием. </div>

Ширина контейнера задаёт предел, при превышении которого в действие вступает механизм многоточия из-за переполнения.

Принципы работы свойства многоточия

Группа CSS-свойств text-overflow: ellipsis , overflow: hidden и white-space: nowrap дает возможность реализовать появление многоточия. Свойство white-space удерживает текст в одной строке, предотвращая его перенос, в то время как overflow: hidden осуществляет обрезку лишнего. Их взаимодействие содействует возникновению многоточия при превышении заданной ширины контейнера.

Многострочное обрезание и адаптация под размеры экрана

Для многострочной обрезки текста используются сочетания -webkit-line-clamp и -webkit-box-orient: vertical; :

CSS Скопировать код .multiline-ellipsis { display: -webkit-box; -webkit-line-clamp: 3; -webkit-box-orient: vertical; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }

Отметим, что свойство -webkit-line-clamp срабатывает наиболее корректно в браузерах на основе webkit. В связке с адаптивным дизайном и max-width вместо width , размеры контейнера и многоточие будут адекватно отображаться на разных экранах.

Наведение: всё скрытое становится явным

Чтобы при наведении курсора текст полностью раскрывался, вам следует изменить свойства white-space и text-overflow на исходные, обозначив overflow как видимый:

CSS Скопировать код .ellipsis:hover { white-space: normal; text-overflow: clip; overflow: visible; }

Получившийся эффект наведения смотрится аккуратно и информативно.

Влияние свойства display на многоточие

Свойство display оказывает влияние на работу text-overflow: ellipsis . У инлайновых элементов используйте display: inline-block :

CSS Скопировать код .inline-ellipsis { display: inline-block; /* Остальные свойства аналогичны .ellipsis */ }

Для блочных элементов достаточно указать display: block .

Визуализация

Воспринимайте overflow:hidden как контролёра, обрезающего лишний текст:

Markdown Скопировать код Исходный текст: 🎫 [Этот текст слишком длинный, чтобы поместиться здесь] После применения `overflow:hidden`: 🎫 [Этот текст сли...]

Аналогичное преобразование применимо ко всем элементам, например, к билету:

CSS Скопировать код .ticket { overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; width: 200px; /* Ширина билета строго фиксирована */ }

Проверка билета выполнена, и весь текст, выступающий за пределы .ticket , заменён на многоточие.

Навигация краевых случаев и обеспечение совместимости браузеров

При работе с text-overflow: ellipsis всегда обращайте внимание на совместимость браузеров, используя ресурсы, как Can I use.... Обратите внимание на отличия в работе свойства direction: rtl; для языков с направлением письма слева направо.

Доступность и индексация поисковыми системами

Не стоит забывать про доступность – 'ellipsis' выглядит эстетично, но экранным читалкам требуется доступ к полному тексту, а поисковые системы индексируют только то, что видимо. Поэтому ключевые слова и информация должны быть всегда доступны.

Прогрессивные методы обрезки текста

При создании сложных макетов используйте псевдо-элементы CSS или flexbox. Псевдо-элементы могут добавлять дополнительные визуальные элементы к усечённому тексту. Flexbox упрощает управление переполнением текста в контейнерах.

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