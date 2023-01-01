CSS: Как создать div с динамической высотой, равной ширине?#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Хотите, чтобы высота элемента автоматически подстраивалась под его переменную ширину? Решение простое: используйте свойство
padding-top со значением заданным в процентах. Таким образом, высота элемента станет зависеть от его ширины:
.square {
width: 50%; /* Параметр настроим для конкретных нужд */
height: 0;
padding-top: 50%; /* Получаем превосходные квадратные пропорции */
}
Примените эти стили в HTML следующим образом:
<div class="square">
<!-- Содержимое автоматически подстраивается под ширину, вуаля! -->
</div>
Таким образом, элемент
.square сохранит квадратные пропорции при любом значении ширины, строго соответствуя соотношению сторон 1:1.
Установка динамического размера с применением псевдоэлементов
Псевдоэлементы
::before или
::after обеспечивают сохранение пропорций блока, даже если содержимое внутри его меняется:
.container-relative {
width: 100%; /* Зависимость от размеров родительского элемента */
display: inline-block;
position: relative;
}
.container-relative::before {
content: '';
display: block;
padding-top: 100%; /* Обеспечивает квадратные пропорции */
}
.content {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
right: 0;
bottom: 0;
}
Встроенное применение представляется следующим образом:
<div class="container-relative">
<div class="content">
<!-- Ваше содержимое, которое прекрасно преобразится -->
</div>
</div>
Наследуем тенденции:
Если вы стремитесь к актуальности и используете новейшие свойства браузеров, вам будет полезно свойство
aspect-ratio:
.modern-box {
width: 100%; /* Ширина подстраивается под размеры контейнера */
aspect-ratio: 1 / 1; /* Квадратные пропорции для пионеров дизайна */
}
Фокусы с размерами на
Применяйте единицы
vw и
vh, которые основаны на размерах окна браузера, для достижения идеальных пропорций:
.viewport-box {
width: 50vw;
height: 50vw; /* Высота соответствует ширине, чтобы сохранить соотношение сторон 1:1 */
}
Эти уловки позволят блоку всегда сохранять квадратные пропорции.
Визуализация
Представим, что вам нужно поддерживать отношение сторон телевизионного экрана при любой его диагонали:
Диагональ экрана Соотношение сторон (Ширина:Высота)
------------ --------------------------
|📺 32" | 16:9 |
|📺 50" | 16:9 |
|📺 75" | 16:9 |
Под это задание хорошо подойдёт следующий код CSS:
.element {
width: 100%; /* Занимает всю доступную ширину */
height: 0; /* Изначальная высота равна нулю */
padding-top: 56.25%; /* Идеальное значение для экранов с соотношением 16:9 */
}
Здесь
padding-top приходит к помощи как ассистент-маг, который автоматически приводит высоту элемента в соответствие с его шириной.
Практический подход и размышления
Вариации соотношения сторон
Протестируйте различные значения
padding-top для достижения именно тех пропорций, которые вам нужны:
- Используйте
padding-top: 75%для классического соотношения 4:3.
- Для кинематографического соотношения 16:9 оптимально использовать
padding-top: 56.25%.
Динамическое изменение размеров с JavaScript
Дополните методику следящими за изменением размера окна событиями JavaScript или jQuery. Это позволяет поддерживать пропорции элемента в актуальном состоянии.
Кроссбраузерность
Не забудьте проверять поддержку актуальных свойств, например
aspect-ratio, на ресурсах вроде caniuse.com.
Адекватное позиционирование
Для эффективного абсолютного позиционирования тщательно продумайте использование класса
.content. Это обеспечит идеальное вписывание содержимого в пространство, выделенное псевдоэлементом.
Эксперименты в целях практики
Используйте такие песочницы как CodePen или JSFiddle для экспериментов с пропорциями и настройками вашего кода.
Полезные ресурсы
- Соотношение сторон контейнеров | CSS-Tricks — поглубже вникните в тонкости поддержания пропорций.
- Использование переменных в CSS — научитесь использовать мощь CSS переменных на практике.
- Позиционирование в CSS — быстрый курс, охватывающий основы позиционирования.
- Калькулятор соотношений сторон — инструмент для расчёта пропорций без дополнительных усилий.
- Сохранение пропорций видео — советы для работающих с видеоконтентом.
- Отзывчивый дизайн: основы и принципы — обзор лучших практик по разработке адаптивного дизайна.
- CSS Flexbox — полное руководство по универсальной системе компоновки Flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда