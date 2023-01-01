CSS: Как создать div с динамической высотой, равной ширине?

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Быстрый ответ

Хотите, чтобы высота элемента автоматически подстраивалась под его переменную ширину? Решение простое: используйте свойство padding-top со значением заданным в процентах. Таким образом, высота элемента станет зависеть от его ширины:

CSS Скопировать код .square { width: 50%; /* Параметр настроим для конкретных нужд */ height: 0; padding-top: 50%; /* Получаем превосходные квадратные пропорции */ }

Примените эти стили в HTML следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="square"> <!-- Содержимое автоматически подстраивается под ширину, вуаля! --> </div>

Таким образом, элемент .square сохранит квадратные пропорции при любом значении ширины, строго соответствуя соотношению сторон 1:1.

Установка динамического размера с применением псевдоэлементов

Псевдоэлементы ::before или ::after обеспечивают сохранение пропорций блока, даже если содержимое внутри его меняется:

CSS Скопировать код .container-relative { width: 100%; /* Зависимость от размеров родительского элемента */ display: inline-block; position: relative; } .container-relative::before { content: ''; display: block; padding-top: 100%; /* Обеспечивает квадратные пропорции */ } .content { position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; }

Встроенное применение представляется следующим образом:

HTML Скопировать код <div class="container-relative"> <div class="content"> <!-- Ваше содержимое, которое прекрасно преобразится --> </div> </div>

Наследуем тенденции:

Если вы стремитесь к актуальности и используете новейшие свойства браузеров, вам будет полезно свойство aspect-ratio :

CSS Скопировать код .modern-box { width: 100%; /* Ширина подстраивается под размеры контейнера */ aspect-ratio: 1 / 1; /* Квадратные пропорции для пионеров дизайна */ }

Фокусы с размерами на

Применяйте единицы vw и vh , которые основаны на размерах окна браузера, для достижения идеальных пропорций:

CSS Скопировать код .viewport-box { width: 50vw; height: 50vw; /* Высота соответствует ширине, чтобы сохранить соотношение сторон 1:1 */ }

Эти уловки позволят блоку всегда сохранять квадратные пропорции.

Визуализация

Представим, что вам нужно поддерживать отношение сторон телевизионного экрана при любой его диагонали:

Markdown Скопировать код Диагональ экрана Соотношение сторон (Ширина:Высота) ------------ -------------------------- |📺 32" | 16:9 | |📺 50" | 16:9 | |📺 75" | 16:9 |

Под это задание хорошо подойдёт следующий код CSS:

CSS Скопировать код .element { width: 100%; /* Занимает всю доступную ширину */ height: 0; /* Изначальная высота равна нулю */ padding-top: 56.25%; /* Идеальное значение для экранов с соотношением 16:9 */ }

Здесь padding-top приходит к помощи как ассистент-маг, который автоматически приводит высоту элемента в соответствие с его шириной.

Практический подход и размышления

Вариации соотношения сторон

Протестируйте различные значения padding-top для достижения именно тех пропорций, которые вам нужны:

Используйте padding-top: 75% для классического соотношения 4:3.

для классического соотношения 4:3. Для кинематографического соотношения 16:9 оптимально использовать padding-top: 56.25% .

Динамическое изменение размеров с JavaScript

Дополните методику следящими за изменением размера окна событиями JavaScript или jQuery. Это позволяет поддерживать пропорции элемента в актуальном состоянии.

Кроссбраузерность

Не забудьте проверять поддержку актуальных свойств, например aspect-ratio , на ресурсах вроде caniuse.com.

Адекватное позиционирование

Для эффективного абсолютного позиционирования тщательно продумайте использование класса .content . Это обеспечит идеальное вписывание содержимого в пространство, выделенное псевдоэлементом.

Эксперименты в целях практики

Используйте такие песочницы как CodePen или JSFiddle для экспериментов с пропорциями и настройками вашего кода.

Полезные ресурсы