CSS :first-letter не работает: как стилизовать первую букву

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

CSS Скопировать код .element::first-letter { font-size: 200%; color: red; }

Псевдоэлемент ::first-letter применим только к блочным элементам. Убедитесь, что ваш элемент является блочным, например, <p> или <div> . Наличие вложенных строчных элементов, таких как <span> , может помешать работе ::first-letter . Используйте двойное двоеточие :: для обозначения в современных браузерах, одинарное двоеточие : подходит для поддержки старых версий.

Выбор подходящих элементов

::first-letter работает только в случае, если целевой HTML-элемент является блочным, таким как <p> , <div> , заголовки <h1> - <h6> , <li> и т.д.

CSS Скопировать код /* Пример применения с блочным элементом */ .block-element::first-letter { font-size: larger; }

Не пытайтесь применить ::first-letter к строчным элементам типа <span> или <a> . Для того чтобы это сработало, нужно изменить их свойство display на block или inline-block .

CSS Скопировать код /* Преобразуем строчный элемент в блочный */ .inline-element { display: block; }

Учет начала содержимого

::first-letter не воспринимает небуквенные символы и теги перед первой буквой. Следует избегать пробелов, знаков пунктуации и тегов перед псевдоэлементом.

CSS Скопировать код /* Пробелы перед начальной буквой – не лучшая практика */ .element::first-letter { background-color: yellow; }

Использование псевдоэлемента :before

Если вы добавили контент с помощью :before , то ::first-letter будет относиться к этому добавленному контенту, а не к тексту элемента.

CSS Скопировать код /* Здесь первой "буквой" будет звезда, а не текст */ .element:before { content: "★"; } .element::first-letter { font-size: 200%; color: orange; }

Понимание псевдоклассов

::first-letter – это псевдоэлемент, который можно рассматривать как специальный вид псевдокласса. Эти селекторы позволяют стилизовать отдельные части элементов.

CSS Скопировать код /* На примере стилизуем только первую букву */ .kung-fu-class::first-letter { text-transform: uppercase; }

Визуализация

Предположим, что вы хотите выделить первую букву в слове из большого абзаца текста:

Markdown Скопировать код Пример текста: "Жили-были..."

Но что если подсветка с помощью :first-letter не выполняется?

Markdown Скопировать код | Тип подсветки | Работоспособность | | -------------------- | ----------------- | | Обычная подсветка | 🖍️ | | Подсветка `:first-letter` | ❌ |

И вот решение: ваш текстовый контейнер должен иметь свойство display блочного или строчно-блочного типа.

Markdown Скопировать код CSS-правило: { display: block; } или { display: inline-block; }

Попробуем ещё раз:

Markdown Скопировать код | Тип подсветки | Работоспособность | | -------------------- | --------------------| | Подсветка `:first-letter` | 🎨 (Теперь работает!) |

Теперь, когда вы используете :first-letter , первая буква выделена настолько ярко, как вы и задумывали!

Баланс стиля и совместимости

Совместимость элементов — важный аспект. Неправильный выбор подхода к стилизации может привести к неработоспособности ::first-letter . Для современных браузеров используйте :: , а для обеспечения совместимости со старыми версиями — : . Обратите внимание на типографику, чтобы стиль не нарушал общую гармонию дизайна.

Изучение надёжных источников

Будьте вы опытным разработчиком или новичком, интересующимся деталями работы с ::first-letter , я рекомендую обратиться к документации MDN.

Полезные материалы