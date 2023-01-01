CSS :first-letter не работает: как стилизовать первую букву#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
.element::first-letter {
font-size: 200%;
color: red;
}
Псевдоэлемент
::first-letter применим только к блочным элементам. Убедитесь, что ваш элемент является блочным, например,
<p> или
<div>. Наличие вложенных строчных элементов, таких как
<span>, может помешать работе
::first-letter. Используйте двойное двоеточие
:: для обозначения в современных браузерах, одинарное двоеточие
: подходит для поддержки старых версий.
Выбор подходящих элементов
::first-letter работает только в случае, если целевой HTML-элемент является блочным, таким как
<p>,
<div>, заголовки
<h1>-
<h6>,
<li> и т.д.
/* Пример применения с блочным элементом */
.block-element::first-letter {
font-size: larger;
}
Не пытайтесь применить
::first-letter к строчным элементам типа
<span> или
<a>. Для того чтобы это сработало, нужно изменить их свойство
display на
block или
inline-block.
/* Преобразуем строчный элемент в блочный */
.inline-element {
display: block;
}
Учет начала содержимого
::first-letter не воспринимает небуквенные символы и теги перед первой буквой. Следует избегать пробелов, знаков пунктуации и тегов перед псевдоэлементом.
/* Пробелы перед начальной буквой – не лучшая практика */
.element::first-letter {
background-color: yellow;
}
Использование псевдоэлемента :before
Если вы добавили контент с помощью
:before, то
::first-letter будет относиться к этому добавленному контенту, а не к тексту элемента.
/* Здесь первой "буквой" будет звезда, а не текст */
.element:before {
content: "★";
}
.element::first-letter {
font-size: 200%;
color: orange;
}
Понимание псевдоклассов
::first-letter – это псевдоэлемент, который можно рассматривать как специальный вид псевдокласса. Эти селекторы позволяют стилизовать отдельные части элементов.
/* На примере стилизуем только первую букву */
.kung-fu-class::first-letter {
text-transform: uppercase;
}
Визуализация
Предположим, что вы хотите выделить первую букву в слове из большого абзаца текста:
Пример текста: "Жили-были..."
Но что если подсветка с помощью
:first-letter не выполняется?
| Тип подсветки | Работоспособность |
| -------------------- | ----------------- |
| Обычная подсветка | 🖍️ |
| Подсветка `:first-letter` | ❌ |
И вот решение: ваш текстовый контейнер должен иметь свойство display блочного или строчно-блочного типа.
CSS-правило: { display: block; } или { display: inline-block; }
Попробуем ещё раз:
| Тип подсветки | Работоспособность |
| -------------------- | --------------------|
| Подсветка `:first-letter` | 🎨 (Теперь работает!) |
Теперь, когда вы используете
:first-letter, первая буква выделена настолько ярко, как вы и задумывали!
Баланс стиля и совместимости
Совместимость элементов — важный аспект. Неправильный выбор подхода к стилизации может привести к неработоспособности
::first-letter. Для современных браузеров используйте
::, а для обеспечения совместимости со старыми версиями —
:. Обратите внимание на типографику, чтобы стиль не нарушал общую гармонию дизайна.
Изучение надёжных источников
Будьте вы опытным разработчиком или новичком, интересующимся деталями работы с
::first-letter, я рекомендую обратиться к документации MDN.
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Владимир Лисицын
разработчик фронтенда