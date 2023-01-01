Автоматическое масштабирование элемента canvas HTML5

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Быстрый ответ

Для масштабирования HTML5 canvas под размер окна стоит применить обработчик события resize . Он будет динамически модифицировать свойства width и height канвы в соответствии с window.innerWidth и window.innerHeight .

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', () => { const canvas = document.getElementById('myCanvas'); canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; }); // Предварительно задаём размеры экрана document.getElementById('myCanvas').width = window.innerWidth; document.getElementById('myCanvas').height = window.innerHeight;

С таким кодом ваш canvas будет полноценно адаптироваться к экрану, будто блокбастер в день премьеры – готов к работе сразу после загрузки страницы и способен приспосабливаться к любым изменениям размеров экрана.

Сохраняем пропорции: держим фигуры в форме

Чтобы изображения на canvas отражались без искажений, важно однозначно поддерживать правильное соотношение сторон. Не забудьте это при создании функции изменения размера canvas. Вот так можно это реализовать:

JS Скопировать код function resizeCanvas() { const canvasAspectRatio = canvas.width / canvas.height; const windowAspectRatio = window.innerWidth / window.innerHeight; const width = window.innerWidth; const height = width / canvasAspectRatio; if (windowAspectRatio < canvasAspectRatio) { canvas.width = window.innerHeight * canvasAspectRatio; canvas.height = window.innerHeight; } else { canvas.width = width; canvas.height = height; } }

Масштабируем как профи с ResizeObserver

Для уровневого масштабирования холста рекомендуется использовать ResizeObserver . Этот API выступает в роли личного детектива, который следит за размерами canvas и обеспечивает точное и эффективное наблюдение.

JS Скопировать код const ro = new ResizeObserver(entries => { for (let entry of entries) { const cr = entry.contentRect; canvas.width = cr.width; canvas.height = cr.height; } }); // Передаём контроль за отслеживанием размеров canvas в руки ResizeObserver'у ro.observe(document.getElementById('canvasContainer'));

Встречаем Retina: адаптируем под дисплеи с высокой плотностью пикселей

Для корректного отображения canvas на экранах Retina необходимо использовать свойство devicePixelRatio . Это позволит делать изображения на холсте резкими и сочными на дисплеях с высоким разрешением.

JS Скопировать код function resizeCanvas() { const ratio = window.devicePixelRatio; const width = window.innerWidth * ratio; const height = window.innerHeight * ratio; canvas.width = width; canvas.height = height; canvas.style.width = `${window.innerWidth}px`; canvas.style.height = `${window.innerHeight}px`; const ctx = canvas.getContext('2d'); // Корректируем масштаб для экранов Retina ctx.scale(ratio, ratio); }

Прощай, полосы прокрутки! Применяем

Чтобы избежать полос прокрутки и обеспечить полноэкранный режим, следует присвоить стилю canvas значение display: block . С помощью CSS мы убрали полосы прокрутки:

CSS Скопировать код canvas { display: block; }

И установили для html и body параметры, гарантирующие полноэкранное отображение canvas:

CSS Скопировать код html, body { margin: 0; padding: 0; width: 100%; height: 100%; overflow: hidden; // Полосы прокрутки теперь не беспокоят }

Визуализация

Вообразите, что ваш canvas идеально подходит к окну браузера.

Markdown Скопировать код Окно браузера (🖼️): [Ширина: 100%, Высота: 100%] HTML5 canvas (🎨): [Ширина: ?, Высота: ?]

Для этого нужен лишь небольшой кусочек JavaScript:

JS Скопировать код window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false); function resizeCanvas() { canvas.width = window.innerWidth; canvas.height = window.innerHeight; }

И вот ваш canvas занимает весь экран!

Markdown Скопировать код До: 🖼️ [🎨......] После: 🖼️ [🎨🎨🎨🎨🎨] // Canvas теперь всегда на полный экран, независимо от размеров окна.

Сокращаем количество перерисовок: не трогаем Мону Лизу!

Частые перерисовки canvas ухудшают производительность. Не тратите ресурсы впустую, сокращайте количество перерисовок при изменении размеров и сохраняйте положение важных элементов.

Проверка визуальной аккуратности: ваш canvas действительно идеально подходит?

Используйте рамку для визуальной проверки точности размеров и выравнивания вашего canvas.

CSS Скопировать код canvas { border: 1px solid #000; /* Визуальная проверка на точность размеров */ }

После устранения возможных неточностей ваш холст будет готов удивлять своей безграничной красотой.

Дилемма масштабирования: размеры на основе JavaScript против единиц вида

Использование единиц вида через CSS для управления размерами canvas кажется привлекательным, но может вызвать проблемы. Предпочтительнее контролировать размеры с помощью кода на JavaScript для обеспечения оптимального результата.

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