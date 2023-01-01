Автоматическое масштабирование элемента canvas HTML5#Веб-разработка #Основы HTML #Canvas и SVG
Быстрый ответ
Для масштабирования HTML5 canvas под размер окна стоит применить обработчик события
resize. Он будет динамически модифицировать свойства
width и
height канвы в соответствии с
window.innerWidth и
window.innerHeight.
window.addEventListener('resize', () => {
const canvas = document.getElementById('myCanvas');
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
});
// Предварительно задаём размеры экрана
document.getElementById('myCanvas').width = window.innerWidth;
document.getElementById('myCanvas').height = window.innerHeight;
С таким кодом ваш canvas будет полноценно адаптироваться к экрану, будто блокбастер в день премьеры – готов к работе сразу после загрузки страницы и способен приспосабливаться к любым изменениям размеров экрана.
Сохраняем пропорции: держим фигуры в форме
Чтобы изображения на canvas отражались без искажений, важно однозначно поддерживать правильное соотношение сторон. Не забудьте это при создании функции изменения размера canvas. Вот так можно это реализовать:
function resizeCanvas() {
const canvasAspectRatio = canvas.width / canvas.height;
const windowAspectRatio = window.innerWidth / window.innerHeight;
const width = window.innerWidth;
const height = width / canvasAspectRatio;
if (windowAspectRatio < canvasAspectRatio) {
canvas.width = window.innerHeight * canvasAspectRatio;
canvas.height = window.innerHeight;
} else {
canvas.width = width;
canvas.height = height;
}
}
Масштабируем как профи с ResizeObserver
Для уровневого масштабирования холста рекомендуется использовать
ResizeObserver. Этот API выступает в роли личного детектива, который следит за размерами canvas и обеспечивает точное и эффективное наблюдение.
const ro = new ResizeObserver(entries => {
for (let entry of entries) {
const cr = entry.contentRect;
canvas.width = cr.width;
canvas.height = cr.height;
}
});
// Передаём контроль за отслеживанием размеров canvas в руки ResizeObserver'у
ro.observe(document.getElementById('canvasContainer'));
Встречаем Retina: адаптируем под дисплеи с высокой плотностью пикселей
Для корректного отображения canvas на экранах Retina необходимо использовать свойство
devicePixelRatio. Это позволит делать изображения на холсте резкими и сочными на дисплеях с высоким разрешением.
function resizeCanvas() {
const ratio = window.devicePixelRatio;
const width = window.innerWidth * ratio;
const height = window.innerHeight * ratio;
canvas.width = width;
canvas.height = height;
canvas.style.width = `${window.innerWidth}px`;
canvas.style.height = `${window.innerHeight}px`;
const ctx = canvas.getContext('2d');
// Корректируем масштаб для экранов Retina
ctx.scale(ratio, ratio);
}
Прощай, полосы прокрутки! Применяем
Чтобы избежать полос прокрутки и обеспечить полноэкранный режим, следует присвоить стилю canvas значение
display: block. С помощью CSS мы убрали полосы прокрутки:
canvas {
display: block;
}
И установили для
html и
body параметры, гарантирующие полноэкранное отображение canvas:
html, body {
margin: 0;
padding: 0;
width: 100%;
height: 100%;
overflow: hidden; // Полосы прокрутки теперь не беспокоят
}
Визуализация
Вообразите, что ваш
canvas идеально подходит к окну браузера.
Окно браузера (🖼️): [Ширина: 100%, Высота: 100%]
HTML5 canvas (🎨): [Ширина: ?, Высота: ?]
Для этого нужен лишь небольшой кусочек JavaScript:
window.addEventListener('resize', resizeCanvas, false);
function resizeCanvas() {
canvas.width = window.innerWidth;
canvas.height = window.innerHeight;
}
И вот ваш canvas занимает весь экран!
До: 🖼️ [🎨......]
После: 🖼️ [🎨🎨🎨🎨🎨]
// Canvas теперь всегда на полный экран, независимо от размеров окна.
Сокращаем количество перерисовок: не трогаем Мону Лизу!
Частые перерисовки canvas ухудшают производительность. Не тратите ресурсы впустую, сокращайте количество перерисовок при изменении размеров и сохраняйте положение важных элементов.
Проверка визуальной аккуратности: ваш canvas действительно идеально подходит?
Используйте рамку для визуальной проверки точности размеров и выравнивания вашего canvas.
canvas {
border: 1px solid #000; /* Визуальная проверка на точность размеров */
}
После устранения возможных неточностей ваш холст будет готов удивлять своей безграничной красотой.
Дилемма масштабирования: размеры на основе JavaScript против единиц вида
Использование единиц вида через CSS для управления размерами canvas кажется привлекательным, но может вызвать проблемы. Предпочтительнее контролировать размеры с помощью кода на JavaScript для обеспечения оптимального результата.
Полезные материалы
- Canvas API – Web APIs | MDN — обширное руководство по работе с HTML5 Canvas API.
- Как масштабировать SVG | CSS-Tricks — ценные советы по масштабированию графического контента, актуальные и для canvas.
- Just a moment... — знаковая дискуссия на Stack Overflow о динамическом масштабировании HTML5 canvas.
- HTML Canvas Reference — обзорная статья от W3Schools про элемент HTML5 canvas.
- Координаты — здесь вы можете узнать о системе координат canvas.
- Canvas Draw – JSFiddle – Code Playground — готовы к экспериментам? Это интерактивный пример адаптивного canvas.
- Optimizing your JavaScript game for Firefox OS – Mozilla Hacks – the Web developer blog — полезные рекомендации по оптимизации производительности, актуальные для любой платформы.
Георгий Рожков
специалист по доступности