Авто-скрытие текста placeholder при фокусе: CSS/jQuery#CSS и верстка #jQuery #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для того чтобы скрыть текст подсказки сразу после фокусировки, примените следующее правило CSS:
/* Необъяснимо исчезающее, подобно моему энтузиазму по понедельникам */
input:focus::placeholder { opacity: 0; }
Сочетание псевдоэлемента
::placeholder с селектором
:focus делает текст подсказки прозрачным немедленно по началу пользовательского ввода.
Совместимость с разными браузерами (или "Почему мы не можем просто ладить?")
Борьба за совместимость браузеров – непростое дело. Чтобы ваш метод работал во всех браузерах, добавьте вендорные префиксы:
/* Страховочная мерка для тех, кто страхуется от неожиданностей */
input:focus::-webkit-input-placeholder { opacity: 0; } /* Chrome/Opera/Safari */
input:focus::-moz-placeholder { opacity: 0; } /* Firefox 19+ */
input:focus:-moz-placeholder { opacity: 0; } /* Firefox 4-18 */
input:focus:-ms-input-placeholder { opacity: 0; } /* Internet Explorer 10+ */
Таким образом, пользовательский опыт будет совершенным безотносительно к используемому браузеру.
Плавное исчезновение текста подсказки с помощью эффекта перехода
Сделайте исчезновение подсказки более плавным, чтобы пользователь не испугался:
/* Нежные нюансы плавного процесса перехода в CSS */
input::placeholder {
transition: opacity 0.3s;
}
Благодаря свойству
transition, текст подсказки будет плавно затихать, подобно моим новогодним установкам.
Добавление меток для улучшения восприятия
Для повышения удобства доступа иногда следует использовать комплект из трех элементов: поля ввода, текста подсказки и метки:
/* Как на романтическом свидании, где третий лишним не бывает */
label.overlabel {
position: absolute;
pointer-events: none;
transition: opacity 0.3s;
}
input:focus + label.overlabel {
opacity: 0;
}
Здесь метки, имитирующие подсказки, повышают визуальное впечатление и обеспечивают поддержку вспомогательных технологий.
Визуализация
Оцените визуально принцип работы вашей подсказки:
🏡 <input placeholder="🎅 Введите текст...">
🏡 <input>:focus::placeholder {
opacity: 0; // 🎅 украдкой исчезает в дымоходе!
}
Теперь подсказка исчезает при фокусе, не отвлекая пользователя.
jQuery: Ведь хорошего кода много не бывает?
Если вы отдаете предпочтение jQuery, вы можете достичь того же эффекта следующим образом:
/* jQuery в деле – как скрыть подсказку, знают теперь все */
$('input').on('focusin', function(){
$(this).data('placeholder', $(this).attr('placeholder'));
$(this).attr('placeholder', '');
});
$('input').on('focusout', function(){
$(this).attr('placeholder', $(this).data('placeholder'));
});
Такой подход сохраняет текст подсказки до его исчезновения и восстанавливает его после того, как фокус ушел.
Обойдите стандартные стили браузера с помощью
Иногда стандартные стили браузера могут помешать ваших намерениям:
/* Всего в наших руках */
input {
-webkit-appearance: none;
/* ...добавляем наши стили... */
}
Свойство
-webkit-appearance: none; игнорирует стандартные стили браузера, позволяя вам поддерживать желаемое оформление.
Интерактивная площадка для тестов
Лучший способ проверить новые идеи — испытывать их в реальных условиях. Пользуйтесь JSFiddle или Stack Snippets для тестирования и перенастройки вашего кода, учитывая возможные проблемы с совместимостью.
Полезные материалы
- Элемент Input (Форма ввода) – HTML | MDN: Знатовство — это сила... и особенно когда речь идет о руководстве MDN по подсказкам.
- ::placeholder | CSS-Tricks: Для тех, кто хочет погрузиться в детали работы CSS подсказок.
- Событие focus | jQuery API Documentation: Знакомство с jQuery начинается с изучения официальной документации.
- Селекторы уровня 4 — Изучайте CSS вместе с последней спецификацией W3C по псевдоклассам.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда