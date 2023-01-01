Авто-скрытие текста placeholder при фокусе: CSS/jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы скрыть текст подсказки сразу после фокусировки, примените следующее правило CSS:

CSS Скопировать код /* Необъяснимо исчезающее, подобно моему энтузиазму по понедельникам */ input:focus::placeholder { opacity: 0; }

Сочетание псевдоэлемента ::placeholder с селектором :focus делает текст подсказки прозрачным немедленно по началу пользовательского ввода.

Совместимость с разными браузерами (или "Почему мы не можем просто ладить?")

Борьба за совместимость браузеров – непростое дело. Чтобы ваш метод работал во всех браузерах, добавьте вендорные префиксы:

CSS Скопировать код /* Страховочная мерка для тех, кто страхуется от неожиданностей */ input:focus::-webkit-input-placeholder { opacity: 0; } /* Chrome/Opera/Safari */ input:focus::-moz-placeholder { opacity: 0; } /* Firefox 19+ */ input:focus:-moz-placeholder { opacity: 0; } /* Firefox 4-18 */ input:focus:-ms-input-placeholder { opacity: 0; } /* Internet Explorer 10+ */

Таким образом, пользовательский опыт будет совершенным безотносительно к используемому браузеру.

Плавное исчезновение текста подсказки с помощью эффекта перехода

Сделайте исчезновение подсказки более плавным, чтобы пользователь не испугался:

CSS Скопировать код /* Нежные нюансы плавного процесса перехода в CSS */ input::placeholder { transition: opacity 0.3s; }

Благодаря свойству transition , текст подсказки будет плавно затихать, подобно моим новогодним установкам.

Добавление меток для улучшения восприятия

Для повышения удобства доступа иногда следует использовать комплект из трех элементов: поля ввода, текста подсказки и метки:

CSS Скопировать код /* Как на романтическом свидании, где третий лишним не бывает */ label.overlabel { position: absolute; pointer-events: none; transition: opacity 0.3s; } input:focus + label.overlabel { opacity: 0; }

Здесь метки, имитирующие подсказки, повышают визуальное впечатление и обеспечивают поддержку вспомогательных технологий.

Визуализация

Оцените визуально принцип работы вашей подсказки:

Markdown Скопировать код 🏡 <input placeholder="🎅 Введите текст..."> 🏡 <input>:focus::placeholder { opacity: 0; // 🎅 украдкой исчезает в дымоходе! }

Теперь подсказка исчезает при фокусе, не отвлекая пользователя.

jQuery: Ведь хорошего кода много не бывает?

Если вы отдаете предпочтение jQuery, вы можете достичь того же эффекта следующим образом:

JS Скопировать код /* jQuery в деле – как скрыть подсказку, знают теперь все */ $('input').on('focusin', function(){ $(this).data('placeholder', $(this).attr('placeholder')); $(this).attr('placeholder', ''); }); $('input').on('focusout', function(){ $(this).attr('placeholder', $(this).data('placeholder')); });

Такой подход сохраняет текст подсказки до его исчезновения и восстанавливает его после того, как фокус ушел.

Обойдите стандартные стили браузера с помощью

Иногда стандартные стили браузера могут помешать ваших намерениям:

CSS Скопировать код /* Всего в наших руках */ input { -webkit-appearance: none; /* ...добавляем наши стили... */ }

Свойство -webkit-appearance: none; игнорирует стандартные стили браузера, позволяя вам поддерживать желаемое оформление.

Интерактивная площадка для тестов

Лучший способ проверить новые идеи — испытывать их в реальных условиях. Пользуйтесь JSFiddle или Stack Snippets для тестирования и перенастройки вашего кода, учитывая возможные проблемы с совместимостью.

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