Асинхронная загрузка CSS для устранения блокировки отображения

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Быстрый ответ

Для оптимизации производительности веб-страниц, рекомендуется использовать асинхронную загрузку CSS. Сначала следует встроить ваши критически важные стили напрямую в HTML, а затем воспользоваться тегом link с атрибутом rel="preload" для остальных CSS-стилей. После окончания загрузки этих стилей, атрибут media заменяется с "print" на "all" с помощью обработчика событий onload . Для обеспечения отображения стилей без JavaScript используйте элемент noscript . Приведем пример такого подхода:

HTML Скопировать код <style>/* Критические стили, встроенные непосредственно в HTML */</style> <link rel="preload" href="async.css" as="style" onload="this.rel='stylesheet'; this.onload=null;" media="print"> <noscript><link rel="stylesheet" href="async.css"></noscript>

Асинхронная подгрузка с использованием атрибутов onload и media

Используя атрибут onload для тега link , можно подгружать CSS-файлы асинхронно, не препятствуя при этом процессу отрисовки страницы. Атрибут media , установленный вначале в значение "print", предотвращает моментальное применение стилей. Он заменяется на "all" после того, как файл CSS полностью загружен.

HTML Скопировать код <!-- Асинхронная подгрузка CSS-стилей --> <link rel="stylesheet" href="async.css" media="print" onload="this.media='all';this.onload=null;">

Таким образом, страница остается отзывчивой во время загрузки стилей.

Принцип прогрессивного улучшения пользовательского опыта

Согласно принципам прогрессивного улучшения, первоначально предоставьте пользователю основной контент, а затем асинхронно загрузите дополнительные стили. Вам поможет JavaScript, который позволяет добавить элементы link после полной загрузки страницы. Это исключит моментальное появление недооформленного контента и улучшит особенности взаимодействия.

Пример кода, добавляющего CSS после события загрузки окна:

JS Скопировать код // Асинхронная подгрузка CSS-стилей после загрузки страницы window.addEventListener('load', function() { var link = document.createElement('link'); link.rel = 'stylesheet'; link.href = 'async.css'; document.head.appendChild(link); });

Визуализация

Можно представить асинхронную загрузку CSS как автодорогу с выделенными полосами:

Markdown Скопировать код 🛣️ Синхронная загрузка: Все "машины" (стили CSS) поступают через одни ворота, вызывая "пробку" 🚗🚕🚙 🚦==========🚧===🌐 Остановка отрисовки страницы из-за CSS!

Markdown Скопировать код 🛣️ Дорога с выделенными полосами (Асинхронная загрузка): "Автомобили" (CSS-стили) движутся по отдельным полосам, не затрудняя движение по основной дороге 🚗🚕🚙 🚀======🌐 CSS не мешает начальной отрисовке страницы!

Постарайтесь создавать "выделенные полосы" на ваших сайтах, чтобы избегать заторов при загрузке.

Управление ресурсами и повышение производительности

Важно найти баланс между повышением производительности и оптимизацией ресурсов. Комбинирование rel="preload" с асинхронными методами загрузки будет эффективным, если использовать его обдуманно. Для предварительной загрузки стилей, которые влияют на первичное отображение страницы, используйте стратегический подход.

Не забывайте о возможных сложностях при предзагрузке – большие файлы CSS могут ненароком замедлять загрузку остальных ресурсов. Настройте стратегию оптимизации так, чтобы она позволяла разделить и минимизировать CSS-файлы, оставляя необходимый минимум в каждом из них.

Доступность и надежность асинхронной загрузки

При асинхронной подгрузке CSS удостоверьтесь, что ваш сайт остается доступен для всех пользователей. Используйте элемент noscript , чтобы те, кто отключил JavaScript, также могли видеть стилизованный контент.

HTML Скопировать код <!-- Альтернатива CSS для пользователей с отключённым JavaScript --> <noscript><link rel="stylesheet" href="async.css"></noscript>

Следите также за тем, чтобы ваш метод асинхронной загрузки не конфликтовал со Стратегиями безопасной отправки контента (CSP).

Асинхронная загрузка нескольких CSS файлов

Для асинхронной подгрузки нескольких CSS-файлов, используйте цикл в JavaScript в сочетании с вышеописанными методами. Это сделает стили неблокирующими и улучшит производительность страниц.

Пример подгрузки нескольких CSS-файлов асинхронно:

JS Скопировать код // Загружаем несколько CSS файлов асинхронно var cssFiles = ['async1.css', 'async2.css', 'async3.css']; cssFiles.forEach(function(cssFile) { var link = document.createElement('link'); link.rel = 'stylesheet'; link.href = cssFile; link.media = 'print'; link.onload = function() { this.media='all'; }; document.head.appendChild(link); });

Полезные материалы

Глубже понять техники асинхронной загрузки CSS можно, изучив публикации Filament Group, посетив сайт csswizardry.com за советами по оптимизации веб-типографики или изучив подходы Кейта Кларка к неблокирующей загрузке CSS.