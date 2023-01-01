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Асинхронная загрузка CSS для устранения блокировки отображения

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Быстрый ответ

Для оптимизации производительности веб-страниц, рекомендуется использовать асинхронную загрузку CSS. Сначала следует встроить ваши критически важные стили напрямую в HTML, а затем воспользоваться тегом link с атрибутом rel="preload" для остальных CSS-стилей. После окончания загрузки этих стилей, атрибут media заменяется с "print" на "all" с помощью обработчика событий onload. Для обеспечения отображения стилей без JavaScript используйте элемент noscript. Приведем пример такого подхода:

HTML
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<style>/* Критические стили, встроенные непосредственно в HTML */</style>
<link rel="preload" href="async.css" as="style" onload="this.rel='stylesheet'; this.onload=null;" media="print">
<noscript><link rel="stylesheet" href="async.css"></noscript>
Пошаговый план для смены профессии

Асинхронная подгрузка с использованием атрибутов onload и media

Используя атрибут onload для тега link, можно подгружать CSS-файлы асинхронно, не препятствуя при этом процессу отрисовки страницы. Атрибут media, установленный вначале в значение "print", предотвращает моментальное применение стилей. Он заменяется на "all" после того, как файл CSS полностью загружен.

HTML
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<!-- Асинхронная подгрузка CSS-стилей -->
<link rel="stylesheet" href="async.css" media="print" onload="this.media='all';this.onload=null;">

Таким образом, страница остается отзывчивой во время загрузки стилей.

Принцип прогрессивного улучшения пользовательского опыта

Согласно принципам прогрессивного улучшения, первоначально предоставьте пользователю основной контент, а затем асинхронно загрузите дополнительные стили. Вам поможет JavaScript, который позволяет добавить элементы link после полной загрузки страницы. Это исключит моментальное появление недооформленного контента и улучшит особенности взаимодействия.

Пример кода, добавляющего CSS после события загрузки окна:

JS
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// Асинхронная подгрузка CSS-стилей после загрузки страницы
window.addEventListener('load', function() {
    var link = document.createElement('link');
    link.rel = 'stylesheet';
    link.href = 'async.css';
    document.head.appendChild(link);
});

Визуализация

Можно представить асинхронную загрузку CSS как автодорогу с выделенными полосами:

Markdown
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🛣️ Синхронная загрузка: Все "машины" (стили CSS) поступают через одни ворота, вызывая "пробку" 🚗🚕🚙
🚦==========🚧===🌐 Остановка отрисовки страницы из-за CSS!
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🛣️ Дорога с выделенными полосами (Асинхронная загрузка): "Автомобили" (CSS-стили) движутся по отдельным полосам, не затрудняя движение по основной дороге 🚗🚕🚙
🚀======🌐 CSS не мешает начальной отрисовке страницы!

Постарайтесь создавать "выделенные полосы" на ваших сайтах, чтобы избегать заторов при загрузке.

Управление ресурсами и повышение производительности

Важно найти баланс между повышением производительности и оптимизацией ресурсов. Комбинирование rel="preload" с асинхронными методами загрузки будет эффективным, если использовать его обдуманно. Для предварительной загрузки стилей, которые влияют на первичное отображение страницы, используйте стратегический подход.

Не забывайте о возможных сложностях при предзагрузке – большие файлы CSS могут ненароком замедлять загрузку остальных ресурсов. Настройте стратегию оптимизации так, чтобы она позволяла разделить и минимизировать CSS-файлы, оставляя необходимый минимум в каждом из них.

Доступность и надежность асинхронной загрузки

При асинхронной подгрузке CSS удостоверьтесь, что ваш сайт остается доступен для всех пользователей. Используйте элемент noscript, чтобы те, кто отключил JavaScript, также могли видеть стилизованный контент.

HTML
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<!-- Альтернатива CSS для пользователей с отключённым JavaScript -->
<noscript><link rel="stylesheet" href="async.css"></noscript>

Следите также за тем, чтобы ваш метод асинхронной загрузки не конфликтовал со Стратегиями безопасной отправки контента (CSP).

Асинхронная загрузка нескольких CSS файлов

Для асинхронной подгрузки нескольких CSS-файлов, используйте цикл в JavaScript в сочетании с вышеописанными методами. Это сделает стили неблокирующими и улучшит производительность страниц.

Пример подгрузки нескольких CSS-файлов асинхронно:

JS
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// Загружаем несколько CSS файлов асинхронно
var cssFiles = ['async1.css', 'async2.css', 'async3.css'];
cssFiles.forEach(function(cssFile) {
    var link = document.createElement('link');
    link.rel = 'stylesheet';
    link.href = cssFile;
    link.media = 'print';
    link.onload = function() { this.media='all'; };
    document.head.appendChild(link);
});

Полезные материалы

Глубже понять техники асинхронной загрузки CSS можно, изучив публикации Filament Group, посетив сайт csswizardry.com за советами по оптимизации веб-типографики или изучив подходы Кейта Кларка к неблокирующей загрузке CSS.

  1. rel=preload – HTML: HyperText Markup Language | MDN — как rel=preload может ускорить ваш сайт.
  2. Deferred loading of non-critical CSS | web.dev — анализ отложенной загрузки некритически важных стилей для улучшения времени загрузки страниц.
  3. GitHub – filamentgroup/loadCSS: A function for loading CSS asynchronously — практическое руководство по асинхронной загрузке CSS.
  4. async vs defer attributes – Growing with the Web — понимание атрибутов async и defer для скриптов.
  5. Understanding Critical CSS — Smashing Magazine — влияние критического CSS на производительность отрисовки.
  6. Using media queries – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — использование медиа-запросов CSS для адаптивного дизайна.
  7. PageSpeed Insights — инструмент для оценки производительности веб-страницы после оптимизации.
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Какой атрибут следует использовать для асинхронной загрузки CSS?
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Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

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