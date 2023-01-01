Персонализация устройств: настройка виджетов и приложений для всех

Для кого эта статья:

Пользователи смартфонов и компьютеров, ищущие советы по настройке виджетов и приложений.

Люди старшего возраста, не имеющие большого опыта в использовании технологий.

Те, кто интересуется повышением продуктивности и персонализацией своего цифрового пространства. Представьте свой смартфон или компьютер как дом, который можно обустроить по вашему вкусу. Виджеты и приложения — это мебель и декор для этого цифрового дома. Но многие пользователи теряются в море возможностей или опасаются что-то сломать при настройке. Это руководство разработано специально для тех, кто хочет превратить свое устройство в идеально организованное пространство с минимальными усилиями. Готовы превратить стандартный интерфейс в персональный центр управления вашей цифровой жизнью? 🚀

Основы установки и настройки виджетов на смартфонах

Виджеты — это мини-приложения, которые отображают информацию или предоставляют функции без необходимости открывать приложение полностью. Они экономят время и делают использование устройства более эффективным. Давайте разберёмся, как их установить на разных операционных системах. 📱

Для устройств Android:

Нажмите и удерживайте палец на пустом месте домашнего экрана. В появившемся меню выберите «Виджеты». Просмотрите доступные виджеты, нажав на приложение, чтобы увидеть его варианты. Нажмите и удерживайте выбранный виджет, затем перетащите его на желаемое место на экране. При необходимости измените размер виджета, потянув за края после его размещения.

Для устройств iOS (iPhone):

На домашнем экране смахните вправо для доступа к экрану виджетов. Прокрутите вниз и нажмите «Изменить». Нажмите на значок «+» для добавления новых виджетов. Выберите приложение и размер виджета. Нажмите «Добавить виджет», затем «Готово».

Начиная с iOS 14, можно также добавлять виджеты прямо на домашний экран:

Нажмите и удерживайте палец на пустом месте домашнего экрана. Коснитесь значка «+» в верхнем левом углу. Выберите виджет из списка и определите его размер. Нажмите «Добавить виджет» и разместите его в нужном месте.

Функция Android iOS Доступ к виджетам Через долгое нажатие на экране Через экран «Сегодня» или долгое нажатие Изменение размера Поддерживается большинством виджетов Фиксированные размеры (S, M, L) Интерактивность Высокая (многие виджеты интерактивны) Ограниченная (чаще информационные) Стековка виджетов Через сторонние лаунчеры Встроенная функция

Александр Петров, UX-дизайнер

Мой клиент Ирина, 58 лет, получила в подарок от детей новый смартфон. "Я просто хотела видеть прогноз погоды и фотографии внуков, не открывая много приложений", — пожаловалась она мне. Мы начали с малого: я показал, как добавить погодный виджет на главный экран. "Нажмите и удерживайте палец на пустом месте экрана", — объяснил я. Через пару минут у неё был не только виджет погоды, но и виджет-рамка для фотографий. "Это волшебство! Теперь я вижу Мишеньку каждый раз, когда беру телефон", — воскликнула она. За следующую неделю Ирина самостоятельно добавила ещё несколько виджетов и даже научила соседку делать то же самое. Простые шаги привели к большому прогрессу в освоении технологий.

Важный момент при настройке виджетов — это разрешения. Некоторые виджеты (например, для погоды или местоположения) запрашивают доступ к геолокации или другим данным. Предоставляйте только те разрешения, которые действительно необходимы для работы виджета. 🔒

Виджеты для оптимизации рабочего процесса: какие выбрать

Правильно подобранные виджеты могут значительно повысить вашу продуктивность, предоставляя быстрый доступ к нужной информации. Рассмотрим наиболее полезные категории виджетов для оптимизации рабочего процесса. ⏱️

Виджеты для управления временем:

Календарь — отображает предстоящие встречи и события непосредственно на домашнем экране.

— отображает предстоящие встречи и события непосредственно на домашнем экране. Задачи/Списки дел — позволяет видеть и отмечать выполненные задачи без открытия приложения.

— позволяет видеть и отмечать выполненные задачи без открытия приложения. Таймеры и секундомеры — для метода Pomodoro или других техник тайм-менеджмента.

Виджеты для доступа к информации:

Заметки — быстрый доступ к важной информации и возможность добавлять новые заметки.

— быстрый доступ к важной информации и возможность добавлять новые заметки. Новостные ленты — актуальные заголовки без необходимости открывать новостные приложения.

— актуальные заголовки без необходимости открывать новостные приложения. Погода — текущие условия и прогноз на день или неделю.

Виджеты для коммуникации:

Контакты — позволяют быстро позвонить или написать сообщение часто используемым контактам.

— позволяют быстро позвонить или написать сообщение часто используемым контактам. Почта — предварительный просмотр входящих писем и возможность быстрого ответа.

— предварительный просмотр входящих писем и возможность быстрого ответа. Мессенджеры — отображение последних сообщений и быстрый доступ к чатам.

Категория виджета Польза для продуктивности Рекомендуемый размер Частота обновления Календарь Визуализация расписания дня Средний или большой Каждый час Список задач Быстрое отслеживание прогресса Средний При изменении данных Заметки Мгновенный доступ к важной информации Малый или средний При изменении данных Погода Планирование дня с учётом условий Малый Каждые 1-3 часа Батарея/Память Мониторинг ресурсов устройства Малый В реальном времени

Как выбрать именно те виджеты, которые действительно повысят вашу продуктивность:

Анализируйте свои потребности — какую информацию вы проверяете чаще всего? Избегайте перегруженности — слишком много виджетов создают визуальный шум и замедляют работу устройства. Регулярно пересматривайте — удаляйте виджеты, которыми вы перестали пользоваться. Группируйте по контексту — например, создайте экран для работы и отдельный для личного использования.

Отличный подход — сначала установить минимум необходимых виджетов, а затем постепенно добавлять новые по мере возникновения потребностей. Это поможет избежать информационной перегрузки и сохранить фокус на действительно важных данных. 🧠

Установка приложений на разных устройствах: простые шаги

Прежде чем настраивать виджеты, необходимо установить сами приложения. Процесс установки различается в зависимости от платформы, но следование нескольким основным принципам обеспечит безопасность и эффективность. 🔍

Установка на Android-устройствах:

Откройте Google Play Store (значок разноцветного треугольника). Используйте поиск (лупа) для нахождения нужного приложения или просматривайте категории. Выберите приложение и нажмите кнопку «Установить». Дождитесь завершения загрузки и установки. Нажмите «Открыть» или найдите приложение в меню приложений устройства.

Установка на iOS-устройствах (iPhone, iPad):

Откройте App Store (значок синего квадрата с белой буквой "A"). Используйте вкладку «Поиск» для нахождения приложения. Выберите приложение и нажмите кнопку «Получить» или цену (для платных приложений). Подтвердите установку с помощью Face ID, Touch ID или пароля Apple ID. Дождитесь завершения установки, затем нажмите «Открыть» или найдите на домашнем экране.

Установка на Windows-компьютерах:

Откройте Microsoft Store из меню «Пуск» или панели задач. Используйте поиск для нахождения нужного приложения. Нажмите на приложение, затем на кнопку «Получить» или «Купить». Дождитесь завершения загрузки и установки. Запустите приложение через Microsoft Store или меню «Пуск».

Установка на Mac:

Откройте App Store из панели Dock или меню приложений. Используйте поиск для нахождения приложения. Нажмите «Получить» или цену, затем «Установить». Введите пароль Apple ID при запросе. После установки найдите приложение в Launchpad или папке «Программы».

Безопасность при установке приложений:

Всегда устанавливайте приложения только из официальных источников (Google Play, App Store, Microsoft Store).

Проверяйте рейтинг и отзывы перед установкой — приложения с высоким рейтингом и большим количеством отзывов обычно безопаснее.

Обращайте внимание на запрашиваемые разрешения — будьте осторожны с приложениями, требующими избыточный доступ к вашим данным.

Регулярно обновляйте установленные приложения для устранения уязвимостей безопасности.

Марина Ковалева, IT-консультант

Недавно я работала с Михаилом, 64-летним профессором, который хотел превратить свой новый планшет в цифровую библиотеку. "Я слышал о каких-то программах для чтения книг, но боюсь скачать вирус", — признался он. Мы сели рядом, и я открыла официальный магазин приложений. "Смотрите, профессор, — сказала я, — этот значок показывает, что мы находимся в безопасном источнике". Я показала, как искать приложения по ключевым словам, как проверять отзывы и разработчика. Мы установили три читалки для разных форматов книг, а затем я объяснила, как добавлять книги из разных источников. Через неделю Михаил прислал мне восторженное сообщение: "Представьте, я сейчас в поезде читаю редкую монографию XVIII века, которую раньше мог просмотреть только в архиве! И всё благодаря вашим инструкциям по установке этих чудесных приложений".

Персонализация интерфейса с помощью виджетов

Персонализация интерфейса — это не просто эстетическое улучшение, но и способ сделать использование устройства более эффективным. Грамотно настроенные виджеты помогают создать рабочее пространство, идеально подходящее под ваши потребности. 🎨

Основные принципы эффективной организации виджетов:

Группировка по задачам — объединяйте виджеты, относящиеся к одной активности (работа, отдых, здоровье). Учет частоты использования — размещайте наиболее часто используемые виджеты в легкодоступных местах экрана. Соблюдение визуальной гармонии — подбирайте виджеты со схожим дизайном или цветовой гаммой. Использование папок и страниц — распределяйте виджеты по разным экранам в зависимости от контекста их использования.

Пример организации экранов по контексту использования:

Главный экран : часы, погода, календарь с предстоящими событиями, шаги/активность.

: часы, погода, календарь с предстоящими событиями, шаги/активность. Рабочий экран : список задач, заметки, почта, быстрый доступ к рабочим контактам.

: список задач, заметки, почта, быстрый доступ к рабочим контактам. Экран для отдыха : музыкальный плеер, подкасты, новостная лента, виджеты социальных сетей.

: музыкальный плеер, подкасты, новостная лента, виджеты социальных сетей. Экран для здоровья: счётчик шагов, напоминания о воде, трекер сна, медитация.

На Android вы можете использовать лаунчеры — специальные приложения, которые предоставляют расширенные возможности персонализации интерфейса:

Nova Launcher — позволяет настраивать сетку расположения виджетов, размеры значков, жесты.

Microsoft Launcher — предлагает удобную интеграцию с сервисами Microsoft и функцию непрерывной работы с ПК.

Action Launcher — имеет уникальные форматы виджетов и функцию быстрого доступа к содержимому приложений.

На iOS с версии 14 появилась возможность использовать приложения вроде Widgetsmith для создания кастомизированных виджетов с индивидуальным дизайном и функциональностью.

Советы по эстетике и удобству использования:

Оставляйте достаточно свободного пространства между виджетами для визуальной «разгрузки» экрана.

Выбирайте размер виджета в соответствии с важностью информации — наиболее важные данные заслуживают больших виджетов.

Используйте виджеты в стиле вашей темы или обоев для создания единого визуального стиля.

Регулярно пересматривайте расположение и состав виджетов, удаляя неиспользуемые и добавляя новые по мере изменения ваших потребностей.

Возможно, самый важный совет: не бойтесь экспериментировать! Пробуйте различные комбинации виджетов и их расположение, пока не найдёте идеальное для себя решение. Помните, что интерфейс вашего устройства должен работать на вас, а не наоборот. 🔄

Решение частых проблем при настройке виджетов и приложений

Даже самые простые технологии иногда преподносят сюрпризы. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие при установке и настройке виджетов и приложений, и способы их решения. 🛠️

Проблема: Виджет не обновляется автоматически

Решение:

Проверьте настройки энергосбережения — они могут ограничивать фоновую активность приложений.

Убедитесь, что приложение, связанное с виджетом, имеет разрешение на работу в фоновом режиме.

На Android откройте «Настройки» → «Приложения» → выберите нужное приложение → «Батарея» → отключите оптимизацию батареи для этого приложения.

На iOS перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление контента приложений» и убедитесь, что оно включено.

Проблема: Виджет выглядит обрезанным или искаженным

Решение:

Попробуйте изменить размер виджета — на Android удерживайте виджет и используйте точки на границах для изменения размера.

Убедитесь, что на экране достаточно места для виджета нужного размера.

Если проблема сохраняется, удалите виджет и добавьте его заново.

Проверьте, не конфликтует ли виджет с вашим лаунчером или темой.

Проблема: Приложение часто вылетает или работает медленно

Решение:

Проверьте наличие обновлений для приложения в App Store или Google Play.

Очистите кеш приложения: на Android через «Настройки» → «Приложения» → выберите приложение → «Хранилище» → «Очистить кеш».

На iOS можно попробовать переустановить приложение.

Убедитесь, что на устройстве достаточно свободной памяти.

Перезагрузите устройство — это может решить временные проблемы с производительностью.

Проблема: Виджет не реагирует на нажатия

Решение:

Проверьте, действительно ли данный виджет поддерживает интерактивность — некоторые виджеты предназначены только для отображения информации.

Убедитесь, что связанное приложение запущено и работает корректно.

Попробуйте удалить и заново добавить виджет.

Проверьте, не блокируют ли интерактивность настройки безопасности устройства.

Проблема: Несовместимость приложения с версией операционной системы

Решение:

Проверьте требования приложения к версии операционной системы в его описании в магазине приложений.

Если возможно, обновите операционную систему устройства.

Поищите альтернативные приложения с аналогичной функциональностью, которые совместимы с вашей версией ОС.

На некоторых устройствах Android можно найти APK-файл более старой версии приложения, которая может быть совместима с вашей ОС (однако будьте осторожны с источниками таких файлов).

Проблема: Высокий расход батареи при использовании виджетов

Решение:

Проверьте, какие виджеты потребляют больше всего энергии через настройки батареи устройства.

Уменьшите частоту обновления виджетов в настройках соответствующих приложений.

Используйте статические виджеты вместо динамических, если возможно.

Ограничьте количество используемых виджетов, особенно тех, которые постоянно обновляются (погода, акции, новости).

Общие рекомендации по решению проблем с виджетами и приложениями:

Всегда поддерживайте ОС и приложения в актуальном состоянии. Периодически перезагружайте устройство для очистки оперативной памяти. Не перегружайте устройство слишком большим количеством виджетов и приложений. При возникновении проблем попробуйте сначала простые решения (перезагрузка, переустановка), прежде чем прибегать к более сложным методам.

Персонализация устройства через виджеты и приложения — это не просто технический процесс, а способ сделать технологии по-настоящему полезными именно для вас. Следуя изложенным рекомендациям, вы сможете не только избежать большинства распространённых проблем, но и создать цифровое пространство, которое будет работать на вас, а не заставлять вас подстраиваться под него. Помните, что даже небольшие изменения в организации интерфейса могут значительно улучшить ваше взаимодействие с устройствами и повысить продуктивность повседневных задач.

