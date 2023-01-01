Объемные логотипы: техники создания 3D-дизайна для брендов
Для кого эта статья:
- Графические дизайнеры и иллюстраторы
- Специалисты по брендингу и маркетингу
Студенты и желающие освоить 3D-дизайн логотипов
Объемные логотипы захватывают визуальное пространство брендов, трансформируя плоские символы в многомерные произведения графического искусства. Ренессанс 3D-дизайна логотипов — не просто мимолетное увлечение, а фундаментальный сдвиг в визуальной коммуникации брендов. От игровых студий до финансовых корпораций, от технологических гигантов до стартапов — все стремятся использовать потенциал объема для создания запоминающегося первого впечатления. 🚀 Давайте погрузимся в мир трехмерных идентификаторов бренда и раскроем техники, которые позволяют преодолеть плоскость традиционного дизайна.
Эволюция 3D логотипов в современном дизайне
Трехмерные логотипы прошли впечатляющий путь трансформации с момента своего появления. Первые эксперименты с объемом начались еще в 90-х годах, когда компьютерные технологии только позволили дизайнерам выйти за рамки двумерного пространства. Тогда 3D-логотипы были грубыми, перегруженными градиентами и часто выглядели искус
