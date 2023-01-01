Как создать 3D модель по фото: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Новички в 3D-моделировании и фотограмметрии

Люди, интересующиеся графическим дизайном и созданием 3D-моделей

Профессионалы из областей архитектуры, археологии, игровой индустрии и кинематографа Представьте, что вы можете буквально оживить любой объект, превратив обычную фотографию в трехмерную модель. Звучит как магия? На самом деле, это вполне доступный навык! 🪄 Создание 3D моделей из фотографий — увлекательный процесс, который сегодня доступен даже новичкам. Если вы всегда мечтали перенести реальные объекты в цифровой мир, но не знали, с чего начать, эта пошаговая инструкция станет вашим проводником в мир фотограмметрии и 3D моделирования.

Основы создания 3D модели по фотографии: что нужно знать

Прежде чем погрузиться в практическую часть, давайте разберемся с фундаментальными понятиями. Создание 3D модели по фотографии основано на технологии фотограмметрии — процессе получения точных измерений и трехмерной структуры объекта на основе нескольких снимков. 📸

Для успешного создания качественной 3D модели из фотографии необходимо понимать несколько ключевых аспектов:

Принципы фотограмметрии — как компьютерные алгоритмы анализируют общие точки на множестве фотографий для восстановления трехмерной структуры

— как компьютерные алгоритмы анализируют общие точки на множестве фотографий для восстановления трехмерной структуры Требования к исходному материалу — какие фотографии подходят для создания моделей и как их правильно снимать

— какие фотографии подходят для создания моделей и как их правильно снимать Этапы процесса — от формирования облака точек до готовой текстурированной модели

— от формирования облака точек до готовой текстурированной модели Ограничения технологии — какие объекты сложнее всего воспроизвести и почему

Понимание этих основ поможет вам избежать типичных ошибок новичков и сразу получить приемлемый результат. Главное преимущество фотограмметрии — возможность создать фотореалистичную модель без навыков ручного моделирования. Именно поэтому данный метод так популярен в архитектуре, археологии, игровой индустрии и кинематографе.

Тип объекта Сложность моделирования Основные проблемы Статуи, скульптуры Низкая Нет движения, хорошая текстура Архитектурные элементы Средняя Крупные размеры, сложный доступ Блестящие предметы Высокая Отражения мешают алгоритмам распознавания Прозрачные объекты Очень высокая Невозможно точно определить структуру Люди, животные Высокая Движение, сложная геометрия

Михаил Воронцов, 3D-моделлер и преподаватель Помню свой первый опыт с фотограмметрией. Я потратил целый день, фотографируя старинный самовар для проекта музейной реконструкции. Сделал более 100 снимков, выстроил идеальное освещение и был уверен в успехе. Загрузив фотографии в программу, я получил... странное бесформенное облако точек! Оказалось, что блестящая поверхность самовара полностью сбила алгоритм. Пришлось обработать самовар матирующим спреем и переснять. Результат превзошел ожидания! Этот опыт научил меня важности понимания ограничений технологии и правильной подготовки объектов. Теперь я всегда рассказываю своим студентам, что иногда подготовка объекта важнее, чем количество сделанных снимков.

Выбор программного обеспечения для фотограмметрии

Правильный выбор программного обеспечения — фундамент успешного проекта по созданию 3D модели из фотографии. Современный рынок предлагает решения для пользователей с разным уровнем подготовки и бюджетом. 🖥️

Ключевые критерии при выборе ПО для фотограмметрии:

Уровень автоматизации — насколько программа самостоятельно справляется с основными этапами обработки

— насколько программа самостоятельно справляется с основными этапами обработки Системные требования — некоторые решения требуют мощного оборудования

— некоторые решения требуют мощного оборудования Стоимость — от бесплатных до профессиональных лицензий за тысячи долларов

— от бесплатных до профессиональных лицензий за тысячи долларов Поддержка форматов — возможность экспорта для дальнейшей работы в других программах

— возможность экспорта для дальнейшей работы в других программах Удобство интерфейса — особенно важно для новичков

Название программы Сложность освоения Стоимость Оптимально для Meshroom Средняя Бесплатно Новичков с базовыми знаниями Agisoft Metashape Средняя От $59 (Standard) Серьезных любителей RealityCapture Высокая По подписке Профессиональных проектов 3DF Zephyr Free Низкая Бесплатно (лимит 50 фото) Первых экспериментов Blender + дополнения Очень высокая Бесплатно Тех, кто уже знаком с 3D

Для новичков я рекомендую начать с Meshroom или 3DF Zephyr Free. Эти программы бесплатны, имеют достаточно интуитивный интерфейс и при этом предлагают все необходимые функции для создания базовых 3D моделей из фотографий. Когда вы освоитесь с основами процесса, можно будет рассмотреть переход на более профессиональные решения.

Важно понимать, что каждое ПО имеет свои особенности в обработке данных. Например, RealityCapture славится высокой скоростью работы, Agisoft Metashape — точностью геометрии, а 3DF Zephyr — дружелюбным интерфейсом. При серьезном подходе стоит попробовать несколько программ на одном и том же наборе фотографий, чтобы выбрать наиболее подходящую для вашего стиля работы.

Подготовка и съемка фотографий для 3D моделирования

Качество исходных фотографий — ключевой фактор успеха в создании 3D модели. Даже самое продвинутое программное обеспечение не сможет компенсировать плохой исходный материал. 📷

Вот основные правила подготовки и съемки объектов для фотограмметрии:

Освещение — равномерное, рассеянное, без резких теней и бликов

— равномерное, рассеянное, без резких теней и бликов Перекрытие снимков — каждая точка объекта должна быть видна минимум на 3 фотографиях (рекомендуется 60-80% перекрытия между соседними кадрами)

— каждая точка объекта должна быть видна минимум на 3 фотографиях (рекомендуется 60-80% перекрытия между соседними кадрами) Фокусное расстояние — неизменное на протяжении всей съемки

— неизменное на протяжении всей съемки Экспозиция — постоянная, ручной режим предпочтительнее автоматического

— постоянная, ручной режим предпочтительнее автоматического Резкость — максимально возможная, используйте штатив или высокую выдержку

— максимально возможная, используйте штатив или высокую выдержку Окружение — контрастное относительно объекта, но без узоров и повторяющихся элементов

Для небольших объектов оптимально организовать поворотный стол и фиксированную камеру. Для крупных объектов придется двигаться вокруг, делая снимки с разных ракурсов. Важно охватить объект со всех сторон, включая верхние и нижние ракурсы.

Анна Ревина, фотограф-предметник Мне поступил заказ на создание 3D модели старинной шкатулки для интернет-магазина антиквариата. Казалось бы, что может быть проще? Установил объект, обошел вокруг с камерой — готово. Но первая же попытка закончилась провалом: программа не смогла правильно соединить фотографии. После анализа проблемы я поняла, что мои снимки не имели достаточного перекрытия, а деревянная поверхность шкатулки оказалась слишком однородной для алгоритма. Решение оказалось простым: я положила шкатулку на газету с текстом (для создания узнаваемых ориентиров) и начала делать снимки с шагом всего 10-15 градусов. В итоге получилось около 120 фотографий, но результат превзошел все ожидания! Детализация была настолько высокой, что на модели можно было разглядеть даже мельчайшие потертости и царапины. Этот опыт научил меня, что в фотограмметрии лучше переборщить с количеством снимков, чем пожалеть потом о пробелах.

Количество необходимых фотографий зависит от сложности объекта. Для простых предметов может хватить 20-30 снимков, в то время как детализированные объекты требуют 60-150 фотографий или даже больше. При съемке учитывайте следующие рекомендации:

Избегайте отражающих, прозрачных и очень блестящих поверхностей (при необходимости используйте матирующие спреи)

Снимайте в формате RAW для максимального контроля над обработкой

Используйте объектив без искажений (избегайте широкоугольных объективов)

Отключите автофокус и стабилизацию изображения

По возможности используйте фотографический фон или маркеры для улучшения ориентации программы

Процесс создания 3D модели из фотографий: шаг за шагом

Теперь, когда вы подготовили качественные фотографии и выбрали программное обеспечение, можно приступить к непосредственному созданию 3D модели. Давайте рассмотрим этот процесс на примере бесплатной программы Meshroom, которая идеально подходит для начинающих. 🧩

Шаг 1: Импорт фотографий

Запустите Meshroom и перетащите все фотографии в область импорта или используйте меню "File > Import Images". Убедитесь, что все снимки загружены и отображаются в панели изображений. Помните, что чем больше фотографий вы загрузите, тем дольше будет обрабатываться проект, но и результат будет точнее.

Шаг 2: Анализ фотографий и создание разреженного облака точек

Нажмите кнопку "Start" для запуска автоматического процесса анализа фотографий. На этом этапе программа ищет общие точки на разных снимках и определяет положение камеры для каждого кадра. В результате формируется разреженное облако точек — базовая структура будущей модели. Этот процесс может занять от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от количества фотографий и мощности вашего компьютера.

Шаг 3: Создание плотного облака точек

После успешного завершения предыдущего шага программа автоматически переходит к созданию плотного облака точек. На этом этапе алгоритм анализирует фотографии более детально, увеличивая количество распознанных точек в сотни раз. Если этот шаг не запустился автоматически, найдите в графе узел "DepthMap" и подключите его к предыдущему этапу.

Шаг 4: Создание полигональной сетки (меша)

Когда плотное облако точек готово, программа преобразует его в трехмерную полигональную модель. На этом этапе отдельные точки соединяются в треугольники, формируя непрерывную поверхность. Качество этого преобразования можно регулировать параметрами в узле "Meshing":

Decimation Factor — определяет, насколько модель будет упрощена (высокие значения создают более легкую, но менее детальную модель)

— определяет, насколько модель будет упрощена (высокие значения создают более легкую, но менее детальную модель) Max Vertices — максимальное количество вершин в итоговой модели

— максимальное количество вершин в итоговой модели Min Visibility — минимальное количество камер, которые должны видеть точку для её включения в модель

Шаг 5: Проверка и экспорт базовой модели

После завершения создания полигональной модели вы можете просмотреть результат в 3D-окне Meshroom. Оцените качество модели и при необходимости вернитесь к предыдущим шагам для изменения параметров. Если результат вас удовлетворяет, экспортируйте модель в формат OBJ или PLY через меню "File > Export".

На этом базовый процесс создания 3D модели из фотографий завершен. Однако, для получения действительно качественного результата необходимо перейти к следующему этапу — текстурированию модели.

Текстурирование и финальная обработка 3D модели

Текстурирование — завершающий этап создания 3D модели из фотографий, который превращает геометрическую форму в реалистичный объект. Правильно текстурированная модель сохраняет все визуальные детали оригинала, даже если геометрия упрощена. 🎨

Шаг 1: Автоматическое текстурирование в программе фотограмметрии

В большинстве программ для фотограмметрии (включая Meshroom) процесс текстурирования автоматизирован. После создания полигональной сетки найдите и активируйте узел "Texturing". Настройте основные параметры:

Texture Size — размер итоговой текстуры (2048×2048, 4096×4096 и т.д.)

— размер итоговой текстуры (2048×2048, 4096×4096 и т.д.) Texture Count — количество отдельных текстурных карт

— количество отдельных текстурных карт Unwrap Method — метод развертки UV-координат

— метод развертки UV-координат Fill Holes — заполнять ли пустые участки текстуры

После запуска этого этапа программа проанализирует исходные фотографии, создаст UV-развертку модели и сгенерирует текстурные карты, содержащие информацию о цвете, основанную на фотографиях.

Шаг 2: Оценка качества текстуры и выявление проблем

Внимательно изучите полученную текстурированную модель. Обратите внимание на следующие потенциальные проблемы:

Смазанные или размытые участки

Швы или стыки, где заметны переходы между разными фотографиями

Неправильные цвета или освещение

Артефакты от теней или бликов

Пустые участки без текстуры

Шаг 3: Экспорт для дальнейшей обработки

Экспортируйте модель вместе с текстурами в формате OBJ, FBX или GLB. Убедитесь, что экспортируются как геометрия, так и текстурные карты (обычно это файлы JPG или PNG). Для дальнейшей обработки вам потребуются программы для работы с 3D-графикой, такие как Blender (бесплатно) или ZBrush (платно).

Шаг 4: Доработка модели в специализированных программах

Импортируйте модель в Blender или другой 3D-редактор для финальной обработки:

Оптимизация геометрии — удаление ненужных полигонов, закрытие дыр, сглаживание неровностей

— удаление ненужных полигонов, закрытие дыр, сглаживание неровностей Доработка текстур — устранение швов и артефактов в графическом редакторе

— устранение швов и артефактов в графическом редакторе Создание дополнительных карт — normal map, roughness map, metallic map для более реалистичного отображения

— normal map, roughness map, metallic map для более реалистичного отображения Ретопология — при необходимости полное перестроение полигональной сетки для анимации или игровых движков

Шаг 5: Финальный рендер и проверка результата

Создайте тестовый рендер вашей модели с правильным освещением, чтобы оценить итоговое качество. Сравните его с исходными фотографиями и при необходимости внесите последние коррективы.

Для большинства начинающих достаточно автоматического текстурирования, предоставляемого программой фотограмметрии. Однако с опытом вы научитесь ценить контроль над процессом, который дают специализированные редакторы.

Помните, что создание высококачественной 3D модели из фотографий — итеративный процесс, требующий практики и терпения. С каждой новой моделью вы будете совершенствовать свои навыки и получать всё более впечатляющие результаты.

Создание 3D моделей по фотографиям открывает удивительные возможности для творчества, обучения и решения практических задач. Начав с простых объектов и постепенно переходя к более сложным проектам, вы сможете освоить все тонкости фотограмметрии. Главное — не бояться экспериментировать, анализировать свои ошибки и постоянно совершенствовать технику съемки. Помните, что даже профессионалы продолжают учиться, ведь технологии 3D-моделирования стремительно развиваются, предлагая всё новые инструменты и возможности.

