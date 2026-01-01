Все курсы
Введите код HTML/CSS/JS
Примеры кода
1. Основы HTML и стилизации
1.1. Простая карточка профиля
1.2. Навигационное меню
2. Интерактивность с JavaScript
2.1. Кнопка-счетчик
2.2. Смена темы (светлая/темная)
3. Формы и валидация
3.1. Простая форма обратной связи
3.2. Генератор паролей
4. Анимации и эффекты
4.1. Анимированная кнопка
4.2. Прогресс-бар
5. Работа с данными
5.1. Список дел (To-Do List)
5.2. Погода (фейковая)
6. Мини-игры
6.1. Угадай число
6.2. Крестики-нолики (упрощенные)
7. Практичные примеры
7.1. Калькулятор
7.2. Таймер обратного отсчета
HTML
CSS
JS