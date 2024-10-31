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«Яндекс» объявил лауреатов международной премии Yandex ML Prize 2024 и вручил им награды

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

«Яндекс» объявил лауреатов международной премии Yandex ML Prize 2024 и вручил им награды

Содержание

31 октября 2024 года «Яндекс» назвал 14 лауреатов премии Yandex ML Prize за выдающиеся исследования в области ИТ, не присудив награды.

Главное:

  • 14 лауреатов премии Yandex ML Prize 2024 получили признание за выдающиеся работы в области machine learning.
  • Премия присуждается с 2019 года в честь основателя «Яндекса» Ильи Сегаловича.
  • Общий призовой фонд составляет от 500 до 1 миллиона рублей, включая доступ к сервисам «Яндекс 360» и Yandex Cloud.

Талантливые молодые исследователи и их достижения

31 октября 2024 года «Яндекс» провел церемонию награждения лауреатов шестой международной премии Yandex ML Prize. Цель этой премии — поддержка молодых исследователей, работающих в области машинного обучения и искусственного интеллекта. На премию было подано 160 заявок в пяти номинациях, что подтвердило высокий интерес к этому конкурсу и выросший уровень исследований в России и СНГ.

Отметим, что среди лауреатов значительное количество аспирантов и молодых специалистов, что свидетельствует о формировании мощного научного сообщества в России. Первое место по количеству награжденных исследователей занимает строгое акцентирование на научный прогресс в таких областях, как анализ данных и когнитивная робототехника.

Финансовая поддержка и возможности для будущего

Все лауреаты Yandex ML Prize 2024 получат денежные призы различных размеров, в зависимости от номинации — от 500 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, победители смогут воспользоваться грантом на сумму в 500 тысяч рублей для выполнения расчетов на платформе Yandex Cloud. Поддержка со стороны «Яндекса» направлена на развитие их будущих проектов в области научных исследований.

На сегодня важно отметить, что инвестиции в научные разработки имеют возможность привести к прорывам в таких областях, как автоматизация процессов в производстве и логистике. Например, работы Артёма Лыкова, который создал универсальную когнитивную систему для различных типов роботов, могут привести к созданию «роев» суммарно самостоятельных агрегатов, способных выполнять сложные задачи даже в условиях ограниченных ресурсов.

Образование и поддержка новых ученых

Как отметил директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова, поддержка молодых талантов — это не просто забота о будущем науки, но и важный шаг к внедрению передовых технологий в практическую деятельность. Премия включает в себя специальные номинации для преподавателей и научных руководителей, что подчеркивает важность передачи знаний новому поколению исследователей.

Программы поддержки науки и образования должны быть активно развиваемыми — именно так будут создаваться среды для кросс-дисциплинарных исследований и практик, что, в свою очередь, приведет к повышению конкурентоспособности отечественных технологий на международной арене. Такие инициативы, как Yandex ML Prize, открывают новые горизонты для малых и средних инновационных компаний, создающих прорывные технологии в области искусственного интеллекта.

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