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Вышел релиз Fedora Linux 41

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
14
Новости IT

Вышел релиз Fedora Linux 41

Содержание

29 октября 2024 года выпустили Fedora Linux 41 с обновлениями, включая Linux 6.11 и Python 3.13, заменив Fedora 40, выпущенный 23 апреля.

Главное:

  • Выпущен дистрибутив Fedora Linux 41, который включает обновления до версий таких технологий, как Linux 6.11 и Python 3.13.
  • Основные изменения касаются нового пакетного менеджера DNF5, который улучшает производительность и уменьшает зависимости.
  • Поддержка X11 полностью прекращена, вместо этого внедряется Wayland, что отражает глобальную тенденцию в мире Linux.

Ключевые нововведения Fedora Linux 41

Fedora Linux продолжает свою эволюцию с выпуском версии 41, которая привносит значительные изменения в функционал и производительность. Одним из наиболее заметных обновлений стал переход на пакетный менеджер DNF5. Он не только упрощает управление пакетами, но и улучшает их производительность благодаря переводу на язык C++. Еще одно важное нововведение — более удобный интерфейс управления обновлениями и пакетами, который был создан с использованием нового фонового процесса DNF Daemon.

Одним из ключевых аспектов данного релиза является обширное обновление графических окружений. Fedora 41 предлагает пользователям множество вариантов, включая KDE Plasma 6 и GNOME 47, что дает возможность каждому выбрать наиболее подходящее среди существующих окружений. Это важно, поскольку подобная гибкость позволяет более эффективно адаптировать систему под конкретные нужды пользователей.

Отказ от поддержки X11

С выходом Fedora Linux 41 разработчики принимают четкую позицию в отношении устаревших технологий, прекращая поддержку X11. В качестве замены внедряется Wayland, что является частью глобальной тенденции в мире Linux. Это решение обусловлено тем, что X11 уже давно считается устаревшим и не способным обеспечить необходимую производительность и функциональность, особенно на современных устройствах.

Работа с Wayland обещает более высокую производительность графических приложений, что будет особенно заметно на системах с низким разрешением. По данным различных исследований, переход на Wayland обеспечивает более плавный интерфейс и лучшее управление окнами, что положительно сказывается как на пользовательском опыте, так и на безопасности системы.

Долгожданные обновления и улучшения

Помимо основных изменений в системе, Fedora Linux 41 включает обновление ряда ключевых библиотек и инструментов. Пакеты GCC 14, Python 3.13 и GDB 14 — это лишь часть улучшений, которые также затрагивают механизмы работы с камерами и мультимедийные приложения. Необходимо отметить, что добавление поддержки камер Intel IPU6 и интеграция с мультимедийным сервером Pipewire открывает новые горизонты для разработчиков приложений.

Важно также отметить, что Fedora 41 предоставляет пользователям возможность использовать экспериментальные и стабильные сборки, позволяя тестировать новшества ещё до их официального релиза. Это помогает сообществу в целом получать более качественные и проверенные версии программного обеспечения, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию проекта.

Таким образом, Fedora Linux 41 не только продолжает традиции своего предшественника, но и оценивает шаги к более современным и эффективным решениям. Являясь одним из ведущих дистрибутивов Linux, он вновь демонстрирует свою приверженность к внедрению новых технологий и улучшению пользовательского опыта.

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