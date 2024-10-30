Выход Wasmer 5.0 — нового инструментария для разработки приложений на WebAssembly

Главное:
- Релиз Wasmer 5.0 произошел в конце октября 2024 года.
- Программное обеспечение поддерживает запуск приложений на базе WebAssembly на различных операционных системах.
- Добавлены новые бэкенды для выполнения кода WebAssembly, включая поддержки для iOS и JavaScript движка V8.
Что такое Wasmer и как он работает
Wasmer — это открытый инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly, который предоставляет возможность разработчикам создавать универсальные приложения, способные работать на различных операционных системах. Эта технология реализует компиляцию программ в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, что позволяет запускать их как в нативных приложениях, так и в браузерах. Кроме того, Wasmer может использоваться для безопасного выполнения недоверенного кода, уменьшая риски эксплуатации уязвимостей.
Согласно статистике, WebAssembly продолжает набирать популярность в разработке веб-приложений, обеспечиваяdevelopers большими возможностями при работе с многими языками программирования. Что касается самого Wasmer, его исходный код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Это означает определённые преимущества, такие как высокопроизводительное выполнение кода и активное сообщество разработчиков, готовых делиться опытом.
Новые возможности и улучшения в Wasmer 5.0
Релиз Wasmer 5.0 включает большое количество новых функций и улучшений, что делает инструмент более мощным и гибким для разработчиков. Основные изменения включают поддержку новых бэкендов для выполнения WebAssembly:
- Легковесные интерпретаторы: Бэкенды на базе интерпретатора Wasmi предназначены для работы в окружениях с ограниченными ресурсами, что делает Wasmer отличным выбором для встраивания в менее мощные устройства.
- Поддержка JavaScript движка V8: Это даёт возможность использовать встроенные инструменты для отладки и разработки, расширяя функциональность WebAssembly.
Интересно отметить, что при выполнении операций десериализации модулей в некоторый случаях наблюдается прирост производительности до 50%. Это открывает новые горизонты для оптимизации приложений, что, безусловно, является важным аспектом в современном мире, где каждая миллисекунда имеет значение.
Потенциал и будущее Wasmer
С выпуском Wasmer 5.0, разработчики получили ещё более мощный инструмент для создания кроссплатформенных приложений. Открытое программное обеспечение, имеющее активное сообщество, а также новый функционал, свидетельствуют о том, что Wasmer может занять значительную нишу в разработке.
По мере того как WebAssembly продолжает набирать популярность, инструменты, такие как Wasmer, помогут разработчикам писать более эффективный и безопасный код, использующий современные принципы в разработке приложений. С учетом роста интереса к разработке под мобильные платформы и IoT, ожидается, что Wasmer станет неотъемлемой частью разработки широкого спектра приложений в ближайшие годы.
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