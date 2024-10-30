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Выход Wasmer 5.0 — нового инструментария для разработки приложений на WebAssembly

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Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Выход Wasmer 5.0 — нового инструментария для разработки приложений на WebAssembly

Содержание

В октябре 2024 года был выпущен Wasmer 5.0 — инструментарий для создания универсальных приложений на WebAssembly. Проект написан на Rust и доступен на GitHub.

Главное:

  • Релиз Wasmer 5.0 произошел в конце октября 2024 года.
  • Программное обеспечение поддерживает запуск приложений на базе WebAssembly на различных операционных системах.
  • Добавлены новые бэкенды для выполнения кода WebAssembly, включая поддержки для iOS и JavaScript движка V8.

Что такое Wasmer и как он работает

Wasmer — это открытый инструментарий для создания приложений на базе WebAssembly, который предоставляет возможность разработчикам создавать универсальные приложения, способные работать на различных операционных системах. Эта технология реализует компиляцию программ в низкоуровневый промежуточный код WebAssembly, что позволяет запускать их как в нативных приложениях, так и в браузерах. Кроме того, Wasmer может использоваться для безопасного выполнения недоверенного кода, уменьшая риски эксплуатации уязвимостей.

Согласно статистике, WebAssembly продолжает набирать популярность в разработке веб-приложений, обеспечиваяdevelopers большими возможностями при работе с многими языками программирования. Что касается самого Wasmer, его исходный код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Это означает определённые преимущества, такие как высокопроизводительное выполнение кода и активное сообщество разработчиков, готовых делиться опытом.

Новые возможности и улучшения в Wasmer 5.0

Релиз Wasmer 5.0 включает большое количество новых функций и улучшений, что делает инструмент более мощным и гибким для разработчиков. Основные изменения включают поддержку новых бэкендов для выполнения WebAssembly:

  • Легковесные интерпретаторы: Бэкенды на базе интерпретатора Wasmi предназначены для работы в окружениях с ограниченными ресурсами, что делает Wasmer отличным выбором для встраивания в менее мощные устройства.
  • Поддержка JavaScript движка V8: Это даёт возможность использовать встроенные инструменты для отладки и разработки, расширяя функциональность WebAssembly.

Интересно отметить, что при выполнении операций десериализации модулей в некоторый случаях наблюдается прирост производительности до 50%. Это открывает новые горизонты для оптимизации приложений, что, безусловно, является важным аспектом в современном мире, где каждая миллисекунда имеет значение.

Потенциал и будущее Wasmer

С выпуском Wasmer 5.0, разработчики получили ещё более мощный инструмент для создания кроссплатформенных приложений. Открытое программное обеспечение, имеющее активное сообщество, а также новый функционал, свидетельствуют о том, что Wasmer может занять значительную нишу в разработке.

По мере того как WebAssembly продолжает набирать популярность, инструменты, такие как Wasmer, помогут разработчикам писать более эффективный и безопасный код, использующий современные принципы в разработке приложений. С учетом роста интереса к разработке под мобильные платформы и IoT, ожидается, что Wasmer станет неотъемлемой частью разработки широкого спектра приложений в ближайшие годы.

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