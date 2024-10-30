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Выход новой версии открытого видеоредактора Shotcut 24.10

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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30 Окт 2024
2 мин
2
Новости IT

Выход новой версии открытого видеоредактора Shotcut 24.10

Содержание

В конце октября 2024 года вышел релиз видеоредактора Shotcut 24.10. Он поддерживает различные форматы и плагины, исходный код доступен на GitHub.

Главное:

  • В конце октября 2024 года вышел новый релиз открытого видеоредактора Shotcut 24.10.
  • В Shotcut добавлен инструмент для автоматической генерации субтитров на основе ИИ.
  • Проект поддерживает работу с различными форматами видео и аудио через FFmpeg.

Обновления и новые возможности Shotcut

Недавно вышедший релиз Shotcut 24.10 стал значительным шагом вперед для этого открытого видеоредактора. Разработанный на основе фреймворка MLT, Shotcut предлагает целый ряд новых функций, которые могут улучшить опыт пользователей. Одним из наиболее примечательных обновлений является интеграция системы автоматического распознавания речи, основанной на модели машинного обучения Whisper. Эта функция позволяет пользователям генерировать субтитры для своих видеопроектов автоматически, что может существенно облегчить процесс редактирования контента.

По данным различных источников, использование автоматизации в видеоредактировании стало важной тенденцией, так как около 73% видеомонтажеров на сегодня отмечают, что инструменты, использующие ИИ, помогают им сэкономить время. Это особенно важно для создания контента, так как многие создатели сталкиваются с ограничением времени в процессе работы над видеоматериалами.

Функции и практическое применение

Данные о функционале Shotcut подчеркивают его конкурентоспособность среди других видеоредакторов. Возможность многотрекового редактирования без необходимости предварительного импорта или перекодирования видео является неоспоримым плюсом для многих пользователей. Наличие встроенных инструментов для создания скринкастов, а также обработки изображений с веб-камеры и потокового видео делает Shotcut значимым инструментом как для профессионалов, так и для любителей.

Также важным моментом является обновление пакета FFmpeg до версии 7.1, что открывает новые возможности по работе с видео- и аудиоформатами. Это говорит о серьезных намерениях разработчиков улучшить функциональность программы и соответствовать современным стандартам, которые требуют от редакторов высокой гибкости и совместимости.

Интерфейс и удобство работы

Интерфейс Shotcut построен на платформе Qt, что позволяет пользователям легко и просто взаимодействовать с программой. Новый пункт в меню «File > Show Project in Folder» значительно упрощает навигацию по проектам и помогает быстрее находить нужные файлы и материалы. Кроме того, улучшены некоторые переходные эффекты, такие как Ripple Delete и Lift, что дает пользователям больше контроля над процессом редактирования.

С учетом той фактической информации, которая предоставлена разработчиками, можно отметить, что Shotcut 24.10 – это серьезный инструмент для редакторов, которым необходимы мощные, но доступные средства для работы с видео. Учитывая растущий интерес к видеоконтенту на таких платформах, как YouTube и TikTok, инструменты, подобные Shotcut, становятся все более актуальными и востребованными.

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