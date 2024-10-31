Выход бесплатного аудиоредактора Audacity версии 3.7

30 октября 2024 года вышел релиз Audacity 3.7, предлагающий новые функции для редактирования и записи звука, включая поддержку Master Effects и FFmpeg 7.

Главное: 30 октября 2024 года вышла новая версия Audacity 3.7 – свободного редактора звука.

В новую версию добавлены функции отката операций и улучшена совместимость с различными дистрибутивами Linux.

Audacity 3.7 также включает улучшения в интерфейсе и сокращение времени запуска на устройствах с большим количеством звуковых устройств.

Обновления и улучшения в Audacity 3.7

Audacity 3.7 стал значимым шагом в развитии данного редактора звука, который в последние годы успешно обновляется под управлением компании Muse Group. Среди нововведений, стоит отметить возможность отката операций, таких как добавление и удаление эффектов, что значительно упрощает работу с аудиотреками. Эта функция особенно полезна для тех, кто работает с большими проектами и сталкивается с необходимостью внесения изменений, а затем возврата к предыдущим версиям.

Еще одним важным аспектом является улучшение совместимости с популярными дистрибутивами Linux, такими как Arch Linux и Linux Mint. Это заметно расширяет аудиторию пользователей, позволяя более широкому кругу людей использовать возможности Audacity независимо от платформы.

Удобство использования и интерфейс

В Audacity 3.7 разработчики также уделили внимание удобству использования интерфейса. Улучшения в светлой теме оформления позволили сделать активные области более заметными, что поможет новичкам и менее опытным пользователям быстрее ориентироваться в программе. Кроме того, была решена проблема перемещения клипов на другие треки при вставке, что позволяет избежать случайных манипуляций с материалом.

Более того, время запуска было сокращено на системах с многочисленными звуковыми устройствами. В условиях современных проектов, где часто используются несколько источников звука, это является значительным плюсом.

Поддержка и доступность

Audacity 3.7 доступен для скачивания для всех основных операционных систем — Linux, Windows и macOS. Исходный код редактора опубликован на GitHub под лицензией GPLv3, что позволяет разработчикам вносить свои изменения и улучшения, а также способствует развитию сообщества. Это открытость является важным фактором, способствующим популярности Audacity среди звукорежиссеров, музыкантов и простых пользователей, желающих работать с аудио.

Согласно исследованиям, проведенным на платформе SourceForge, около 60% пользователей свободно редактирующих аудиофайлы предпочитают использовать программы с открытым исходным кодом. Таким образом, с каждым новым релизом Audacity продолжает укреплять свои позиции и привлекать новых пользователей, что кажется оптимальным для дальнейшего развития программы и улучшения её функционала.