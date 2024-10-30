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VK с 5 по 24 ноября запускает всероссийский образовательный проект «Урок цифры» на тему «Магазин приложений»

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
7
Новости IT

VK с 5 по 24 ноября запускает всероссийский образовательный проект «Урок цифры» на тему «Магазин приложений»

Содержание

С 5 по 24 ноября пройдет новый этап проекта «Урок цифры», посвященный созданию цифровых продуктов и управлению ими.

Главное:

  • С 5 по 24 ноября пройдет всероссийский образовательный проект «Урок цифры» от VK, сосредоточенный на магазине приложений.
  • Школьники смогут изучить процесс создания и управления цифровыми продуктами, получив практический опыт.
  • Проект охватит учащихся всех классов и предполагает интерактивные занятия.

Образовательный проект от VK

С 5 по 24 ноября текущего года компания VK инициирует новый этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который сосредоточится на теме «Магазин приложений». Этот проект предоставляет школьникам уникальную возможность глубже понять процесс создания и управления цифровыми продуктами, в частности на примере российского магазина приложений RuStore.

Проект адресован учащимся с 1 по 11 класс и предлагает им стать «владельцами» собственного магазина приложений. Учащиеся смогут развивать и продвигать его среди пользователей, решая разные управленческие и междисциплинарные задачи. Образовательный процесс будет интерактивным, что позволяет избежать традиционного подхода к обучению и вовлечь детей в практическую деятельность.

Интерактивные тренажеры и роли в IT

VK подчеркнула, что благодаря интерактивным тренажерам, дети смогут попробовать себя в роли IT-специалистов, которые создают и развивают сервисы для распространения программного обеспечения. Так, школьники станут знакомиться с работой разработчиков, дизайнеров, модераторов и других специалистов, что повысит интерес к технологиям и карьере в области IT.

Исследования показывают, что вовлечение молодого поколения в практические аспекты цифрового мира существенно повышает шансы не только на выбор карьерного пути в IT, но и на более глубокое понимание процессов, связанных с технологиями. Учитывая, что 85% профессий, которые будут востребованы в 2030 году, еще не существуют, такие проекты особенно актуальны.

Структура уроков и доступность материалов

Согласно информации от организаторов, школьники и педагоги смогут выбирать уровень сложности уроков в зависимости от возраста — для начальной, средней и старшей школы. Материалы доступны на сайте проекта «Урок цифры», и занятия можно проводить как в классе с учителем, так и дома самостоятельно или с родителями. Это гибкость особенно важна в условиях современного обучения, когда важно учитывать потребности и уровень подготовки каждого ученика.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова отметила, что «Урок цифры» предоставляет учащимся возможность познакомиться с актуальными цифровыми направлениями, что делает процесс обучения не только увлекательным, но и полезным для их будущего. Это отличный пример того, как образовательные инициативы могут взаимодействовать с современными технологиями, создавая качественную обучающую среду для молодежи.

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