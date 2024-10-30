VK разработала WARP — собственную ИИ-систему для защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов с учетом анализа активности пользователей.

В конце октября 2024 года VK запустила систему защиты от DDoS-атак и ботов WARP, использующую ИИ для анализа активности пользователей.

Главное: VK запустила систему защиты от DDoS-атак и вредоносных ботов под названием WARP, основанную на искусственном интеллекте.

Система использует анализ пользовательской активности для различения злонамеренных действий и органичных всплесков.

WARP планируется внедрить во все основные проекты VK до конца года.

Запуск системы WARP и её особенности

Компания VK недавно анонсировала запуск системы защиты WARP (Web Application Resilient Protection), предназначенной для борьбы с DDoS-атаками и вредоносными ботами. Эта система, разработанная на основе технологий искусственного интеллекта, будет встроена в различные сервисы VK, такие как «VK Видео», ОК, «Дзен» и Mail. Важно отметить, что система использует обзорные данные о поведении пользователей, что позволяет более эффективно выявлять и отражать атаки, не ограничиваясь простым подсчетом пакетов данных.

Поскольку ситуация с киберугрозами становится всё более сложной, использование облачных решений и технологий машинного обучения стало необходимостью. Упомянутое решение WARP также адаптируется к изменяющемуся поведению пользователей, что обеспечивает более гибкую защиту. По данным исследований, прирост кибератак с 2018 года составляет около 60% в год, что подчеркивает актуальность подобных решений.

Как WARP обнаруживает угрозы

Одной из ключевых функций WARP является возможность раннего обнаружения вредоносного трафика, который может быть неотличим от легитимной активности. Система анализирует различные параметры, включая структуру атак и поведение пользователей. Интересно, что нейросети способны выявлять и отражать многоуровневые атаки, совмещающие в себе разные виды угроз, такие как переборы паролей и программы-парсеры.

Согласно мнению отраслевых экспертов, автоматизация процессов защиты данных с использованием ИИ может снижать затраты на поддержку традиционных методов кибербезопасности и позволять быстрее реагировать на угрозы. Применение WARP позволит повысить защиту данных десятков миллионов пользователей VK, что является значительным достижением в борьбе с киберпреступностью.

Перспективы и планы компании

VK не только внедряет систему WARP в свои сервисы, но и рассматривает возможность коммерциализации этой технологии, что может вызвать интерес у внешних заказчиков. Примером успешной реализации аналогичных решений в других странах может служить опыт крупных провайдеров, таких как Cloudflare, которые внедрили подобные системы защиты и добились значительных успехов на международном уровне.

Согласно статистике, до 80% компаний сталкиваются с теми или иными видами кибератак за последние два года. В данном контексте запуск WARP может значительно улучшить репутацию VK как надежного поставщика услуг и безопасности, что особенно актуально в свете растущих угроз кибербезопасности. Виталий Карпов, вице-президент VK, подчеркивает, что система создается с учетом специфики трафика каждого сервиса VK, что значительно увеличивает уровень защиты, снижая при этом риск недоступности сервисов для пользователей.