В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Главное: Южнокорейские ученые разработали материал, поглощающий более 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

Толщина нового материала составляет менее половины миллиметра, он гибкий и прочный.

Разработчики уже получили патенты и лицензировали технологию для применения в различных областях, включая связь и автомобили.

Инновация в электронике и связи

Недавние достижения в области науки и технологий привели к значительным улучшениям в сфере беспроводной связи. Ученые Корейского института материаловедения (KIMS) представили новый материал, который способен поглощать более 99% электромагнитных волн. Это открытие может существенно повысить качество связи, особенно на таких актуальных платформах, как 5G и Wi-Fi. Одна из ключевых особенностей этого материала — его сверхтонкость и легкость, что позволяет использовать его в самых различных устройствах, включая смартфоны и носимые технологии.

Важно отметить, что существующие материалы экранирования, как правило, способны поглощать максимум 10% от электромагнитных волн и часто неэффективны в широком диапазоне частот. Новый материал, обладая высокой способностью поглощения, обещает значительно улучшить работу беспроводных устройств.

Технические характеристики и преимущества

Толщина нового материала составляет менее половины миллиметра, что делает его идеальным для применения в гибких устройствах. Сочетание высоких характеристик поглощения с гибкостью открывает новые горизонты для будущих технологий. Разработчики использовали новые подходы к синтезу, изменяя кристаллическую структуру феррита, что позволило добиться избирательного поглощения конкретных частот. Дополнительно, внедрение углеродных нанотрубок позволило значительно улучшить экранирующие свойства.

Это исследование подтверждает мнение экспертов относительно растущей важности материалов, способных эффективно экранировать электромагнитные волны, в связи с увеличением нагрузки на системы связи. Ожидается, что данный материал положительно повлияет на надежность и производительность разнообразных электронных устройств.

Перспективы и применение

Уже сейчас KIMS имеет патенты на новый материал как в Южной Корее, так и международные, что открывает путь для его коммерческого использования. Применение такой технологии в автомобилях, особенно автономных, и средствах коммуникации может значительно улучшить их функциональность и надежность.

С учетом статистики, что доля пользователей 5G по всему миру продолжает расти, эффективное поглощение электромагнитных волн становится критически важным. Предполагается, что разработка подобных материалов будет способствовать развитию не только новых устройств, но и новых технологий в области беспроводной связи и электроники.