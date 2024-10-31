В Windows 11 24H2 после обновления KB5044384 количество активных приложений и фоновых процессов в разделе «Процессы» стало равно нулю.

Главное: В Windows 11 версии 24H2 с обновлением KB5044384 обнаружен баг, из-за которого количество запущенных приложений и фоновых процессов отображается как ноль.

Microsoft уже признала наличие этой ошибки и работает над её исправлением, которое появится в будущих обновлениях.

Это не критично влияет на функционал системы, но может сбивать с толку пользователей, которые используют диспетчер задач для контроля за процессами.

Это не единственная проблема версии 24H2: пользователи также сталкиваются с других ошибками, включая появление BSOD и зависания приложений с камерами.

Проблемы с отображением процессов

Согласно последним данным, в обновлении Windows 11 версии 24H2, выпущенном с обновлением KB5044384, выявлены проблемы с диспетчером задач. Пользователи сообщают о том, что количество запущенных приложений и фоновых процессов отображается как ноль, что вызывает затруднения в управлении системой. Несмотря на то, что Microsoft классифицировала эту ошибку как некритичную, её наличие может влиять на уверенность пользователей в эффективности своих действий.

Следует отметить, что это не первый случай, когда в Windows 11 версии 24H2 проявляются подобные глюки. Например, ранее эксперты также сталкивались с ошибками при использовании встроенной камеры и с недоступностью некоторых функций, таких как обнаружение лиц. Подобные проблемы подчеркивают важность тщательного тестирования всех обновлений перед их массовым развертыванием.

Неполадки и их влияние на пользователей

Несмотря на то, что проблема с отображением процессов не блокирует доступ к запущенным приложениям и фоновых процессов, она вводит пользователей в заблуждение. Научные исследования показывают, что пользовательский интерфейс и удобство использования имеют критическое значение для общего восприятия программного обеспечения. Процент пользователей, которые активно используют диспетчер задач для мониторинга системных процессов, довольно высок, и подобные ошибки могут отрицательно сказаться на их опыте.

Учитывая, что подобные ошибки в программном обеспечении могут вызвать недовольство пользователей, Microsoft, вероятно, будет действительно прилагать усилия для быстрейшего исправления данной проблемы, чтобы сохранить свою репутацию на рынке операционных систем.

Ожидаемые обновления и решения

Microsoft уже работает над исправлением впоследствии накопительных обновлений, которые смогут решить эту проблему. Это не единственные затруднения, которые сталкиваются пользователи с обновленной версией системы: проблемы с зависанием приложений при использовании камеры и появление BSOD также требуют внимания.

В качестве временного решения, пользователям, столкнувшимся с трудностями, в частности, предлагается откатиться к более ранним версиям Windows 11, но это, в свою очередь, может привести к потере функциональности и возможностей последних обновлений.

Как рассудительный эксперт, я бы рекомендовал следить за официальными сообщениями Microsoft и своевременно применять все доступные обновления по мере их выхода, чтобы минимизировать неудобства и обеспечить стабильную работу программного обеспечения.