В Chrome внедрены новые функции для повышения эффективности управления памятью и оптимизации вкладок

Главное: Google представил новые функции управления памятью в браузере Chrome.

Пользователи смогут получать оповещения о проблемах с производительностью вкладок.

Обновлён режим экономии памяти с тремя настройками, оптимизирующими использование ресурсов.

Новые функции в Google Chrome

Google активно работает над улучшением своего браузера Chrome, и теперь пользователи могут ожидать новые возможности для оптимизации работы с памятью. Один из главных аспектов обновлений — это введение функций, позволяющих отслеживать и управлять производительностью открытых вкладок. В частности, добавлены «оповещения о проблемах с производительностью», которые уведомляют пользователей, если одна из вкладок использует больше ресурсов, чем требуется. Уведомления отображаются в виде маленького значка в панели инструментов и позволяют быстро идентифицировать «проблемные» вкладки.

Данные функции направлены на решение одной из распространённых проблем современных браузеров — высокое потребление оперативной памяти. По статистике, многие пользователи одновременно открывают десятки вкладок, что может вести к значительно снижению производительности устройства. Исследования показывают, что оптимизация работы с памятью может повысить общую производительность системы на 70%.

Оптимизация работы вкладок

С обновлением функций по управлению памятью, Chrome теперь предлагает три режима работы: «Умеренный», «Сбалансированный» и «Максимальный». В режиме «Умеренный» браузер автоматически оптимизирует работу вкладок, в «Сбалансированном» — адаптируется к привычкам пользователя, а в «Максимальном» вкладки отключаются, если пользователь не работает с ними. Это особенно полезно для тех, кто использует браузер для тяжёлых задач, требующих быстродействия, например, для работы с графикой или большим объёмом данных.

Изменения в функционале также могут заинтересовать разработчиков, так как лучшее управление ресурсами браузера позволяет создавать более высокопроизводительные веб-приложения.

Как применять новые настройки

Чтобы активировать новые возможности, пользователи могут зайти в меню браузера, выбрать «Настройки» и перейти во вкладку «Производительность». Здесь будет доступен новый переключатель для активации оповещений о производительности, а также обновлённые параметры экономии памяти. Эти изменения помогут пользователям лучше контролировать использование оперативной памяти и справляться с проблемами, возникающими при многозадачности.

В целом, обновления в Google Chrome нацелены на создание более комфортной и эффективной среды для работы. Пользователи могут ожидать значительное улучшение в производительности своего браузера, что станет выгодным как для повседневных задач, так и для профессиональной деятельности.