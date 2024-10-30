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В ChatGPT появилаcь функция поиска по всем предыдущим чатам

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
7
Новости IT

В ChatGPT появилаcь функция поиска по всем предыдущим чатам

Содержание

В ChatGPT появилась функция поиска по старым чатам, доступная в веб-приложении чат-бота.

Главное:

  • В ChatGPT появилась опция поиска по всем старым чатам.
  • Функция доступна для подписчиков Plus и Team, для бесплатных пользователей — в следующем месяце.
  • OpenAI ранее отключала чат-бота из-за утечек данных, появился новый значок для поиска.

Запуск новой функции

Недавно OpenAI анонсировала запуск функции поиска по старым чатам в ChatGPT, что станет значительным шагом в улучшении пользовательского опыта. Эта новая опция позволит пользователям более эффективно находить нужные беседы, что, безусловно, значительно упростит работу с чат-ботом. Теперь, нажав на значок увеличительного стекла, пользователи смогут быстро находить информацию в своей истории чатов. Этот функционал начнет развертываться сначала для подписчиков Plus и Team, а позже станет доступен для всех пользователей.

Проблемы с безопасностью

Обратите внимание, что данная новость также накладывает определенные обязательства на разработчиков. Ранее пользователи ChatGPT жаловались, что бот мог раскрывать данные из частных бесед, включая чувствительные учетные данные. В марте прошлого года OpenAI приостановила работу чат-бота на время, когда стало известно о подобной утечке. Нынешнее время требует от компании большей внимательности и проактивности в отношении защиты данных.

Контекст и значимость

Функция поиска по чатам имеет важное значение на фоне растущих требований к функциональности и удобству использования искусственного интеллекта. Согласно статистике, пользователи тратят значительное время на поиск нужной информации в диалогах с моделью, что может негативно сказываться на общей производительности. Ожидается, что нововведение повысит удовлетворенность пользователей и укрепит доверие к ChatGPT. Интересно, что растущая интеграция ИИ в повседневные задачи лишь подчеркивает важность подобного рода разработок, и OpenAI, безусловно, должна следить за актуальными проблемами и решать их оперативно.

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