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Топ-события недели (21.10 — 27.10)

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
3 мин
2
Новости IT

Топ-события недели (21.10 — 27.10)

Содержание

Сегодня обсудим новости ЦОД, уход основателя Flibusta, успехи RUVDS и лучшие материалы недели, включая проекты с Atari и ChatGPT.

Главное:

  • Компания RUVDS вошла в список крупнейших поставщиков IaaS-услуг, увеличив выручку на 55% за два года.
  • Смерть основателя проекта Flibusta оставила невыясненными перспективы существования библиотеки.
  • Строительство ЦОД может замедлиться в условиях роста ключевой ставки ЦБ до 21%.

Рост RUVDS на рынке IaaS услуг

Недавние новости от компании RUVDS свидетельствуют о значительном успехе на рынке IaaS (Infrastructure as a Service) услуг. В обзоре CNews Analytics, компания была названа одним из крупнейших поставщиков, что подчеркивает её растущую значимость. За последние два года RUVDS удалось увеличить выручку на 55%, достигнув показателя в 174 миллиона рублей. Более того, общее количество виртуальных серверов, выставленных клиентами RUVDS, превысило 880 тысяч за 8 лет работы компании. Эти данные свидетельствуют о растущем доверии клиентов и успешной бизнес-стратегии, что крайне важно в условиях конкурентного рынка облачных услуг.

Согласно исследованиям, мировой рынок IaaS продолжает расти, и ожидается, что он достигнет 76,37 миллиарда долларов к 2022 году, что открывает новые возможности для компаний, работающих в этой сфере. Этот рост также обусловлен востребованностью гибких IT-инфраструктур, позволяющих бизнесам адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

Смерть основателя Flibusta и её влияние на рынок

Еще одной важной новостью стало известие о смерти основателя проекта Flibusta, крупнейшей пиратской онлайн-библиотеки на русском языке. Его имя, Stiver, и использование псевдонима «Капитан», стало известным благодаря контенту, который он предоставлял многим читателям. В своем последнем сообщении он упомянул, что оплатил серверы на несколько недель вперед, что вызывает вопросы о будущем библиотеки.

Flibusta играла значительную роль в распространении литературы, предоставляя доступ к произведениям, которые часто трудно найти в легальных источниках. Смерть основателя ставит под угрозу существование проекта, что заставляет задуматься о роли "пиратства" в современном мире и его месте в экосистеме литературы. Необходимо осознавать, что такие ресурсы, несмотря на их незаконный статус, зачастую становятся единственным способом доступа к знаниям для многих пользователей.

Проблемы в строительстве ЦОД из-за финансовых условий

Согласно данным Коммерсанта, ухудшение финансовых условий может замедлить развитие центров обработки данных (ЦОД) в России. Повышение ключевой ставки ЦБ до 21% уже оказало негативное влияние на инвестиционные планы компаний, занятых в этой сфере. Генеральный директор RUVDS, Никита Цаплин, отметил, что при текущих условиях наблюдается нестабильность на рынке вычислительных мощностей.

В условиях кризиса, многие компании могут отложить или уменьшить свои инвестиции в инфраструктуру, что в дальнейшем может привести к увеличению дефицита вычислительных мощностей. Это проблема не только для операторов ЦОД, но и для всех предприятий, которые зависят от стабильной IT-инфраструктуры. Анализируя текущие тенденции, можно сказать, что каждая такая ситуация в экономике приводит не только к кратковременному дискомфорту, но и к долгосрочным последствиям для всех участников рынка.

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