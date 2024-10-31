Телеграм превратится в платформу для видео-контента

Главное: Telegram анонсировал обновление для видео, что делает его более удобным для пользователей.

Система теперь оптимизирует качество видео в зависимости от интернет-соединения.

Платформа готовится стать полноценной видеоплатформой, конкурируя с другими сервисами.

Telegram трансформируется в видеоплатформу

Сегодняшнее обновление Telegram стало знаковым событием для компании и ее пользователей. Павел Дуров, основатель мессенджера, сообщил о том, что с новым функционалом платформа начинает путь к превращению в полноценную видеоплатформу. Это шаг важен не только для пользователей, желающих комфортно просматривать видеоконтент, но и для авторов, которые теперь могут создавать более качественные видео.

Внедренная система теперь будет автоматически сжимать и оптимизировать видео в нескольких вариантах качества. Это означает, что при просмотре видео агрегатор будет выбирать лучшее качество в зависимости от скорости интернет-соединения пользователя. Данные изменения призваны улучшить пользовательский опыт, минимизируя время ожидания загрузки и экономя трафик. Согласно исследованиям, пользователи сети чаще отказываются от просмотра видео при длительной загрузке, и это обновление, без сомнения, должно помочь удержать тех, кто ценит быстрое и качественное воспроизведение.

Новые функции для ветеранов видеоконтента

С добавлением новых функций Telegram также дает возможность авторам создать более привлекательный видеоконтент. Видеомаркетинг продолжает набирать популярность, и подобные улучшения в мессенджере могут значимо повлиять на рост видеоканалов. Vodcast, видеоблоги и другие форматы контента смогут пользоваться повышенным внимание благодаря улучшенному качеству и скорости.

По статистике, видеоконтент генерирует больше взаимодействий по сравнению с текстовыми постами. Исследования показали, что публикации с видео получают на 1200% больше репостов и 100% больше комментариев, чем те, которые содержат текст только. Повышение качества видео может усилить эти тенденции и помочь авторам привлечь большее количество подписчиков.

Сравнение с конкурентами

С запуском новой функции Telegram вступает в серьезную конкуренцию с существующими видеоплатформами, такими как YouTube и TikTok. Каждый из этих сервисов имеет свои сильные и слабые стороны, но улучшение качества видео в Telegram может сыграть значительную роль в привлечении новой аудитории и удержании существующих пользователей.

Например, аудитория YouTube насчитывает более 2 миллиардов активных пользователей, что делает его самым крупным видеосервисом в мире. Однако многие пользователи проявляют интерес к более интерактивным и удобным платформам, такими как TikTok, которые интегрируют социальные сети и видеоконтент. Рост Telegram как видеоплатформы будет также измеряться по количеству загружаемого контента и общему количеству пользователей программы.

Таким образом, обновление Telegram становится важной вехой как для самой компании, так и для пользователей. Оно открывает новые горизонты для видеоконтента и, возможно, станет стартовой площадкой для новых форматов и стилей общения в мессенджере.