Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Tabnine представляет новый ИИ-агент для анализа кодовой базы

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
6
Новости IT

Tabnine представляет новый ИИ-агент для анализа кодовой базы

Содержание

Tabnine представила ИИ-агента для проверки кода, который помогает разработчикам следовать лучшим практикам и стандартам организации.

Главное:

  • Компания Tabnine анонсировала запуск нового ИИ-агента для проверки кода.
  • Агент помогает разработчикам соблюсти лучшие практики и стандарты, а также адаптируется под индивидуальные требования компаний.
  • Tabnine уже сотрудничает с крупными партнёрами, такими как Redis, для улучшения качества кода.

Новый подход к проверке кода

Tabnine представила нового ИИ-агента, который будет выполнять проверку кода в реальном времени прямо в среде разработки (IDE). Этот инструмент поможет разработчикам следовать внутренним стандартам своих организаций и оптимизировать рабочий процесс. Идея заключается в том, чтобы формализовать правила компании, предоставив ИИ доступ к их внутренней документации и репозиториям с «эталонным кодом».

На практике агент будет отслеживать код, выявляя возможные проблемы и предлагая исправления. Как отметил президент компании Питер Гуагенти, многие разработчики зачастую не знакомы со всеми правилами и лучшими практиками, прописанными в документации их компаний. Этот инструмент направлен на то, чтобы повысить уровень осведомленности и уменьшить вероятность ошибок в коде.

Гибкость и интеграция в разработку

Разработчики смогут адаптировать работу ИИ-агента под свои нужды, включая или отключая предобученные правила по мере необходимости. Tabnine заявляет, что их агент анализирует код с такой же тщательно, как и человек. Несмотря на то, что в сложных случаях ИИ может пропустить некоторые проблемы, он оценивает каждую строку кода, а не просто просматривает его поверхностно.

Такой подход поможет компаниям избежать распространённых ошибок при разработке и улучшить качество конечного продукта. А поскольку адекватная проверка кода может значительно сократить время на исправления и доработки, внедрение этого инструмента обещает быть выгодным как для бизнеса, так и для разработчиков.

Конкуренция и уникальность Tabnine

Стоит отметить, что Tabnine анонсировала свой инструмент в рамках конференции GitHub Universe, что подразумевает соответствие с самыми актуальными тенденциями в разработке программного обеспечения. Несмотря на то, что GitHub Copilot остается самой известной ИИ-платформой для написания кода, Гуагенти не проявляет опасений по поводу конкуренции. Он утверждает, что уникальность и адаптируемость их агента позволяет ему успешно справляться с требованиями различных организаций.

Возможность интеграции с различными системами и платформами делает Tabnine надежным партнером для разработчиков, стремящихся лучше понять и реализовать потребности своих компаний. Таким образом, мы можем ожидать дальнейшего роста популярности подобных инструментов, что, в свою очередь, обеспечит более высокое качество программного обеспечения и ускорит процесс разработки.

Добавить комментарий

Ещё по теме

sony_zakrytie_studij_firewalk_neon_koi Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

Sony завершает деятельность студий Firewalk и Neon Koi, что повлечет увольнение 210 сотрудников.

microsoft-ispravila-problemu-dispetcher-zadach-windows-10 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Microsoft устранила ошибку в диспетчере задач Windows 10 версии 22H2, из-за которой неверно отображалось количество запущенных процессов.

dns_ps5_pro_preorder Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

ученые_в_южной_корее_сверхтонкий_материал Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Учёные Южной Кореи разработали уникальный материал, поглощający свыше 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

alisa_mobilnoe_prilozhenie Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Октябрьские улучшения «Алисы»: новые функции для распорядка дня, история использования и караоке!

«Алиса» запустила собственное мобильное приложение, где пользователи могут получать помощь с учебными и рабочими задачами.

razrabotchik-i-setevoy-entuziast-kolin-mitchell Закрытие-botsin.space Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Botsin.space приостановит работу в Fediverse из-за финансовых трудностей.

Колин Митчелл объявил о закрытии проекта botsin.space, который существовал на протяжении 7 лет.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена