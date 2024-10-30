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Связисты, IT-компании и застройщики разработали стандарты для умных домов

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30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

Связисты, IT-компании и застройщики разработали стандарты для умных домов

Содержание

Крупные операторы связи и застройщики разработали стандарты для цифровизации недвижимости, упрощая создание умных домов.

Главное:

  • Крупные операторы связи и IT-компании разработали национальные стандарты для умных домов.
  • Стандарты позволят уменьшить затраты на цифровизацию и упростить внедрение технологий на этапе строительства.
  • Ожидается, что половина новостроек будет оснащена элементами умного дома к 2025 году.

Что представляют собой новые стандарты

Недавно шесть крупных компаний, среди которых операторы связи «Ростелеком», «ЭР‑телеком» и застройщики «Самолёт» и «Эталон», совместно разработали национальные стандарты для проектов умных домов. Эти стандарты нацелены на создание базового набора устройств и оборудования, а также на определение типовой информационной и цифровой архитектуры для многоэтажных жилых зданий. Главная цель этих стандартов — интеграция технологий на этапе проектирования, что значительно упростит и удешевит дальнейшую цифровизацию недвижимости.

Насколько важно это решение, можно оценить по данным компании «Самолёт»: на сегодняшний день только доли процентов многоквартирных домов в России имеют полноценные системы умного дома, однако в новостройках последние годы наблюдается устойчивый рост этого показателя — уже до 50% новостроек оснащаются таковыми.

Польза от внедрения стандартов

С введением национальных стандартов значительно снизится планка входа для всех участников строительного процесса: от разработчиков до жильцов. Ранее, чтобы реализовать системы умного дома, требовались высокие экспертизы со стороны застройщиков и проектировщиков, что ограничивало доступность таких решений. Теперь же, следуя стандартам, застройщики смогут создавать «умные» дома без значительных затрат и усилий.

Кроме того, эти стандарты направлены на обеспечение дальнейшей совместимости различных систем и оборудования. Это особенно важный момент, так как в случае несоответствия технологий могут возникнуть серьезные проблемы, которые приведут к повышению расходов на реконструкцию и модернизацию уже готовых объектов.

Перспективы рынка умных домов в России

Темпы внедрения умных технологий в жилую недвижимость в России растут. Более половины россиян, проживающих в крупных городах, уже используют отдельные устройства умного дома. По данным Ujin, от 5 до 7 миллионов домохозяйств в стране уже оснастили свои квартиры умными устройствами, такими как системы безопасности, автоматизация освещения и управления климатом. На фоне этих тенденций важно понимать, что грамотная интеграция социальных и технологических элементов на этапе проектирования может существенно повысить качество жизни жильцов и снизить будущие расходы.

В целом, разработка и реализация национальных стандартов для умных домов — это шаг вперед в стремлении к цифровизации жилищного строительства в России. С каждым годом именно такие решения будут становиться все более актуальными, открывая новые горизонты как для самих застройщиков, так и для конечных потребителей.

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