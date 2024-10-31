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Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Sony уволит 210 сотрудников в связи с закрытием студий Firewalk Studios и Neon Koi

Содержание

Sony завершает деятельность студий Firewalk и Neon Koi, что повлечет увольнение 210 сотрудников.

Главное:

  • Sony закрывает две игровые студии, Firewalk и Neon Koi, что приводит к увольнению 210 сотрудников.
  • Firewalk Studios была основана в 2018 году, а Neon Koi не выпустила ни одного проекта с момента своего создания.
  • Увольнения происходят на фоне предыдущих сокращений, затронувших около 900 сотрудников SIE в начале 2024 года.

Закрытие студий Firewalk и Neon Koi

В конце октября компания Sony объявила о закрытии двух своих студий, Firewalk Studios и Neon Koi. Это решение стало результатом неудачного запуска многопользовательского шутера Concord, разработанного Firewalk. Несмотря на надежды, серверы проекта были отключены всего через несколько месяцев после выхода, а Sony полностью отказалась от идеи его перезапуска. С момента своего основания в 2018 году Firewalk добилась полной производственной мощности только в 2022 году, однако краткий срок существования не предопределил успехи на рынке.

Не менее печальная судьба постигла и Neon Koi, студию, которая, к сожалению, не успела выпустить ни одного проекта. Эта закрытие подчеркивает растущую тенденцию в индустрии видеоигр, где многие амбициозные проекты сталкиваются с жесткими реалиями рынка.

Увольнения и влияние на сотрудников

В результате закрытия обеих студий происходит увольнение 210 сотрудников. Из них 172 работника числились в Firewalk Studios, а в Neon Koi работало 38 человек. Глава PlayStation Studios Хермен Хюльст сообщил, что Sony будет стараться перевести тех, кто потеряет работу, в другие команды внутри компании. Однако, даже при наличии таких мер, неизбежно возникает стресс и неопределенность для многих, кто потерял работу в это непростое время для всей игровой индустрии.

Несмотря на закрытие, Sony подчеркивает, что мобильные проекты остаются приоритетным направлением. Эта информация может стать утешением для тех сотрудников, которые были посвящены разработке игр для мобильных устройств.

Контекст сокращений и тенденции в индустрии

Увольнения происходят на фоне более широких изменений в компании, ведь в начале 2024 года Sony уже сократила около 900 сотрудников, что составляет приблизительно 8% от общего числа представителей Sony Interactive Entertainment (SIE). Такие метаморфозы поднимают вопросы о финансовом состоянии и стратегии компании в условиях растущей конкуренции на рынке видеоигр, который, по данным Statista, достиг дохода в почти 180 миллиардов долларов в 2021 году и продолжает расти.

Как показывают последние исследования, в результате тектонических сдвигов на рынке видеоигр компании вынуждены проводить более жесткие меры по оптимизации, и, к сожалению, увольнения становятся обычным явлением. Это ставит вызов перед многими игровыми студиями, и означает, что сектор нуждается в переосмыслении подходов к разработке и продаже игр. индустрия требует сложных, выпускаемых в срок продуктов, чтобы соответствовать ожиданиям пользователей и оставаться конкурентоспособной.

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