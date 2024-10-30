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Sony приняла решение закрыть студию Firewalk Studios, разработчика игры Concord.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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30 Окт 2024
2 мин
4
Новости IT

Sony приняла решение закрыть студию Firewalk Studios, разработчика игры Concord.

Содержание

В конце октября 2024 года Sony объявила о закрытии студии Firewalk Studios, разработчика игры Concord.

Главное:

  • Компания Sony объявила о закрытии студии Firewalk Studios, разработавшей шутер Concord.
  • Проект Concord не оправдал ожиданий, продано всего около 25 тыс. копий, и пиковый онлайн составил всего 697 игроков.
  • Серверы игры отключены, и планы по развитию проекта полностью отменены.

Причины закрытия студии и неудачи Concord

Sony решила закрыть студию Firewalk и её проект Concord в связи с неудачным запуском игры. После своего релиза 23 августа 2024 года, проект не сумел собрать достаточной аудитории и был быстро заброшен. Всего за время существования Concord было продано менее 25 тысяч копий, что в условиях современной игровой индустрии считается провалом. Даже отзывы в игровых сообществах не показали ожидаемого интереса, где игра получила 64 балла на OpenCritic и 66% положительных отзывов на Steam. Пиковый онлайн составил всего 697 человек, а спустя несколько дней после отключения серверов он не превышал 30 пользователей.

Это также подтверждает, что успех в игровой индустрии требует не только качественного продукта, но и привлекательной маркетинговой стратегии, которая, похоже, была недостаточной в случае с Concord.

Изменения в стратегии Sony

Согласно словам Германа Хульста, главы студий PlayStation, Sony не планирует полностью отказываться от разработки PvP-шутеров. Однако опыт с Concord будет использован для улучшения будущих проектов. Это подчеркивает текущую стратегию компании, которая стремится адаптироваться к быстроменяющимся запросам рынка и ожиданиям пользователей, что особенно важно в условиях конкурентной борьбы. Такие неизбежные ошибки предоставляют неоценимые уроки для дальнейшего развития и могут вдохновить новые идеи и направления.

К тому же, Sony продолжает акцентировать внимание на мобильных проектах, несмотря на закрытие студии Neon Koi, что демонстрирует долгосрочную стратегию компании.

Перспективы для игроков и разработчиков

Для игроков, которые заинтересованы в PvP-шутерах, текущие события могут стать возможностью увидеть более качественные и продуманные проекты в будущем. Каждое неудачное начало может стать основой для создания чего-то нового и более успешного. При таком уровне конкуренции, как сегодня, разработчики должны учитывать мнения и запросы сообщества, чтобы не допустить ошибку Concord.

Для разработчиков это также знак важности анализа отзывов и действий на ранних этапах. В условиях высокой динамики игровой индустрии важно не только создать хороший продукт, но и постоянно следить за его приемом аудитории и адаптироваться!

Таким образом, закрытие студии Firewalk и ее проекта Concord подчеркивает основные проблемы и сложности, с которыми сталкиваются разработчики в современном игровом мире, и как важно реагировать на фидбек от игроков для достижения успеха.

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