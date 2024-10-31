Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
Siemens достигла соглашения о приобретении разработчика инженерного ПО Altair за 10 миллиардов долларов

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
1
Новости IT

Siemens достигла соглашения о приобретении разработчика инженерного ПО Altair за 10 миллиардов долларов

Содержание

Siemens приобретает Altair Engineering за $10 млрд, что поможет расширить линейки программного обеспечения и увеличить прибыль.

Главное:

  • Siemens согласилась купить Altair Engineering за $10 миллиардов.
  • Сделка предполагает выплату $113 за акцию, в то время как текущая стоимость акций Altair составляет около $108,63.
  • Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2025 года.

Стратегия Siemens по углублению в программное обеспечение

Siemens, один из лидеров в области промышленного инженерства, объявила о своей намерении купить Altair Engineering, производителя программного обеспечения, за рекордные $10 миллиардов. Эта сделка свидетельствует о значительном сдвиге в стратегическом фокусе Siemens на программные решения, что соответствует глобальным трендам в отрасли. Интересно отметить, что Altair работает в сферах, которые активно используют технологии, связанные с искусственным интеллектом: аэрокосмической, автомобильной, энергетической и финансовой отраслях. С учетом растущего спроса на такие инструменты, Siemens стремится интегрировать свои сильные позиции в области механического проектирования с передовыми разработками Altair, таким образом, создавая более прибыльные линейки продуктов.

Рынок программного обеспечения и потенциал роста

Стоимость акций Altair выросла на 29% в текущем году, что можно связать с растущим интересом со стороны инвесторов к компаниям, работающим в области инженеринга и программирования. Данная покупка станет частью широкой стратегии Siemens по наращиванию своей доли на рынке программного обеспечения, поскольку увеличивается конкуренция среди таких гигантов, как Rockwell Automation и Schneider Electric. Siemens уже занимает внушительные позиции на рынке программного обеспечения, используемого для проектирования «умных» устройств, и данная сделка только укрепит их рыночные позиции.

Историческая сделка в контексте слияний и поглощений

Сделка с Altair становится крупнейшей в истории Siemens, превышая предыдущее достижение — покупку Dresser-Rand Group за $7,6 миллиарда в 2015 году. Не стоит забывать, что такие крупные приобретения в высококонсолидированной сфере программного обеспечения также предполагают, что Siemens не столкнется с серьезными проблемами со стороны антимонопольных регуляторов. С учетом всех прогнозов, завершение сделки запланировано на вторую половину 2025 года, и она сулит как Siemens, так и Altair обширные возможности для роста и инноваций в будущем.

Добавить комментарий

Ещё по теме

yaponskaya_nintendo_nintendo_music Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Nintendo запустила музыкальное мобильное приложение для подписчиков Switch Online

Японская компания Nintendo запустила приложение Nintendo Music, позволяющее стримить классические мелодии из игр для подписчиков Switch Online.

t-bank-novaya-usluga-apple-id Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
«Т-Банк» предлагает клиентам установить iOS-приложение с помощью стороннего Apple ID

«Т‑банк» запустил новую услугу: для скачивания приложения нужен временный Apple ID, доступный 30-60 минут.

ux_meetup_7_noyabrya Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Давайте обсудим исследования на встрече Selectel UX & Research Meetup.

7 ноября пройдет встреча для специалистов в области пользовательского опыта. Обсудим UX-исследования, жуткие интерфейсы и проведем конкурс.

nanocad_bim_stroitelstvo Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Представляем nanoCAD BIM Строительство: инновационное BIM/ТИМ-решение от «Нанософт» для архитекторов и проектировщиков.

Компания «Нанософт» представила новый продукт nanoCAD BIM Строительство для проектирования в *.dwg-среде архитектурных и конструкторских объектов.

защита_промышленных_предприятий_от_террористических_атак_21_22_октября_петербург Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
СТЦ на VI Всероссийской конференции: защита гражданских объектов от БЛА

В Петербурге 21-22 октября обсуждали защиту критической инфраструктуры от терроризма с использованием БЛА, представлен индивидуальный обнаружитель

zapret-majninga-v-rossii-2023 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В ряде российских регионов введут запрет на майнинг

В скором времени в ряде регионов России власти введут запрет на майнинг из-за нехватки электроэнергии, сообщил замминистра энергетики.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена