Siemens достигла соглашения о приобретении разработчика инженерного ПО Altair за 10 миллиардов долларов

Главное: Siemens согласилась купить Altair Engineering за $10 миллиардов.

Сделка предполагает выплату $113 за акцию, в то время как текущая стоимость акций Altair составляет около $108,63.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2025 года.

Стратегия Siemens по углублению в программное обеспечение

Siemens, один из лидеров в области промышленного инженерства, объявила о своей намерении купить Altair Engineering, производителя программного обеспечения, за рекордные $10 миллиардов. Эта сделка свидетельствует о значительном сдвиге в стратегическом фокусе Siemens на программные решения, что соответствует глобальным трендам в отрасли. Интересно отметить, что Altair работает в сферах, которые активно используют технологии, связанные с искусственным интеллектом: аэрокосмической, автомобильной, энергетической и финансовой отраслях. С учетом растущего спроса на такие инструменты, Siemens стремится интегрировать свои сильные позиции в области механического проектирования с передовыми разработками Altair, таким образом, создавая более прибыльные линейки продуктов.

Рынок программного обеспечения и потенциал роста

Стоимость акций Altair выросла на 29% в текущем году, что можно связать с растущим интересом со стороны инвесторов к компаниям, работающим в области инженеринга и программирования. Данная покупка станет частью широкой стратегии Siemens по наращиванию своей доли на рынке программного обеспечения, поскольку увеличивается конкуренция среди таких гигантов, как Rockwell Automation и Schneider Electric. Siemens уже занимает внушительные позиции на рынке программного обеспечения, используемого для проектирования «умных» устройств, и данная сделка только укрепит их рыночные позиции.

Историческая сделка в контексте слияний и поглощений

Сделка с Altair становится крупнейшей в истории Siemens, превышая предыдущее достижение — покупку Dresser-Rand Group за $7,6 миллиарда в 2015 году. Не стоит забывать, что такие крупные приобретения в высококонсолидированной сфере программного обеспечения также предполагают, что Siemens не столкнется с серьезными проблемами со стороны антимонопольных регуляторов. С учетом всех прогнозов, завершение сделки запланировано на вторую половину 2025 года, и она сулит как Siemens, так и Altair обширные возможности для роста и инноваций в будущем.