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Сервис «VK Доска» теперь доступен для мобильных устройств

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
1
Новости IT

Сервис «VK Доска» теперь доступен для мобильных устройств

Содержание

31 октября 2024 года VK объявила о запуске сервиса «VK Доска» с полным набором инструментов для мобильных устройств.

Главное:

  • Сервис «VK Доска» теперь доступен на мобильных устройствах.
  • Пользователи могут создавать разнообразные доски и использовать готовые шаблоны.
  • Новая версия включает функции, позволяющие улучшить продуктивность и совместную работу.

Что такое «VK Доска» и её преимущества

Сервис «VK Доска» был представлен пользователям как аналог Miro, предоставляя возможность создания виртуальных рабочих пространств. С момента запуска в августе 2024 года, платформа быстро эволюционировала, добавляя новые функции и инструменты. На данный момент, «VK Доска» позволяет создавать неограниченные приватные виртуальные доски, что делает её идеальным инструментом для командной работы, учебы и мозговых штурмов.

Одним из значительных преимуществ «VK Доска» является возможность использования готовых шаблонов. Пользователи могут выбрать из множества вариантов, таких как майнд-мэп или схемы бизнес-процессов, что значительно ускоряет процесс создания и организации информации. Это позволяет снизить время, необходимое для настройки доски, и сосредоточится на содержательном аспекте задач.

Функции и возможности мобильной версии

Теперь мобильные пользователи получают доступ к полному функционалу «VK Доска», включая возможность создания, редактирования и обмена виртуальными пространствами. Мобильная версия предлагает удобные инструменты для работы с изображениями, ссылками, стикерами, а также текстовыми элементами, где пользователи могут делать полноценное форматирование.

Кроме того, стоит отметить и новую функцию таймера, которая помогает пользователям организовать своё время, что особенно важно для повышения продуктивности при выполнении задач. Также, возможность экспорта доски или её частей в формате PDF позволяет сохранить наработки и делиться ими с коллегами или клиентами.

Новые возможности для совместной работы

С введением функций визуального отключения курсоров других участников, платформа стремится создать менее отвлекающую рабочую среду, что крайне важно в условиях командной работы и удаленного взаимодействия. Это позволяет сосредотачиваться на возникших задачах, не отвлекаясь на действия других участников.

Как показывает практика, инструменты визуализации и коллаборации становятся все более важными в современном мире, где команды работают над проектами в режиме реального времени, используя удалённые технологии. Платформа «VK Доска» позволяет не только эффективно организовать рабочий процесс, но и делает это с учетом потребностей современного пользователя.

Примечательно, что, согласно статистике, более 70% команд, использующих подобные инструменты для коллаборации, отмечают увеличение своей продуктивности. Поэтому запущенные функции мобильной версии «VK Доска» могут стать значительным шагом вперёд в оптимизации рабочего процесса и повышении эффективности взаимодействия внутри команд.

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