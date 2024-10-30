Российские компании начали обращаться в международные суды для взыскания долгов с Google.

Главное: Российские компании начали обращаться в зарубежные суды для взыскания средств с Google.

Москва расширила полномочия своих судов, что позволяет им рассматривать дела против иностранных компаний.

Требования к Google оценены в колоссальные 2 ундециллиона рублей из-за блокировки телеканалов.

Правовой национализм и его последствия

Согласно недавнему сообщению Bloomberg, российские компании всё активнее обращаются в зарубежные юридические инстанции в поисках защиты своих интересов. Это явление, называемое «правовым национализмом», обусловлено значительным расширением полномочий российских судов, что позволяет им влиять на судебные процессы за пределами страны. Примечательно, что в качестве примера данной практики рассматривается компания Google, которая теперь сталкивается с судебными исками в южноафриканской юрисдикции.

Законодательные изменения в России растянуты на 2023 год и направлены на то, чтобы дать возможность российским судам принимать решения, которые должны исполняться в других странах. Это не просто реакция на международные санкции, но и инструмент для защиты интересов России на глобальной арене. Необходимо отметить, что такие действия могут оказать серьезное влияние на будущее международного бизнеса, особенно для транснациональных корпораций.

Ситуация с Google: правовые сложности

Согласно информации, предоставленной юридической фирмой Art De Lex, которая представляет интересы российских истцов, Google уже оспаривает решения российских судов. В частности, речь идет о неисполнении обязательств по восстановлению телеканала «Спас» на платформе YouTube. В ответ, суды ЮАР уже наложили арест на активы Google, что создает прецедент для дальнейших разбирательств.

Эксперты полагают, что такие дела могут задать важный тренд: другие международные компании могут столкнуться с выбором — либо отказываться от сотрудничества с Россией, либо следовать новым условиям, установленным российской правовой системой. Это в свою очередь может ограничить международные связи России и затруднить ведение бизнеса.

Финансовые последствия для Google

По самым последним оценкам, требования российских медиа-компаний к Google составляют колоссальную сумму в 2 ундециллиона рублей. Эта сумма является следствием блокировки официальных каналов российских телекомпаний на платформе YouTube. Подобные иски могут заметно ухудшить финансовое положение компании и её репутацию на российском рынке.

В частности, Артур Зурабян, партнер юридической фирмы, представляющей интересы истцов, подчеркивает, что требования к компании могут создать значительное давление на её иностранные активы и деловые отношения. Google продолжает оспаривать решения судов и стремится защитить свои интересы на международной арене, однако, такие юридические споры вскрывают более глубокие проблемы в области международного сотрудничества и правоприменения.

Ситуация остаётся напряжённой и требует внимательного анализа как со стороны компаний, так и экспертов в области международного права.