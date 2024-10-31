Reddit впервые достиг прибыльности, обслуживая почти 100 миллионов пользователей ежедневно.

Reddit впервые объявил о прибыли, составившей $29,9 млн за третий квартал, с выручкой $348,8 млн — на 68% больше, чем год назад.

Главное: Reddit впервые в своей истории отчитался о прибыли в размере $29,9 млн за третий квартал 2024 года.

Выручка компании составила $348,8 млн — на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число ежедневных пользователей Reddit достигло 97,2 млн, что на 47% больше, чем годом ранее.

Прибыль и выручка Reddit

Как рассудительный эксперт в области цифровых технологий, мне импонирует то, что Reddit, одна из крупнейших социальных платформ, наконец-то показала положительный финансовый результат. В отчете компании за третий финансовый квартал 2024 года указано, что Reddit заработал прибыль в размере $29,9 млн и выручку в $348,8 млн. Кстати, это в 1,68 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Примечательно, что это первый раз за почти 20 лет существования платформы, когда Reddit смог поднять свою финансовую планку до положительных значений. В этом контексте интересно отметить, что даже крупнейшие IT-компании, такие как Amazon и Google, в своей истории проходили через подобные трудности, прежде чем выйти на прибыль.

Рост аудитории и рекламные доходы

Отчет Reddit также подтверждает, что источником основного дохода остается реклама, которая составила впечатляющие $315,1 млн. Кроме того, в категории «прочие доходы» компания преодолела отметку в $33,2 млн, увеличившись на 547% благодаря новым соглашениям о лицензировании данных. Скорее всего, это связано с партнёрствами с такими гигантами, как Google и OpenAI для обучения моделей ИИ с использованием уникальных данных Reddit. Это подчеркивает важность данных для обучения нейронных сетей и говорит о том, что интернет-платформы начинают осознавать риски и возможности, связанные с большими данными.

Расширение функциональности и языков

Интересно, что Reddit также активно работает над улучшением пользовательского опыта. Появление функции перевода постов на несколько европейских языков способствовало увеличению числа ежедневных пользователей. Гендиректор Стив Хаффман сообщает о планах расширить эту функцию на более чем 30 стран к 2025 году. Подобные инициативы важны не только для привлечения новой аудитории, но и для установления Reddit как международной платформы с культурной и языковой восприимчивостью. Эти изменения могут оказать серьезное влияние на общее взаимодействие пользователей внутри сообщества — ведь, как показывает практика, многоязычность в интернет-пространстве всегда приводит к более инклюзивной культуре общения.

С учетом всех этих факторов, будущее Reddit выглядит довольно многообещающе. Платформа не только начала показывать финансовые достижения, но и активно движется к улучшению пользовательского опыта, что в свою очередь поможет продолжить рост и привлечение новых пользователей.