Расходы на поддержание инфраструктуры для электронной коммерции увеличились в 1,5-2 раза

К2Тех провела исследование с e-com директорами, выявив ключевые проблемы, такие как рост стоимости платформ и риски безопасности. 75% респондентов отметили

Главное: Стоимость содержания e-commerce инфраструктуры выросла в 1,5-2 раза за последний год.

68% компаний сталкиваются с угрозами информационной безопасности, включая DDoS-атаки и фишинг.

65% опрошенных испытывают трудности в удержании клиентов и понимании их потребностей.

Увеличение затрат на инфраструктуру e-commerce

Согласно исследованиям, проведенным компанией К2Тех, более 100 e-commerce руководителей выделили серьезные проблемы, связанные с ростом затрат на содержание платформ. За минимальный срок, стоимость содержания e-commerce платформ увеличилась в 1,5-2 раза. Одной из основных причин этого является недостаточная скорость обновления инфраструктуры, которая не успевает за динамичным ростом бизнеса. Интеграция новых решений часто оказывается проблематичной, а низкая скорость работы серверов усугубляет ситуацию особенно в пиковые моменты продаж.

Такое положение дел подчеркивает необходимость обновления ИТ-инфраструктуры, на которую компании должны выделять значительные ресурсы. Статистика показывает, что 75% респондентов назвали проблемы с платформами и оборудованием главной преградой на пути к эффективности.

Угрозы информационной безопасности

Безопасность в интернет-торговле становится все более актуальной. Исследование показало, что 68% респондентов отметили риски, связанные с информационной безопасностью, включая атаки SQL, XSS и фишинговые письма. Эта статистика подчеркивает необходимость для компаний пересмотреть свои стратегии защиты данных и внедрить более эффективные решения для минимизации рисков.

Часто внедрение инновационных технолоий, которые помогают значительно снизить вероятность инцидентов, требует значительных вложений. Как отмечают эксперты, безопасность систем должна рассматриваться как необходимая часть затрат на развитие бизнеса, а не как дополнительная статья расходов.

Стратегии удержания клиентов

Современные компании сталкиваются с проблемами удержания клиентов: 65% респондентов заявили, что испытывают трудности в понимании потребностей своих клиентов. В условиях растущей конкуренции и увеличивающихся затрат на привлечение новых клиентов, постепенный фокус на построение долгосрочных отношений с существующими клиентами становится необходимым.

По словам Марии Кулешовой, директора по маркетингу компании БАРЬЕР, важно предлагать «бесшовный» опыт взаимодействия, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и обеспечить их лояльность. Компании, которые смогут успешно внедрить эффективные стратегии удержания, получат долговременные преимущества на рынке.

Таким образом, на фоне сложностей, с которыми сталкиваются e-commerce компании, акцент на модернизацию инфраструктуры, информационную безопасность и стратегии удержания клиентов становится все более важным. Важно понимать, что такие инвестиции, хотя требующие значительных ресурсов, могут принести хорошие результаты в будущем за счет улучшения конкурентоспособности и удовлетворенности клиентов.