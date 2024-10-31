Приглашаем на встречу поддержки — не пропустите интересные выступления!

Приглашаем на встречу по поддержке от HFLabs и Сравни 13 ноября в 18:00. Обсудим техподдержку в B2B и B2C, а также инструменты для инженеров.

Главное: HFLabs проводит Support Meet-up для обсуждения поддержки в B2B и B2C.

Мероприятие состоится 13 ноября в 18:00 в формате Zoom.

Выступят опытные инженеры, которые поделятся своими наработками в области технической поддержки.

Темы мероприятия

На предстоящем Support Meet-up от компании HFLabs будет обсужден ряд актуальных тем, касающихся технической поддержки. Участники смогут узнать о том, как организована поддержка в HFLabs, а также получить представление о том, какие инструменты могут облегчить работу инженеров. В частности, акцент будет сделан на использование чат-ботов в рутинных задачах и мониторинге стендов заказчиков. Исследования показывают, что порядка 70% инцидентов в техподдержке можно решить с помощью автоматизации процессов, что существенно уменьшает нагрузку на сотрудников.

Спикеры и их выступления

В выступлениях примут участие несколько ключевых инженеров HFLabs. Ая Мурзагалиева расскажет о специфике сопровождения сложных B2B-продуктов, что особенно важно для оптимизации взаимодействия с клиентами. Егор Подлесных проведёт урок по технологии чат-ботов, продемонстрировав наглядный опыт общения с ними и пояснив, как это помогает в работе с запросами клиентов. Анастасия Еловая объяснит, как ранняя диагностика проблем намного упрощает процесс реагирования на инциденты, что позволяет не только сэкономить время, но и повысить удовлетворённость пользователей.

Кто может участвовать

На мероприятие приглашаются не только инженеры и тимлиды техподдержки, но и все заинтересованные лица, желающие углубить свои знания и навыки в области поддержки продуктов. Важно отметить, что современные компании стремятся приспосабливать свои процессы под требования рынка, и конференция подобного рода представляет собой отличную площадку для обмена опытом и идеями. По данным Statista, более 75% компаний рассматривают автоматизацию как ключевой фактор в повышении качества клиентской поддержки, и такие мероприятия важны для формирования сообщества профессионалов в этой области.