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Приглашаем бэкенд-разработчиков на Avito Go Drinkup!

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
4
Новости IT

Приглашаем бэкенд-разработчиков на Avito Go Drinkup!

Содержание

5 ноября в Москве пройдет Avito Go Drinkup #1 для Go- и backend-разработчиков. Участников ждут дискуссии, нетворкинг и угощения.

Главное:

  • 5 ноября в Москве пройдет мероприятие для Go- и backend-разработчиков Avito Go Drinkup #1.
  • Участники смогут обсудить актуальные темы, связанные с разработкой на Go, в неформальной обстановке.
  • Вход на мероприятие бесплатный, требуется предварительная регистрация.

Avito Go Drinkup — уникальная возможность для разработчиков

5 ноября в Москве состоится уникальное мероприятие для Go- и backend-разработчиков — Avito Go Drinkup #1. В условиях удаленной работы возможность личного общения и обмена опытом становится особенно ценной. Участникам предоставится шанс обсудить актуальные темы, касающиеся разработки и технологий, в дружеской атмосфере. Это великолепная возможность расширить свою профессиональную сеть, общаясь напрямую с коллегами по профессии.

Место встречи — столичный ДК Рассвет, где с 18:15 разработчики смогут обсудить интересующие их вопросы, поделиться опытом и, возможно, найти единомышленников. Такое оффлайн-мероприятие также поможет развить навыки нетворкинга, которые, как показывает статистика, играют важную роль в успехе карьерного роста. Согласно исследованиям, эффект от профессиональных контактов может увеличить шансы на карьерный рост на 50%.

Темы для обсуждения

На мероприятии планируется обсуждение множества актуальных тем, среди которых архитектура микросервисов на Go, возможные конкуренты языка, такие как Rust, и множество других вопросов, интересующих разработчиков. Специалисты смогут поделиться своими мнениями о том, что их вдохновляет и что, наоборот, бесит в Go. Участие в таких дискуссиях может оказать значительное влияние на профессиональное развитие, ведь обсуждение разнообразных точек зрения часто приводит к новым идеям и подходам.

Разговоры о инженерной культуре и платформах аутентификации и авторизации помогут улучшить понимание текущих стандартов и практик в сообществе разработчиков. Важно отметить, что обмен опытом на таких встречах может привести к раскрытию новых перспектив и развитию дополнительных навыков.

Регистрация и участие

Участие в Avito Go Drinkup #1 является бесплатным, однако необходимо зарегистрироваться заранее. Это важно не только для организации, но и для обеспечения комфортного пространства для всех участников. Регистрация позволит организаторам подготовку к встрече и создать максимально продуктивную атмосферу для общения.

Данная инициатива от Avito — очередное подтверждение значимости и необходимости таких мероприятий для профессионального сообщества. В условиях, когда удаленная работа становится нормой, офлайн-встречи становятся особенно актуальны для поддержания взаимодействия и обмена знаниями среди специалистов в области разработки.

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