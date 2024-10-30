Правительство намерено заменить все базовые станции GSM, LTE и 5G на отечественные аналоги к 2029 году.

К 2029 году все базовые станции GSM, LTE и 5G в России будут производиться только отечественными производителями.

Главное: Российские базовые станции GSM, LTE и 5G должны полностью перейти на отечественные аналоги к 2029 году.

Доля российских базовых станций будет увеличиваться ежегодно, начиная с 6% в 2025 году.

К 2024 году опережающее обязательство по использованию отечественного оборудования вводится для сетей 5G.

Переход на отечественные технологии связи

Я, как эксперт в сфере технологий, отмечу, что правительство Российской Федерации стало на путь увеличения зависимости от отечественных технологий в области телекоммуникаций, приняв решение о переходе на российские базовые станции для стандартов GSM, LTE и 5G. По данным «Коммерсантъ», весь запланированный объем установок должен быть произведен до 2029 года, что открывает новые горизонты для местных производителей. Это решение стало частью национального проекта «Экономика данных», который практически ставит перед операторами обязательства по увеличению доли отечественного оборудования в их сетях.

Согласно заявленным планам, доля оборудования должна расти внушительными темпами: с 6% к 2025 году до 100% к 2029 году. Данная инициатива отражает не просто стремление к импортозамещению, но и желание обеспечить безопасность и независимость телекоммуникационной инфраструктуры.

Поддержка отечественных производителей

Разработку новых базовых станций осуществляют такие компании, как «Иртея», «Булат» и «КНС Групп» под брендом Yadro. Например, оператор МТС уже заключил контракт на поставку 20 тысяч станций стандарта LTE с «Иртеей» до 2030 года, что подтверждает необходимость и готовность рынка к этим изменениям.

К этому времени другие операторы, такие как Т2 (бывший Tele2) и «МегаФон», также начинают внедрять аналогичное оборудование, что усиливает перспективы роста для отечественных производителей. Однако на данный момент стоит отметить, что в стране отсутствует достаточный объем качественного оборудования, соответствующего требованиям операторов. Эксперты предполагают, что первая партия необходимого оборудования сможет появиться только в 2026 году.

Вызовы и неопределенности на рынке

Одним из главных вопросов остается критерий Минпромторга, который будет определять, что именно считается «российским» оборудованием. Это создает множество неопределенностей на рынке, так как многие компании все еще зависят от иностранных поставщиков. В связи с этим, важно следить за тем, как будут формироваться условия для реализации утвержденных планов, и какие меры поддержки предложат государственные структуры для минимизации возможных рисков.

В данный момент мы наблюдаем на рынке активизацию и рост интереса к разработкам местных производителей, однако, в отсутствие четкого контроля и стандартов, этот процесс может быть серьёзно замедлен. Без правильного регулирования мы можем столкнуться с ситуациями, когда обязательства не будут выполнены, что негативно скажется на развитии всей отрасли связи в стране.