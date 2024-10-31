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Подтверждено, что платформа мониторинга производительности SOFTPOINT PerfExpert совместима с российской СУБД Postgres Pro.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Подтверждено, что платформа мониторинга производительности SOFTPOINT PerfExpert совместима с российской СУБД Postgres Pro.

Содержание

Postgres Professional и SOFTPOINT объявили о совместимости своих продуктов для высоконагруженных баз данных.

Главное:

  • Сертификат подтверждает совместимость платформы мониторинга SoftPoint PerfExpert с российской СУБД Postgres Pro.
  • Актуальные версии Postgres Pro (13, 14, 15, 16) теперь успешно работают с PerfExpert.
  • Использование продуктов обеих компаний предназначено для высоконагруженных информационных систем и обеспечит надежность и производительность.

Совместимость решений SoftPoint и Postgres Pro

На рынке информационных технологий наблюдается постоянная необходимость обеспечивать совместимость между различными системами и платформами для достижения максимальной производительности и надежности. В этом контексте важно отметить заключение соглашения о совместимости между платформой мониторинга производительности SoftPoint PerfExpert и отечественной системой управления базами данных Postgres Pro. Этот шаг стал значительным достижением, подтвержденным сертификатом, выданным компанией Postgres Professional.

PerfExpert, как современное решение для диагностики и оптимизации высоконагруженных систем, доступно в двух редакциях: для Linux и Windows. Это решение не только обеспечивает мониторинг производительности, но и становится неотъемлемой частью управления большим объемом данных, что становится все более важным в условиях роста цифровизации.

Значение российских технологий

На фоне глобализации и растущей зависимости от иностранных технологий, наличие надежных отечественных решений, таких как Postgres Pro и PerfExpert, приобретает особую значимость. Данные технологии включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ, что подтверждает их соответствие всем необходимым критериям, а также поднимает уровень уверенности пользователей в их использовании.

По данным исследовательскиого центра, рост числа высоконагруженных систем в России за последние пять лет составил более 40%. Это усиливает потребность в таких решениях, как PerfExpert, которые способны обеспечивать мониторинг и оптимизацию в условиях повышенных требований к производительности.

Преимущества для бизнеса

Совместимость PerfExpert и Postgres Pro открывает новые возможности для предприятий, работающих с большими объемами данных. Используя эти решения, бизнесу стает доступно автоматическое отслеживание производительности, что позволяет заранее выявлять и устранять потенциальные проблемы, тем самым существенно уменьшая риски и затраты на обслуживание систем.

Также следует отметить, что переход на совместимые и отечественные решения может-ти также способствовать увеличению уровня безопасности данных и их защиты от внешних угроз, что в сегодня особенно актуально. Использование высокоэффективных технологий позволяет компаниям сосредоточиться на своих бизнес-целях, а не на оперативных вопросах IT-инфраструктуры.

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