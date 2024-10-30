«Почта России» выступила с инициативой изменения правил доставки товаров из-за границы.

Главное: Почта России предложила новые условия для включения в реестр операторов электронной торговли.

Согласно новым правилам, операторы должны соответствовать строгим критериям, включая наличие складов и минимальный уставный капитал.

Инициатива может привести к снижению конкуренции в сегменте трансграничной электронной торговли.

Новое регулирование для электронной торговли

Письмо министра цифрового развития, Максута Шадаева, министру экономического развития, Максиму Решетникову, содержит предложения от «Почты России» по введению новых условий для операторов электронной торговли. Это связано с недавними изменениями в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые требуют создания реестра для физических лиц и организаций, осуществляющих трансакции с товарами из-за границы через интернет.

Согласно предложению «Почты России», операторы должны иметь в собственности или аренде помещения для хранения и доставки товаров, а также обеспечить доступ к информационным системам для подтверждения личности получателей. Интересно, что минимальный размер авансовых платежей на лицевом счёте должен составлять €3 миллиона, а уставный капитал — не менее 100 миллионов рублей.

Разница в обязанностях между игроками рынка

«Почта России» акцентирует внимание на различиях в обязательствах, которые возлагаются на неё по сравнению с другими игроками рынка, такими как маркетплейсы и экспресс‑перевозчики. В частности, компания обязана следовать почтовым стандартам, защищая тайну связи, и не имеет право выдавать товары без удостоверяющих документов. Это ограничивает её возможности, и это делает нужной инициатива по стандартизации требований.

Методы идентификации клиентов, используемые другими участниками рынка, быстрее и удобнее, например, собственники маркетплейсов позволяют своим клиентам делиться скриншотами QR-кодов для получения заказов. В таком контексте новая политика может подтолкнуть клиентов снова обращаться к «Почте России», хотя её требования могут оказаться слишком жёсткими для некоторых операторов.

Потенциальные последствия и критика предложений

Несмотря на намерение создать более упорядоченные условия для рынка, существует мнение, что инициатива может создать монополию «Почты России» в трансграничной электронной торговле, что, в свою очередь, негативно скажется на ценах и качестве услуг. Некоторые участники уверены, что такие жесткие требования к операторам приведут к снижению конкуренции и возможному исключению мелких игроков из этой сферы.

Как и в любом инноваторском процессе, необходимо тщательно мониторить изменения и их последствия. Это наиболее актуально в свете возможности обнуления лимитов на беспошлинный ввоз товаров. Текущее обсуждение среди представителей бизнеса и государственных структур указывает на сложность ситуации и возможность дальнейших изменений в законодательстве, которые могут существенно изменить рынок.