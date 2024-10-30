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OpenAI совместно с Broadcom и TSMC разрабатывает свой первый чип

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Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
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30 Окт 2024
2 мин
5
Новости IT

OpenAI совместно с Broadcom и TSMC разрабатывает свой первый чип

Содержание

OpenAI collaborates with TSMC and Broadcom to develop a custom chip to enhance AI systems, as reported by sources.

Главное:

  • OpenAI совместно с Broadcom и TSMC разрабатывает свой первый искусственный интеллект-ориентированный чип.
  • Компания отказалась от собственных литографических производств в пользу работы с крупными производителями микросхем.
  • Первый чип, ориентированный на логический вывод, ожидается в 2026 году, однако сроки могут измениться.

Сотрудничество между OpenAI и технологическими гигантами

OpenAI, известная своим вкладом в развитие искусственного интеллекта, заключила соглашение с двумя ведущими производителями чипов — Broadcom и TSMC. Это сотрудничество нацелено на создание собственного чипа, который будет оптимизирован для выполнения операций, связанных с логическим выводом для ИИ-моделей. Использование ресурсов лидеров отрасли позволит OpenAI значительно упростить проектирование и производство новых микросхем, избегая необходимости создания производственных заводов, что требует значительных финансовых вложений и временных ресурсов.

По моему мнению, такой подход является разумным. В условиях возрастающей конкуренции в области технологий и искусственного интеллекта, способность быстро адаптироваться и находить партнеров — это то, что может обеспечить OpenAI устойчивое положение на рынке.

Требования к вычислительным мощностям и будущее OpenAI

С учетом того, что OpenAI все чаще полагается на вычислительные мощности для тренировки и запуска своих сложных ИИ-моделей, создание специализированного чипа становится не только стратегическим шагом, но и экономически обоснованным. Исследуя последние данные о потреблении электроэнергии и вычислительных мощностях для нейросетей, можно отметить, что спрос на ресурсы для алгебраических операций, подобных тем, что выполняются в глубоких нейронных сетях, вырос в несколько раз за последние годы.

Согласно прогнозам, расходы OpenAI на развитие и внедрение новых технологий в 2024 году могут составить около $5 миллиардов, при этом выручка прогнозируется на уровне $3,7 миллиарда. Это подчеркивает серьезные экономические вызовы, стоящие перед компанией, и необходимость оптимизации затрат и инвестиционных программ.

Кадровая политика и отношения с Nvidia

OpenAI также уделяет внимание кадровой политике, собирая команду из приблизительно 20 специалистов, большинство из которых ранее работали над тензорными чипами в компании Google. Это свидетельствует о стремлении OpenAI привлечь таланты для создания качественного и инновационного продукта.

Стоит отметить, что OpenAI проявляет осторожность в вопросах переманивания специалистов из Nvidia. Сохранение хороших отношений с этой компанией важно для обеспечения доступа к новейшим разработкам в области графических процессоров, таким как чипы Blackwell. Такой стратегический подход может сделать OpenAI более конкурентоспособной на уровне высоких технологий.

В заключение, созданный в тандеме с Broadcom и TSMC чип обещает стать важным шагом в разработке технологий искусственного интеллекта. Будущее OpenAI может зависеть от успешной реализации этих планов, что, безусловно, повлияет на всю индустрию.

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