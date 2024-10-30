Вебинары Разобраться в IT Реферальная программа
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Получить профессию в Skypro
Все курсы
Программирование Аналитика Дизайн Маркетинг Управление проектами
Вебинары
Разобраться в IT
Реферальная программа
Главная
/
Медиа
/
Новости IT
/
OpenAI планирует использовать чипы AMD и разработать уникальное оборудование для ИИ к 2026 году.

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
30 Окт 2024
2 мин
2
Новости IT

OpenAI планирует использовать чипы AMD и разработать уникальное оборудование для ИИ к 2026 году.

Содержание

OpenAI сотрудничает с Broadcom в разработке специализированных чипов для ИИ, собрав команду из 20 экспертов, включающих инженеров Google.

Главное:

  • OpenAI разрабатывает специализированные чипы для ИИ в партнерстве с Broadcom.
  • Старт производства новых чипов ожидается не раньше 2026 года.
  • AMD уже поставляет свои чипы в инфраструктуру Microsoft Azure.

OpenAI и чипы для искусственного интеллекта

В последние месяцы идеология вокруг искусственного интеллекта (ИИ) продолжает активно развиваться. OpenAI, одна из ведущих организаций в этой области, заявила о своих планах создать собственные специализированные чипы, сотрудничая с компанией Broadcom. Это решение станет важным шагом на пути к формированию автономной инфраструктуры для обработки огромных объемов данных и выполнения сложных вычислительных задач. Создание чипов первую очередь касается задач, связанных с глубоким обучением и нейросетями, без которых современный ИИ не может полноценно развиваться.

Команда разработчиков OpenAI, числящаяся около 20 специалистов, включает в себя опытных инженеров, которые ранее работали над процессорами Google Tensor для ИИ. Это указывает на высокую квалификацию разработки, способную расширить горизонты в данной области и улучшить производительность решений. Однако, несмотря на активные усилия, запуск производства новых чипов запланирован лишь на 2026 год.

Конкуренция на рынке чипов

В то время как OpenAI стремится создать собственный спектр чипов, нельзя не учитывать конкуренцию на этом быстро развивающемся рынке. Уже сейчас такие компании, как Google, Microsoft и Amazon, проделали значительный путь в разработке своих чипов для ИИ, отказываясь от стороннего оборудования. Это создает серьезные конкурентные риски для OpenAI, которая только начинает свой путь в этой области.

Чтобы оставаться конкурентоспособной, OpenAI необходимо будет привлечь значительные инвестиции, необходимые для разработки и внедрения своих собственных решений. Особенно с учетом того, что AMD уже успешно внедряет свои чипы MI300 в платформу Microsoft Azure, демонстрируя высокую эффективность и возможности для масштабирования.

Будущее OpenAI и рынок искусственного интеллекта

Рынок искусственного интеллекта в настоящее время находится на стадии активного роста. По данным различных исследований, ожидается, что к 2030 году объем мирового рынка ИИ достигнет 1,5 триллиона долларов. Это открывает новые границы для инноваций и инвестиций. Тем не менее, успех OpenAI в намерении создать собственные чипы зависит не только от технических ресурсов, но и от способности адаптироваться к потребностям рынка.

Разработка специализированных чипов — это не просто шаг к улучшению собственных приложений, но и возможность для OpenAI сделать значительный вклад в рынок технологий и улучшить взаимодействие с партнерами, такими как Microsoft. В связи с этим, OpenAI необходимо внимательно следить за тенденциями и запросами отрасли, чтобы максимально эффективно воспользоваться открывающимися возможностями. Время покажет, сможет ли компания успешно конкурировать с более опытными игроками на арене высоких технологий.

Добавить комментарий

Ещё по теме

microsoft-ispravila-problemu-dispetcher-zadach-windows-10 Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Microsoft выпустила обновление для решения проблемы с закрытием некоторых приложений в Windows 10 без прав администратора.

Microsoft устранила ошибку в диспетчере задач Windows 10 версии 22H2, из-за которой неверно отображалось количество запущенных процессов.

dns_ps5_pro_preorder Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
DNS запустил предзаказ на PS5 Pro по цене 125 тысяч рублей

Розничная сеть начала прием предварительных заказов на PS5 Pro по цене 124 999 рублей, в то время как другая компания предлагала за 130 тыс.

ученые_в_южной_корее_сверхтонкий_материал Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
В Южной Корее создан материал, способный поглощать 99% электромагнитных волн.

Учёные Южной Кореи разработали уникальный материал, поглощający свыше 99% электромагнитных волн, включая 5G и Wi-Fi.

alisa_mobilnoe_prilozhenie Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Октябрьские улучшения «Алисы»: новые функции для распорядка дня, история использования и караоке!

«Алиса» запустила собственное мобильное приложение, где пользователи могут получать помощь с учебными и рабочими задачами.

razrabotchik-i-setevoy-entuziast-kolin-mitchell Закрытие-botsin.space Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Botsin.space приостановит работу в Fediverse из-за финансовых трудностей.

Колин Митчелл объявил о закрытии проекта botsin.space, который существовал на протяжении 7 лет.

postgres-professional-softpoint-sovmestimost Новости IT
31 Окт 2024
2 мин
Подтверждено, что платформа мониторинга производительности SOFTPOINT PerfExpert совместима с российской СУБД Postgres Pro.

Postgres Professional и SOFTPOINT объявили о совместимости своих продуктов для высоконагруженных баз данных.

Круто!
Теперь ты с нами!
Спасибо!
Ваша заявка отправлена