Октябрьские улучшения «Алисы»: новые функции для распорядка дня, история использования и караоке!

Главное: Голосовой помощник «Алиса» выпустил новое мобильное приложение с улучшенными функциями для работы и обучения.

Обновления включают генерацию изображений и графики использования, что делает использование «Алисы» более удобным.

Теперь родители могут контролировать экранное время детей и настраивать распорядок дня через приложение.

Новые возможности приложения «Алиса»

Недавно голосовой помощник «Алиса» получил масштабные обновления, включая собственное мобильное приложение, которое доступно для всех пользователей. Главной фишкой нового приложения стали возможности по генерации изображений с помощью продвинутой нейросети YandexART 2.0. Это позволяет пользователям легко создавать уникальные изображения по своим запросам, что может быть полезно как для работы, так и для личных нужд. По подсчетам разработчиков, эта функция может существенно упростить создание визуального контента для социальных сетей и презентаций.

Кроме того, приложение позволяет сохранять историю чатов и генерируемых изображений, что делает взаимодействие с «Алисой» более гибким и удобным. Пользователи с подпиской на опцию «Про» могут пользоваться функцией генерации без ограничений, в то время как остальные имеют доступ к пяти бесплатным генерациям в день. Это демонстрирует, как «Алиса» стремится предоставить пользователям всё больше возможностей для творчества и продуктивной работы.

Контроль за экранным временем и распорядком дня

Обновленная версия приложения «Алиса» также предлагает функции, которые помогут родителям лучше контролировать время, проведенное их детьми за устройствами. Теперь в разделе «История использования» можно увидеть, сколько времени дети проводили за просмотром видео или играми. Графики, отображающие эту информацию, делают процесс контроля более наглядным.

С функцией «Распорядок дня» родители могут устанавливать напоминания о важных делах. Это удобный инструмент, который может напоминать детям о необходимости завершить домашнее задание или взять с собой сменную обувь. Такие обновления показывают, что «Алиса» ориентирована на семью и стремится облегчить рутинные обязанности родителей.

Инновации в управлении «умным домом»

Важно отметить, что обновления касаются не только мобильного приложения, но и самих устройств, работающих с «Алисой». Теперь управление умным домом стало более интуитивно понятным и автоматизированным. Пользователи могут создавать сценарии, объединяющие несколько устройств, и управлять ими с помощью единой команды, что значительно упрощает повседневные задачи.

Например, теперь можно настроить сценарий, который автоматически включит освещение и активирует систему сигнализации при вашем уходе из дома. Также разработчики внедрили новые уведомления о неполадках в сети умного дома, что позволит пользователям быстро реагировать на проблемы. Эти улучшения подчеркивают, насколько важно учитывать потребности пользователей в управлении их умным домом, и как технологии могут значительно облегчить повседневную жизнь.