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Обновления GitHub Copilot: новшества Perplexity, Claude и функции редактирования

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31 Окт 2024
2 мин
Новости IT

Обновления GitHub Copilot: новшества Perplexity, Claude и функции редактирования

Содержание

Недавно GitHub Copilot получил поддержку нового модели Claude 3.5 Sonnet и интеграцию Perplexity. Также вышел обновленный VS Code с функцией Copilot Edits.

Главное:

  • GitHub Copilot обновлён с новыми моделями искусственного интеллекта.
  • Включена интеграция Claude 3.5 Sonnet и Perplexity AI.
  • VS Code представил новую функцию Copilot Edits для удобного редактирования кода.

Новые модели AI в GitHub Copilot

В последние дни GitHub Copilot значительно расширил свои функциональные возможности. Теперь пользователи могут выбирать среди четырёх моделей искусственного интеллекта: GPT 4o, o1-mini, o1-preview и Claude 3.5 Sonnet. Энтропия, разработавшая Claude, утверждает, что новая модель улучшает качество автоматического написания программного кода. Это означает, что программисты смогут работать ещё более эффективно, а ошибки будут снижаться за счёт более умных предложений AI.

По данным недавних исследований, использование таких инструментов, как GitHub Copilot, может увеличить производительность разработчиков до 40%. В современных условиях, когда время разработки становится критически важным, такое улучшение действительно впечатляет.

Интеграция Perplexity AI

Кроме того, Perplexity AI представил свою интеграцию с GitHub Copilot. Новый Copilot Extension позволяет взаимодействовать с Copilot’ом на более глубоком уровне. Однако, как сообщается, у пользователей возникают временные проблемы с настройкой, что связано с некоторыми багами. Эти моменты необходимо учитывать, поскольку для разработчиков важна стабильность и надежность инструментов.

Тем не менее, появление новых интеграций подчеркивает важность сотрудничества в мире технологий. Системы, которые могут взаимодействовать друг с другом, предлагают более широкий спектр возможностей для пользователям и значительно упрощают процессы разработки.

Обновления в VS Code

Одним из наиболее ожидаемых нововведений стало внедрение функции Copilot Edits в новую версию VS Code 1.95. Эта функция позволяет пользователям одновременно редактировать код в нескольких файлах. Инструмент эффективно работает через комбинацию клавиш Ctrl-Shift-I, что делает процесс работы более интуитивно понятным и менее ресурсозатратным.

Психологические исследования показывают, что возможность мультизадачного редактирования может уменьшить стресс программистов, позволяя им видеть результаты своей работы быстрее и с меньшими затратами времени. Это особенно важно в условиях быстроменяющегося технологического ландшафта, где способность адаптироваться и набираться опыта имеет огромное значение.

Таким образом, последние обновления GitHub Copilot и VS Code открывают новые горизонты для разработчиков, демонстрируя, что интеграция искусственного интеллекта не только упрощает рабочие процессы, но и делает их более продуктивными.

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