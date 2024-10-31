Облачный обзор: сертифицированное хранилище по 152-ФЗ, решения в бизнес-аналитике и российский офисный софт

Главное: Объектное хранилище MWS получило аттестат соответствия требованиям 152-ФЗ.

В облаке MWS представлено новое решение для бизнес-аналитики.

Спрос на российское офисное ПО в облачных решениях значительно возрос.

Новая система хранения данных

Компания MTS Web Services (MWS) представила новое геораспределённое объектное хранилище, которое получило аттестат соответствия требованиям третьего уровня защищённости по 152-ФЗ. Этот факт позволяет размещать и обрабатывать различные типы персональных данных, включая биометрические. Одним из ключевых преимуществ данного хранилища является поддержка файлов практически любых форматов и возможность организации удалённого доступа к конкретным файлам или папкам. Это значительно упрощает работу с персональными данными, что в свою очередь является необходимым условием для соблюдения законодательства.

Важно отметить, что все его объекты хранятся в двух независимых дата-центрах уровня Tier III, что гарантирует высокую доступность сервиса и защиту от возможных сбоев. В контексте мировой тенденции к увеличению объемов данных и необходимости их надежного хранения, подобные решения становятся особенно актуальными.

Расширение возможностей бизнес-аналитики

Следующим значимым шагом является появление в облаке MWS платформы бизнес-аналитики, которая позволяет осуществлять анализ и визуализацию данных любой сложности. Такая платформа помогает предприятиям собирать, хранить и визуализировать информацию, выявляя ключевые бизнес-метрики и тенденции. С учетом текущих рыночных условий, компании, внедряющие такие технологии, имеют явные преимущества в оперативности принятия решений и управлении бизнес-процессами.

Согласно исследованиям, проведенным в области облачных технологий, внедрение систем аналитики может привести к увеличению дохода предприятия на 10-15%. Это знаковый момент, который подчеркивает важность инвестиций в такие решения.

Рост интереса к российскому ПО

Наблюдается значительный рост интереса к российскому офисному программному обеспечению среди компаний. В частности, использование офиса MWS на базе программы «МойОфис» увеличилось более чем вдвое за последний год. Аналогичный рост отмечен и в продажах корпоративного файлового хранилища, что подчеркивает возрастающий интерес к отечественным разработкам.

Такой тренд объясняется не только предпочтением пользоваться локальными решениями, но и просьбами о соблюдении требований безопасности. Параллельно растет интерес к таким сервисам, как бизнес-коммуникации и совместная работа на базе платформы MTS Link, что подтверждает текущее состояние внедрения технологий на российском рынке.

В целом, эти изменения на рынке облачных услуг могут привести к формированию нового стандартного уровня для обработки и хранения данных, а также улучшению бизнес-процессов в компаниях.