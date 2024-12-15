YouTube TV дает возможность избранным подписчикам отложить повышение тарифов.

Главное: YouTube TV объявил о повышении цен на подписку с 13 января 2024 года.

Стоимость вырастет на $10, достигнув $83 в месяц.

Некоторым пользователям предложено сохранить старую цену в $73 на срок шести месяцев.

Общие сведения о повышении цен

YouTube TV, популярный стриминговый сервис, анонсировал повышение стоимости подписки. С 13 января 2024 года абоненты будут платить на $10 больше, что увеличит общую стоимость до $83 в месяц. Этот шаг стал важной частью стратегии монетизации сервиса, который был запущен в 2017 году с первоначальной стоимостью подписки всего $35 в месяц. По мере роста конкуренции на рынке потокового видео, цена на YouTube TV постоянно увеличивается. Например, весной 2023 года стоимость уже возросла до $73.

Специальные предложения по подписке

Несмотря на предстоящее повышение цен, некоторые пользователи YouTube TV получили возможность остаться на прежних условиях. При попытке отменить подписку им предложили продолжать платить $73 в течение ближайших шести месяцев. Однако эта опция не была доступна для всех клиентов, и необходимо было выполнить определенные шаги для ее активации: войти в систему через браузер на ПК, зайти в раздел «Настройки» и выбрать «Членство». Интересно, что многие пользователи на Reddit делятся своим опытом, сообщая о получении специальных условий, что добавляет элемент неопределенности в процесс.

Рынок стриминговых услуг и его динамика

Согласно последним исследованиям, рынок стриминговых услуг продолжает расти, несмотря на повышающееся давление на ценообразование. Ожидается, что к 2025 году количество подписчиков стриминговых платформ вырастет до более чем 1,5 миллиарда человек, что подтверждает значимость и актуальность таких сервисов, как YouTube TV. В условиях растущей конкуренции, подобные изменения в ценовой политике являются настоящим испытанием для потребителей, которые могут рассматривать пересмотр своих подписок и возможный переход на альтернативные платформы в поисках более выгодных условий.