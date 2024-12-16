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ВТБ введет новую услугу — оплату зарубежных покупок с помощью QR-кодов.

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16 Дек 2024
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Новости IT

ВТБ введет новую услугу — оплату зарубежных покупок с помощью QR-кодов.

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Содержание

ВТБ представил новый сервис, позволяющий оплачивать зарубежные покупки по QR-коду через приложение, избегая наличных и обмена валюты.

Главное:

  • ВТБ запустил новый сервис, позволяющий оплачивать покупки за границей по QR-коду.
  • Оплата происходит в рублях с последующей конвертацией в местную валюту.
  • Клиенты банка могут осуществлять транзакции без комиссии в диапазоне от 10 до 350 тысяч рублей.

Новый сервис для удобства клиентов

ВТБ разработал новейший сервис, который значительно упрощает процесс оплаты покупок за границей. С помощью приложения «ВТБ Онлайн» пользователи смогут оплачивать покупки, просто наведя камеру на QR-код в чеке или на терминале, избавляясь от необходимости снимать наличные, обменивать валюту и оформлять карты иностранных банков. В условиях своей валютной нестабильности и ограничения использования карт «Мир» в некоторых странах, такие нововведения будут особенно актуальными для клиентов банка.

Оплата по QR-коду должна проходить мгновенно, что существенно ускоряет процесс совершения покупок. Такой функционал улучшает покупательский опыт и делает его более современным, налаживая многие процессы в удобное для клиента русло.

Тарифы и условия

С сервисом от ВТБ комиссия за оплату не будет взиматься, что делает его привлекательным для пользователей. Лимит одной операции составляет от 10 до 350 тысяч рублей, что охватывает широкий спектр покупок — от мелких до крупных расходов. Это весьма важно, учитывая, что старые методы могут накладывать дополнительные ограничения на суммы переводов и комиссионные сборы.

Интересно отметить, что внедрение удобных способов оплаты способствует увеличению финансовой грамотности населения и избавляет от необходимости тратить время на конвертацию валют в банках или обменниках.

Расширение возможностей в ближайшем будущем

Банк планирует распространить свою технологию не только среди своих клиентов, но и среди партнеров в странах, которые на данный момент можно считать «дружественными». С запуском нового сервиса ВТБ выстраивает более прочные связи с клиентами и свидетельствует о своей готовности адаптироваться к международной ситуации.

Тестирование сервиса уже прошло в одной из стран ближнего зарубежья, однако детали пока не раскрыты. В первой половине 2025 года планируется запуск в других странах, что, безусловно, вызовет интерес и, возможно, станет конкурентоспособным предложением на банковском рынке.

Таким образом, ВТБ не только вводит инновационные решения для удобства своих клиентов, но и меняет правила игры на финансовом рынке, создавая новые возможности для оплаты и финансового взаимодействия.

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