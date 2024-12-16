«ВКонтакте» внедрила новую функцию для верификации бизнес-сообществ

Главное: «ВКонтакте» внедрила функцию подтверждения бизнес-сообществ через VK Бизнес ID.

Подтверждение позволяет получить отметку «Подтверждённый бизнес», что увеличит доверие пользователей.

Процесс подтверждения может быть автоматизирован через банки или выполнен вручную.

Новая функция для бизнес-сообществ в «ВКонтакте»

С недавнего времени «ВКонтакте» запустила новую функцию, позволяющую бизнес-сообществам подтвердить свой статус благодаря установке VK Бизнес ID. Эта функция дает возможность владельцам, зарегистрировавшим свои компании, получить специальную отметку «Подтверждённый бизнес» в их профиле, что значительно повышает уровень доверия со стороны пользователей и может привлечь больше внимания к сообществу.

Как мы знаем, доверие является ключевым фактором в сфере электронной торговли. Согласно исследованиям, пользователи чаще взаимодействуют с профилями, которые явно демонстрируют свою легитимность. Статистические данные показывают, что наличие подтвержденного статуса может повысить количество запросов и продаж на 20-30%.

Процесс получения статуса «Подтверждённый бизнес»

Для того чтобы получить статус «Подтверждённый бизнес», владельцам необходимо связать свой бизнес-профиль с VK Бизнес ID. Этот процесс может быть весьма удобным: если у пользователя есть расчетный счет в «Т-Банке» или «Альфа-Банке», удостоверение может пройти автоматически. В противном случае, документы можно загрузить вручную через личный кабинет VK Бизнес ID. Это упрощает процесс для предпринимателей и сокращает время на подтверждение статуса.

В случае успешной проверки, информация обновляется автоматически, что избавляет владельцев от необходимости постоянно вручную редактировать информацию о бизнесе. Это важный шаг для оптимизации работы малых и средних предпринимателей, что особенно актуально в условиях растущей конкуренции на рынке.

Опциональная функция для удобства предпринимателей

Следует отметить, что активация функции подтверждения статуса является опциональной. Это позволяет пользователям самостоятельно решать, нужно ли им связываться с VK Бизнес ID для получения этой отметки. Однако, для многих предпринимателей, стремящихся создать доверительные отношения со своими клиентами, наличие такого статуса может оказаться весьма выгодным.

Поскольку конкуренция в социальных сетях растет, подобные нововведения могут стать важным инструментом для укрепления позиций бизнеса. В связи с актуальностью подобных функций, «ВКонтакте» находится в числе лидеров в сфере соцсетей, предоставляющих инструменты для эффективного взаимодействия бизнеса и клиентов. Таким образом, данная инициатива выражает стремление платформы поддерживать и развивать малый бизнес в России, создавая при этом прозрачные и доверительные отношения между пользователями и предпринимателями.