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«VK Видео» объявил о масштабной очистке от пиратского контента на своей платформе

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16 Дек 2024
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Новости IT

«VK Видео» объявил о масштабной очистке от пиратского контента на своей платформе

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Содержание

В «VK Видео» модераторы активно удаляют пиратский контент, используя ИИ. Ежемесячно обрабатывается 15 тыс. обращений от правообладателей.

Главное:

  • VK Видео активно удаляет пиратский контент с платформы, получая около 15 тыс. запросов ежемесячно от правообладателей.
  • Запрашиваются и удаляются до 250 тыс. единиц контента каждый месяц.
  • Западные правообладатели снизили активность в сотрудничестве с российскими видеохостингами.

Автоматизация модерации на платформе

С недавнего времени в «VK Видео» вводятся технологии искусственного интеллекта для улучшения модерации контента. Модераторы теперь получают поддержку от автоматизированных решений, что, безусловно, должно ускорить процесс удаления нарушающего законы контента. В условиях современного рынка, когда количество пиратского видео только растёт, подобные меры становятся необходимыми.

По данным технического директора бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергея Ляджина, запросы на удаление контента поступают не только от авторов, но и от правообладателей, которые уведомляют о нарушениях через формы DMCA. Это свидетельствует о том, что правообладатели всё ещё заинтересованы в защите своих прав, несмотря на уменьшение сотрудничества с западными студиями.

Истечение лицензий и его последствия

В условиях текущей политической и экономической ситуации, многие западные правообладатели, похоже, поменяли свой подход к защищенности контента. Они перестали активно сотрудничать с российскими платформами и теперь лишь информируют о истечении лицензий на контент. Это создает трудности для видеохостингов, так как большая часть запросов касается именно отечественного контента, что ставит перед ними задачу по активной защите авторских прав.

При этом RuTube также сталкивается с проблемами из-за увеличения количества зарубежного пиратского контента и, по состоянию на предыдущие отчёты, не всегда способствует оперативному удалению нарушений в соответствии с законом.

Сравнение с другими платформами

В то время как VK и Nuum активно работают над улучшением системы модерации контента, RuTube выглядит менее эффективным в этой области. На текущий момент, даже при утверждении, что все заявки на удаление пиратского контента обрабатываются в обычном порядке, в реальности более 24 часов может потребоваться для удаления некоторого контента.

Сравнить эти две ситуации можно, если оценить, сколько времени уходит на удаление контента в каждом из сервисов. Это легко проследить на примере VK, где, благодаря новым технологиям, скорость удаления укрепляет доверие к платформе со стороны правообладателей и пользователей.

Таким образом, активные меры по борьбе с пиратством на платформах контентного рынка показывают серьёзную переработку методов модерации контента, что важно не только для защиты прав авторов, но и для формирования стабильного и ответственного цифрового сообщества.

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