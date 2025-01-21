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В России начинаются испытания пилотных проектов 5G

Пройди тест: кто я в IT

Для тех, кто не определился с профессией, но хочет сменить работу
Хочу понять, кто я в IT
21 Янв 2025
2 мин
8
Новости IT

В России начинаются испытания пилотных проектов 5G

Содержание

Государственная комиссия поручила совместному предприятию операторов связи разработать план пилотных проектов 5G к концу II квартала 2025 года.

Главное:

  • В России начинаются пилотные проекты 5G.
  • Пилоты охватят крупнейшие города, включая Москву и Санкт-Петербург.
  • Реализация проектов запланирована до конца второго квартала 2025 года.
  • Основная цель — оптимизация использования радиочастотного спектра.

Старт пилотных проектов 5G в России

В России стартуют пилотные проекты по внедрению технологий 5G. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) поручила совместному предприятию «Новые цифровые решения» (НЦР) разработать план их реализации, который должен быть готов к концу второго квартала 2025 года. Территории тестирования охватят такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Нижний Новгород, а также Московскую и Ленинградскую области.

Пилотные проекты направлены на тестирование динамического управления радиочастотным спектром, что предполагает возможность временного ограничения использования частот по запросу силовых ведомств. Это решение даст возможность более эффективно использовать доступные радиочастоты и уменьшить конфликтные ситуации, возникающие между операторами связи и государственными структурами.

Технические аспекты внедрения 5G

Обратите внимание, что для тестирования выделен диапазон частот 4630-4990 МГц. Это решение позволяет избежать дополнительных затрат на перестройку действующих сетей, однако создаёт сложности в создании сплошного покрытия. Первые масштабные развертывания 5G потребуют значительных инвестиций, особенно по сравнению с более низкочастотными технологиями, такими как 4G.

Учитывая высокую стоимость развертывания инфраструктуры и необходимость взаимодействия с другими высокочастотными службами, включая Федеральную службу охраны и Росавиацию, эксперты предсказывают, что полное коммерческое внедрение 5G в России возможно не ранее 2027 года.

Перспективы и проблемы внедрения

Несмотря на амбициозные планы по запуску 5G, внедрение будет сопровождаться определенными трудностями, включая необходимость согласования всех частот с существующими службами. Эксперты высказывают опасения о том, что этих согласований может оказаться недостаточно для полноценной реализации сети.

Согласно исследованиям, успешное тестирование и адаптация новых технологий в крупных городах может быть использовано как пример для последующего масштабирования на другие регионы. Однако вся цепочка от тестирования до массового внедрения требует серьезного внимания и усилий, чтобы обеспечить необходимую степень совместимости и доступности для граждан. Это ставит перед нами задачу эффективного управления, как со стороны государственных органов, так и со стороны операторов связи.

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